Borrell alerta que hay gobiernos que interfieren en las elecciones extranjeras «a nivel industrial»

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó este viernes en el Fórum Europa que «la injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo».

Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación Josep Borrell, tras asistir en Madrid a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que presentó al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.

El Alto Representante comentó la decisión tomada ayer por el Parlamento Europeo de investigar las injerencias rusas y sus lazos con Carles Puigdemont, y señaló que «no he estado en ese debate, pero si los diputados han votado eso, pues sus razones tendrán».

«Estar vigilante»

Preguntado por si cree que dichas injerencias puedan influir en las elecciones europeas que se celebrarán del 6 al 9 de junio, Borrell sostuvo que «la injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tienen la democracia en Europa y en el mundo».

«Nosotros hemos creado, en mi Servicio de Acción Exterior, un programa que se llama precisamente en sus siglas en inglés ‘luchar contra la injerencia extranjera y la desinformación en las elecciones’, porque eso es un proceso que existe, que algunos países lo hacen a escala industrial, perfectamente conscientes de lo que puede representar para ellos de ventaja», explicó.

«En las próximas elecciones europeas habrá que estar muy vigilante para que no se repita lo que ya pasó en anteriores elecciones, la injerencia y la desinformación en el proceso democrático es algo que hemos de vigilar, porque sí hay muchos agentes exteriores que interfieren en nuestros procesos, sembrando desinformación, pero no estoy hablando de este caso concreto, del que no sé más que lo que el Parlamento sabe, sino en general como una amenaza para la democracia», apostilló.