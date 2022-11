Juan Bravo: «Nuestro compromiso es que no subiremos los impuestos y, siempre que podamos, los bajaremos»

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es la nueva figura importante en el PP para los asuntos económicos. Exconsejero de Hacienda con Juanma Moreno en Andalucía, aterriza en Madrid junto a Elías Bendodo para incorporarse en el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. Es muy crítico con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez pero rechaza el catastrofismo. Expone sus ideas como una metralleta pero evita mensajes extremistas.

Como, por ejemplo, aventurar si España entrará en recesión. «En cualquier caso, las empresas y las personas ya están en recesión», expone Bravo en esta entrevista con Economía Digital. Invita a una nueva propuesta para reformar las pensiones e incorporar el modelo de la mochila austríaca, y un recorte del gasto público de la Administración. Advierte que «España tendrá que devolver los fondos europeos» si no mejora el sistema de reparto, y lamenta que la fuga de fortunas ya es una realidad por la política impositiva de Pedro Sánchez, con Portugal como gran beneficiado.

Pregunta.-El motor de las cuentas públicas para el próximo año son los fondos europeos ¿Qué tal están yendo, a vuestros ojos? ¿Su ejecución sigue buen ritmo?

Respuesta.- El diseño de la gestión de los fondos lo ha hecho el propio Gobierno, creyendo que se iba a poner todas las medallas. Nosotros anticipábamos que eso no iba a ser así y que se iba a bloquear la gestión. Vamos a dar datos objetivos para que no sean opiniones. En primer lugar, el CoFFEE (Plataforma Común de Fondos Europeos, módulo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), la aplicación para gestionar. A nosotros nos convocan en agosto del año pasado para decirnos las ideas básicas del CoFFEE, para que hiciéramos propuestas, porque en septiembre u octubre del año 2021, tenía que estar hecho. A día de hoy todavía no está en marcha. Otro elemento: el Real Decreto Ley 36/2020, si recordáis, es el decreto que se hizo para agilizar la gestión de los fondos europeos y hubo un compromiso de tramitarlo como proyecto de ley. Eso fue en diciembre del 2020. En noviembre del 2022 sigue sin tramitarse como proyecto de ley este sistema y lleva 69 prórrogas. Se creó una Comisión de Coordinación del Next Generation que capitaneaba María Jesús Montero. La última vez que se reunió fue agosto del año pasado. Para coordinar. El Gobierno confunde en todo este camino las fases del dinero. Entonces tú puedes tener una convocatoria, pero eso no quiere decir que está resuelta ni que el dinero haya llegado. Tú puedes tener que se lo has mandado a las comunidades autónomas, pero bajo tu diseño y tu diseño lleva al bloqueo del sistema.

Pregunta.-¿Qué sucede con los PERTE?

Respuesta.- En el PERTE tú tenías que dar 2.900.000.000 euros y has adjudicado 800 millones. Eso es un ejemplo claro de la mala gestión. De esos 800, Ford ha dicho que no lo quiere, Seat que no lo sabe. Y, siendo una convocatoria, Sánchez se va a anunciar que se va a establecer una fábrica de baterías en Extremadura antes de que se adjudique. El primer PERTE, que llevamos ya un año y medio, aunque parecía que iba lanzado, está así. Y ni el PERTE del agua ni PERTE del hidrógeno… el resto no arranca. Esto no funciona. El MOVES, uno que podía ser sencillito, porque es de la compra de vehículo eléctrico, híbrido, está atascado. Está planteado de manera que es eterna, hacerlo todo a base de ventanillas, papeles y demás. Es un follón. Queremos acelerarlo, eliminar burocracia. Es posible: la Agencia Tributaria tiene los datos de todos los coches que usted compra, y sabe los coches que se pueden acoger a ese sistema. Es esto lo que están haciendo otros países. Si hay que hacer una ayuda, se podría apoyar en esta materia para poder ejecutar rápido. Es el motivo por el que otros países, como Francia y Portugal, están ejecutando más rápido. Nosotros ni siquiera hemos activado y ahora con los préstamos tenemos este problema, que es que lo quieren gestionar ellos, el Gobierno. Esto hay que hacerlo con los bancos. Se puede, pero Sánchez lo que quiere es la ventanilla única para que aparezca ‘Gobierno de España’. Y, si lo metes como una deducción fiscal, no aparece así. Tú no tienes que ir a una ventanilla, pero tampoco te cabreo y tampoco te hago perder tiempo. En Andalucía, cuando llegamos, se gestionaban 500 millones aproximadamente de fondos europeos. Este año 2022 se va a terminar en 1.400.000.000 de euros y es un esfuerzo brutal y con lo que había antes. Es prácticamente con el mismo personal fondos multiplicados por tres. No puede salir, es imposible.

«Le pedimos a Europa que reclame cuánto dinero ha llegado a las familias y a las empresas, nada más. Algo que el Gobierno no da»

Pregunta.- Bruselas está alertando de la situación ¿Es un escenario real la paralización de los fondos, a ojos del PP?

Respuesta.- No somos muy optimistas con la posición de Bruselas. Hay detalles, como por ejemplo, el IVA, en las que en nuestro país hay convocatorias en las que dice que el IVA es financiable y otras que no. Y es el 21% del proyecto. En segundo lugar, la asistencia técnica. Normalmente, la Unión Europea a los fondos europeos permite que puedas contratar ayuda externa porque pide un trabajo específico. Ahora mismo, en las convocatorias hay algunos que dicen cero, otras que dicen una, otras dos, otras tres, otras cuatro por ciento y otras lo que se considere necesario. Ante esto, si es necesario, el interventor te dice ‘qué hacemos, porque eso no es un concepto jurídico determinado’. Y esto el Gobierno de España no lo está resolviendo. El problema que tenemos de Europa es que este proyecto ha sido el gran proyecto europeo. Le pedimos a Europa que reclame cuánto dinero ha llegado a las familias y a las empresas, nada más. Algo que el Gobierno no da, porque dice lo que ha transferido. No, no, no, no. Muy sencillo. ¿Cuánto dinero ha llegado a las familias y a las empresas? ¿Cuánto? Europa, si empieza a apretar mucho, se va a dar cuenta que hay un puf. Es decir, aquí hay medidas que eran los hitos y objetivos que dice Nadia Calviño, que algunas estaban aprobadas antes de presentar el plan. Tú me has dado dinero por unas cosas que has hecho antes, y algunas de las que me he comprometido no están hechas. Por ejemplo, alargar la vida del cómputo de las pensiones, o el CoFFEE. No está hecho y tú [por Europa] has pagado. Pero, claro, ¿Europa qué hace? ¿Reconoce que entonces su plan era un fracaso, con la que está liada? No hay reglas fiscales, no hay reglas de deuda.

«Hemos pasado de la crisis de 2011, en la que nos obligaron a España a una austeridad brutal y un control, a una fiesta total»

Pregunta.- ¿Hay riesgo real de que no pasemos el tercer examen?

Respuesta.- Da igual. Ya no lo tendríamos que haber pasado, no estaba el CoFFEE en el plazo que se confirmó. No está la vida de las pensiones. No hay gobernanza con las comunidades y con el sector privado. No están funcionando los PERTE. ¿Europa no tiene que preguntar qué pasa con eso? ¿Europa va a preguntar o si pregunta va a demostrar que esto ha sido un fracaso y tiene que reconocer su competencia? ¿Europa se puede permitir con la que está cayendo, con lo que está pasando con el Banco Central Europeo, con lo que parte de la inflación la hemos provocado nosotros por haber disparado gastos? Hemos pasado de la crisis de 2011, en la que nos obligaron a España a una austeridad brutal y un control, a una fiesta total. En la vida existe el gris. Permite, pero controla y exige una visión temporal. Tenemos un problema, ahora mismo no hay plan porque no hay gestión.

«Las pensiones se tienen que poder pagar y para ello es necesario, aparte de ingresos: actividad económica y generación de empleo. Y el PP lo hemos hecho antes, con Aznar y con Rajoy»

Pregunta.-¿El PP tiene intención de desligar las pensiones del IPC? ¿Cuál es vuestra idea del modelo de sostenibilidad de las pensiones?

Respuesta.- Con esto que está planteado, evidentemente hay un problema. Nosotros tenemos que analizar muchas cosas, como, por ejemplo, la tasa de sustitución y en España es de los más altos. No entramos al debate de la subida del IPC, porque es lo que establece la ley. Entonces, salvo que plantees no cumplir la ley, que se puede cambiar, pero creemos que lo primero que hay que hacer es hacer sostenible las pensiones. Es un planteamiento que es lo que está pidiendo Europa, que no ve sostenible la propuesta del PSOE. Para hacer más sostenible tienes que mejorar ingresos. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo mejoras ingresos? Por un lado, con mejora de la actividad económica. Nuestra actividad económica admite margen de mejora si nos sabemos orientar hacia los sectores que generan más capacidad productiva. Por ejemplo, la ingeniería. En España de aquí al año 2030 hacen falta 200.000 ingenieros más. No es lo mismo que tú ganes 15.000 €, que pagas cero de impuestos en renta a que tú ganes 30.000 €, un sueldo baratito, que tú personalmente puedes pagar unos 6.000 € de impuestos.

Pregunta.-Pero eso sucede como con la economía sumergida, que al final todos los Gobiernos aspiran a recaudar más, pero nunca se cumple porque se encuentra sustentado sobre bases voluntaristas.

Respuesta.- Necesitamos orientar con políticas activas de empleo. Así pasamos de dar ayudas a que el trabajador ayude con la cotización, con el impuesto a la renta. No es voluntarista. Lo hizo José María Aznar: multiplicó por dos prácticamente el PIB, en un 80% incrementó la recaudación. Y el empleo, se generaron casi 5 millones de puestos. Con Rajoy, 3,5 millones de puestos de trabajo. Si nosotros, con los 3 millones de parados -número redondo, son 2,9-, que es el doble de la media de la Unión Europea hiciésemos la media de la Unión Europea y conseguimos que trabajase 1 millón y medio no estaríamos hablando del problema de las pensiones porque las cotizaciones lo habían sostenido. Al final, a la gente lo que le importa es cuánto le queda disponible de su renta y su pensión. El pensionista no debe perder poder adquisitivo. Tampoco puedo plantear que no pierda poder adquisitivo un año. Hay que establecer un ámbito anual y un ámbito plurianual para ver que esos pensionistas en el ámbito de un año no están mal y en el ámbito de cinco o diez años no pierden poder adquisitivo. Acompañado de la indexación de la pensión a la que consideres, en medida de los flujos de entrada que tengas, de la natalidad y de los elementos que pueda, de la rebaja de impuestos. Nuestro planteamiento es que el problema no es el IPC, no nos quieran poner en contra de los 10 millones de pensionistas, pero no podemos hacer un análisis cortoplacista. ¿Qué pasa si tenemos un crecimiento negativo? ¿Las pensiones las vamos a quitar? Hay que hacer un plan sostenible, las pensiones se tienen que poder pagar y para ello es necesario, aparte de ingresos: actividad económica y generación de empleo. Y el PP lo hemos hecho antes, con Aznar y con Rajoy. Nuestra política económica son seis puntos. El primero, una fiscalidad para el empleo. El segundo, una simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Una reforma de la administración. En tercer lugar, el gasto público. En cuarto lugar, los fondos europeos. En quinto lugar, el crecimiento económico. Y todo esto como corolario, el empleo, porque es lo que permite todo esto.

Pregunta.- En el ámbito económico se discute si tiene que estar ligado al IPC o no, y hay una inviabilidad por ahora del modelo de pensiones que dice esto no es sostenible. La reforma de Rajoy eliminó estar ligado al IPC y ahora se ha vuelto a imponer ese modelo.

Respuesta.- Ahora el problema no es tanto el IPC, es que el concepto tiene que ser mucho más amplio. Lo que pasa es que yo para explicar esto necesito diez minutos y para decir la subida del IPC Sánchez necesita 20 segundos. El Gobierno le dice a la gente que le va a subir el 8’5%, pero no le cuenta a nadie que por estos trabajadores están pagando las empresas o el 0’5 o el 0’1, que lo están pagando los autónomos y que además a los que vamos a entrar nuevos nos va a bajar la pensión el 8,2. Esa parte no la está contando, ¿verdad?

«Un 23% más de españoles se han ido a vivir a Portugal desde que gobierna Pedro Sánchez»

Pregunta.- ¿El Estado debería tocar las retenciones de la nómina para hacer frente también a la inflación?

Respuesta.- Si hacemos la deflactación de la tarifa, la manera de que esa deflactación tenga efecto ya es la retención. Es intentar compensar parte del esfuerzo. La manera de verlo ahora y no en la renta de 2023 es vía retenciones. En el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas aseguran que han hecho la mayor bajada histórica de impuestos. Lo cifran ellos de histórico. Pero lo propusimos nosotros. ¿Entonces ellos son de bajar impuestos o no? Depende del día, de lo que les interese. Nosotros ya lo decíamos en nuestro plan de abril.

Pregunta.- Ese plan económico al que el PP se remite todo el tiempo, con la evolución temporal, ¿necesita algún tipo de actualización?

Respuesta.- No. Muchas de las medidas que propusimos las ha aplicado el Gobierno y faltan por aplicar bastante más. Nosotros ahí ya hablábamos en abril de la oferta y demanda de la energía eléctrica. En abril. Ellos todavía no estaban en ello y nosotros ya le hacíamos propuestas en abril. Todo lo que les propusimos está de actualidad. La deflactación que nosotros planteábamos la ha hecho Valencia. Extremadura ha hecho algo parecido, pero lo ha hecho sobre tasas y precios públicos, para que no fuera tan directo y copiado. Lo ha hecho Castilla-La Mancha, lo ha hecho el País Vasco, Cataluña ha hecho ya rebaja de impuestos, en Aragón Izquierda Unida lo ha pedido y Canarias, la semana pasada que aprobó su presupuesto, hizo la deflactación. Y muchos son gobiernos socialistas. ¿Qué ha hecho Portugal? Deflactación de la tarifa, ayudas a los que empiezan a trabajar

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, durante la entrevista con Economía Digital. Foto: Diego Crespo.

Pregunta.- ¿Hay riesgo de fuga de capitales, de grandes fortunas?

Respuesta.- No hay riesgo, es una realidad. Datos oficiales y del INE: un 23% más de españoles se han ido a vivir a Portugal desde que gobierna Pedro Sánchez. No hay riesgo, es una realidad. Cuando Macron decide quitar el impuesto de patrimonio. Es porque ha detectado que se han ido 60.000 personas y han salido 200 mil millones. No hay riesgo, está pasando. No somos conscientes. Si Francia, Italia, Portugal, los que nos rodean, no tienen impuesto de Patrimonio -solamente lo tiene Noruega, algo parecido, y Suiza, pero sobre los bienes inmuebles, pero sin imputación inmobiliaria-… Portugal no lo tiene. Portugal fue lo primero que hizo. Y además, si entráis en su página, presume de no tener impuesto de patrimonio ni donaciones. Esto no va de izquierdas o derechas. Eso es un mantra socialista.

«Si vamos a concepto de esfuerzo fiscal, es decir, lo que tú pagas de impuestos por tu renta, España lo tiene más alto que la media de la Unión Europea, sin lugar a dudas»

Pregunta.- ¿Es compatible una bajada fiscal con el contexto económico actual? Liz Truss cayó por no poder efectuarlo.

Respuesta.- No, Liz Truss cae porque el gobierno de Boris Johnson se había endeudado 420 mil millones de libras y ella anuncia 150 mil millones más de gasto público, siguiendo la estela de Alemania, y además dice que va a hacer una rebaja de impuestos de aproximadamente 40 mil millones de euros. Está valorada entre 2 y 7 mil millones en cinco años. ¿Algún país se cae, de cierto calado, por 2 o 7 mil millones, o se cae porque a los 420.000 millones que trae en duda sumas 150.000? Sin reformas o reducción del gasto.

Pregunta.- ¿En España las empresas pagan muchos impuestos?

Respuesta.- Depende de la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Si cogemos la presión fiscal España, datos de Eurostat, ha subido cuatro puntos, pero aun así puede estar considerada por debajo la media. Pero eso es la recaudación dividido el PIB. Aquí no se tiene en cuenta el desempleo que hay en España, porque solamente coge la recaudación. En segundo lugar, no tiene en cuenta la economía sumergida con relación a otros países. Y en tercer lugar, no tiene en cuenta las bajas retribuciones que tenemos en España. Si vamos a concepto de esfuerzo fiscal, es decir, lo que tú pagas de impuestos por tu renta, España lo tiene más alto que la media de la Unión Europea, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es la clave? El equilibrio.

«Vivimos un momento en el que el Gobierno está en contra de lo que dice el Banco de España y la AIReF»

Pregunta.-¿Pero cuál es su opinión? Si llegan a la Moncloa, ¿qué hará el PP: aumentar, equilibrar, aliviar la carga fiscal a las empresas?

Respuesta.- La fiscalidad siempre tiene que estar orientada al empleo. Si tú planteas una deducción en I+D+i, si eso te va a generar empleo, te va a generar actividad económica, está bien planteada. En segundo lugar, nuestra fiscalidad para generar empleo tiene que ser competitiva con el entorno. Tú tienes que pensar si el Reino Unido tiene Sociedades al 19% o Portugal también lo tiene más bajo, tenemos que adecuarnos al entorno o ver qué es lo que ofreces. Para poder hacer esa fiscalidad tienes que estar adaptado a las cuentas públicas que tienes. Y España tiene, por desgracia, una deuda disparada y un déficit descontrolado. Nuestro compromiso es que no subiremos los impuestos. Ese es nuestro compromiso firme. El Partido Popular, cuando Alberto Núñez Feijóo tenga oportunidad de gobernar, no va a subir los impuestos. Y siempre que podamos, los bajaremos. Siempre que podamos. Ahora, siempre que podamos, es cuando las cuentas también lo permitan. No vamos a prometer lo que no se puede porque van a dejar un agujero. De lo que vamos a prometer a las empresas es que van a entrar con unas condiciones y van a salir con las mismas condiciones o mejores, que no les va a pasar como ahora, cada dos por tres, que se encuentran con un nuevo impuesto. Ahora también te digo, nosotros consideramos que hace falta una profunda reforma del sistema fiscal. Hay que modernizar nuestro sistema fiscal. No puede ser el mismo de hace 30, 30 años, 35 años, pues la base debe estar amparada en lo que establece el libro de la comisión Lagares, con especial ojo en la fiscalidad medioambiental. Vivimos un momento en el que el Gobierno está en contra de lo que dice el Banco de España y la AIReF. Y para nosotros es lo contrario. O sea, las medidas no pueden venir desde la ideología, igual que decimos que menos ideología para la energía y más tecnología, para los impuestos y para todo entendemos que tiene que haber menos ideología y más estudio.

Pregunta.- ¿Por qué el Gobierno ha iniciado una guerra con el BdE, la AIReF o el resto de instituciones económicas?

Respuesta.- Partamos de que el Banco de España o la AIReF son independientes: son funcionarios que lo que les mueve no es el Partido Popular o el PSOE; lo que le mueve es el país. Cuando dicen cosas a favor, en contra, le damos la misma validez. Se está desvirtuando y legitimando las instituciones, por supuesto. Pero no solamente lo hemos visto con las económicas, lo hemos visto con el CIS, lo hemos visto con el INE, lo hemos visto con el CNI, con TVE. Cualquier institución que no hace o dice lo que yo quiero la desvirtúa. Entonces esto lo ha convertido el Gobierno en una polarización de la sociedad entre buenos y malos, ricos y pobres, izquierda, derecha o la gente y los de él, como dicen, de corbata y puro.

«La gente y las empresas están en recesión»

Pregunta.-No es algo exclusivo del Gobierno. El pasado lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, habló de Sánchez como un “mal español”, ya no solo como un “mal socialista”, por las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Respuesta.- Yo, por ejemplo, creo que eso es lo contrario. O sea, no hay que poner etiquetas, hay un concepto que es libertad y en esa libertad tú no tienes por qué opinar lo mismo que yo y no quiere decir que yo tenga razón. Hay que dar libertad y hay que ser tolerante, hay que escuchar y hay que ser. Si tú buscas confrontar, nunca lleva a nada bueno. Y las instituciones te gustarán más o menos, pero cuando el gobernador va en una línea que sigue la AIReF, que sigue el Fondo Monetario Internacional, que sigue la OCDE y que sigue la Comisión Europea, a lo mejor, y solamente a lo mejor, el coche que va a contra dirección es el tuyo.

Pregunta.- ¿Va a haber recesión?

Respuesta.- Desde el punto de vista teórico, técnico, de dos trimestres negativos, sí, se va a producir. Vamos a lo que le importa a la gente: ¿la gente está mejor o peor que antes de la pandemia? Paga más luz, paga más gas, paga más cesta de la compra y paga más hipoteca. ¿Tiene más sueldo? ¿La gente está mejor o peor que antes? La gente y las empresas están en recesión.

«Hemos incrementado la contratación indefinida, pero a unos solamente les cambia el nombre, de temporales a fijos discontinuos»

Pregunta.- ¿Cuál es la postura del partido con la reforma laboral de Díaz? ¿Se derogará si llegan a Moncloa?

Respuesta.- La reforma laboral que hicieron fue un retoque de la que habíamos hecho. Se quedó en muy poco. Nosotros no somos sectarios. Ellos iban a derogar la reforma laboral del PP, la que había creado 3 millones y medio de puestos de trabajo. Nosotros vamos a corregir lo que sea necesario y lo que te plantean es que le falta flexibilidad. Los fijos discontinuos son la gran trampa de la reforma. Tú puedes tener dos contratos fijos discontinuos, dos meses que trabajas en Ibiza y un mes que trabajas aquí en El Corte Inglés. Pero, ¿cuántas personas están contratadas bajo contrato de fijo discontinuo de España? No soy capaz de escucharlo. Hoy he leído que hay personas que tienen hasta cuatro contratos de fijos discontinuos. ¿Por qué tenemos menos horas trabajadas que antes de la pandemia, a pesar de tener más gente trabajando? ¿Por la calidad o porque esos fijos discontinuos están cubriendo cosas que no se cubren? En la Agencia Tributaria la gente trabaja dos meses como fijo discontinuo, haciendo la campaña de renta fija, pero hay diez meses que están en demanda de empleo. Lo que pasa es que no computa como desempleado. Esa es la reforma laboral. Hemos incrementado la contratación indefinida, pero a unos solamente les cambia el nombre, de temporales a fijos discontinuos. Esto es maquillaje. En ningún caso vamos a derogar cosas que puedan estar funcionando. Pero esa reforma laboral ha sido un maquillaje de esto y poco más.

Pregunta.- Pero las empresas sí han notado un aumento de la rigidez, a pesar de ese cambio nominal en el ámbito de la contratación.

Respuesta.- Por ese concepto del fijo discontinuo en que parece que ya estás obligada a contratar esa persona.

Pregunta.- ¿La reforma laboral ha sido neutra para la empresa?

Respuesta.- Yo creo que la reforma laboral a ellos no les ha afectado tanto. Pero piden mayor flexibilidad. La mochila austríaca te permite incrementar la aportación que hace el trabajador que hace la empresa, que, claro, de nada a crearla hay un gap. No hay una fórmula única. Hay muchos instrumentos. Esto es lo que tenemos. Entonces nosotros tenemos que conseguir flexibilizar, como se hizo con la reforma laboral de Fátima Báñez. El del trabajo es un ámbito en el que tenemos que ser capaces de regular para dar respuesta a la empresa de los trabajadores. Y luego tenemos que ver cómo tenemos que ser capaces de ser atractivos para poder captar teletrabajo de fuera, por ejemplo. Es un sector en el que España puede ser relevante. En España tenemos una enorme oportunidad y podemos ser atractivos. Si tú miras al futuro, medio y largo plazo, tenemos la energía. Va a ser fundamental. ¿Alguien tiene una oportunidad como España? En renovables es otra cosa que está estancado porque este Gobierno no se mete en el fregado. ¿Alguien tiene la oportunidad de fotovoltaica y eólica? Y no pensemos en el corto. Vayamos un poco más. ¿Alguien tiene la oportunidad? El hidrógeno. Es una enorme oportunidad. Tú tienes oportunidad con el teletrabajo. ¿Cuánta gente se ha venido a vivir a España para teletrabajar? Tenemos Málaga, tenemos Valencia, tenemos sitios en los que está pasando. Hay que modernizar nuestra fiscalidad orientada al empleo. Ya no es bajar por bajar, es bajar para que tú puedas crear, para que tú puedas invertir, para que tú puedas generar. Para que tú si quieres montar una empresa, puedas. Tenemos que hacer los deberes bien. Dejar la ideología. Bajar impuestos o adaptar los impuestos, la fiscalidad al empleo no es de izquierda o derecha. Es política de Sánchez. En Portugal ahora está Costa, pero anteriormente gobernaba con Podemos, con la opción parecida a Podemos. Hicieron lo mismo.

«Que la banca también aporte a un fondo para las familias más vulnerables»

Pregunta.-¿El PP está a favor de añadir a las eléctricas, además de las gasísticas y petroleras, al impuesto a las energéticas que propone el Gobierno y que no ha aclarado?

Respuesta.- Ya les han topado el precio. Si ya lo has hecho, qué aporta. Vamos a un concepto puro, técnico, no ideológico: lo extraordinario en la banca no es cobrar el 2% de interés, es cobrar intereses negativos. Por eso, el PP propone, en vez de buscar culpables porque con la subida de los tipos de interés es cierto que la banca está teniendo unos ingresos que antes no tenía, sentarnos con ellos y planteamos un fondo. Igual que se ha hecho con las energéticas para las familias en la factura de la luz, igual que las renovables, se le ha establecido un tope. Ver que la banca también aporte a un fondo para las familias más vulnerables. Posiblemente, el resultado final es el mismo, pero el planteamiento es que yo estoy demonizando a nadie.

Pregunta.- ¿En vuestra propuesta se incluye a las entidades extranjeras que operan en España? El Gobierno no lo aclara en su impuesto.

Respuesta.- El diseño está mal hecho. Para empezar, poner impuestos que no tiene el resto de Europa me da cierto respeto. Porque puedes provocar deslocalización de operaciones. Entonces esto, en todo caso, que sea Europa, porque si Europa lo pone para todos, no hay ningún problema, nadie se resiste. Es una decisión europea. Pero no puedes europeo para lo que te interesa y para lo que no ir por libre, porque estás machacando el país con impuestos que no van a dejar el país en condiciones para que tus hijos y tus nietos estén mejor.

Pregunta.- ¿Esas dos condiciones son las que el PP necesita para apoyar esos impuestos? El no incluir a las eléctricas porque ya están topadas y adecuar a Europa el de la banca.

Respuesta.- En las energéticas, si lo hacen, como plantea Europa, tiene nuestro apoyo.

Pregunta.- Pero Europa también abre la puerta a que haya impuestos propios.

Respuesta.- Pero habla de beneficios. Este impuesto se ha hecho al revés. Fuimos nosotros los que dijimos que el impuesto fuera conforme a lo que había dicho Europa. Y, en este nuevo impuesto a la banca, se va a introducir por enmienda el Impuesto de Solidaridad para que tenga efectos desde el año 2022. Nosotros no estamos de acuerdo sobre el impuesto y no podemos apoyarlo, que además grava el mismo hecho imponible con el de Patrimonio. Es Patrimonio bis.

Pregunta.- ¿Ha perjudicado al liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ruptura de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial? ¿Levantarse de la mesa afecta a la imagen de estadista y de hombre de Estado?

Respuesta.- Yo creo que se ha hecho lo correcto. El presidente plantea un pacto por la Justicia, cuya base era la independencia. Y resulta que en mitad de la negociación, tras habérselo negado a Pons y al presidente del PP, el presidente Sánchez decide modificar el delito de sedición. No es compatible dotar de más independencia a la Justicia si buscas retocar un delito para rebajar las sentencias del Procés.

Pregunta.- Pero la renovación del Consejo es una cosa inapelable. El mandato lleva cuatro años caducado.

Respuesta.- Planteábamos la reforma de la reforma de la justicia y de darle mayor independencia al Consejo ¿Quién ha limitado las competencias para poder hacer el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo? El Gobierno de España. Nuestra posición es la misma, no ha cambiado nada. Independencia. Si tú lo que haces es que estos señores que fueron condenados en un momento tan difícil, con unos señores jueces que han asumido la responsabilidad de tomar unas decisiones… ¿Ahora qué hacemos? ¿Para qué queremos independencia si luego tú vas a cambiar todo y lo que vas a hacer es modificar toda la sentencia? Estás en contra el concepto general. ¿Entonces para qué? ¿Para qué nos quieres a nosotros? Nosotros queremos independencia. Si estás a favor de la manipulación, es por lo que tú te vas con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, con otros. Respetable. Son con los que gobiernas. Pero entonces no busques al Partido Popular y el Partido Popular en ningún caso será responsable. El desbloqueo lo tiene muy fácil: devuelve la competencia y mañana los puede nombrar.