El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, calificó este jueves de «error» que Junts votara en contra de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados e incidió en que esta norma, tal y como está redactada, es «robusta» y «cubre a todo el mundo».

Así lo indicó en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, donde esperó que si la ley de amnistía se hace «para poner justicia allí donde hay injusticia» esta no contribuya «a ninguna confusión que no queremos». «En Cataluña no ha habido ningún acto de terrorismo, pues no haría falta que hubiese ninguna referencia al terrorismo», apuntó.

En este sentido, avisó de que incluir «determinados conceptos» en el texto de la amnistía «perjudica que la ley luego pase los filtros de una prejudicial europea o del Tribunal Constitucional». Agregó que quien quiera que la ley «vaya bien» y sea «útil» debería hacer una norma que pueda «resistir este tipo de filtros».

Señaló que la amnistía «se ha redactado de este modo para cubrir a todo el mundo» porque «nadie debería ser perseguido por hacer cosas que son estrictamente democráticas, votar es democrático y por lo tanto no se debe perseguir a nadie por votar». «Yo creo que la ley es robusta y debemos intentar que lo siga siendo», destacó.

Preguntado sobre el no de Junts a la amnistía, Junqueras aseguró que es «un error manifiesto» porque «deja sin proteger a unas 1.500 personas que lo que merecen es ser protegidas ante una persecución que es injusta». «Deberíamos proteger a todo el mundo que es perseguido injustamente», puntualizó.

«Ley preventiva»

Junqueras comentó que es «imposible» intentar cubrir todo aquello que algún juez pueda llegar «a crear». Es decir, continuó, es «imposible» hacer una «ley preventiva» de «aquello que no ha pasado». «Si no ha pasado no ha pasado, cómo vamos a hacer una ley para proteger a alguien de haber hecho algo que en realidad no ha hecho», arguyó.

Preguntado sobre si le preocupa que se toque la ley de amnistía y el texto sea revocado por el Constitucional, Junqueras explicó que le «preocupa» todo aquello que haga que la ley «no sea robusta» y todo aquello que permita «dar munición» a «una extrema derecha o a una derecha extrema», que utiliza «cualquier argumento en contra de aquello que es justo».

«Pongo un ejemplo: si a alguien se le ocurriese por ejemplo reducir los tiempos en los cuales se puede hacer una investigación judicial y esto un día llevase a que un juez dijese que no puede perseguir un delito de narcotráfico porque no ha tenido suficiente tiempo, ¿verdad que a todos nos preocuparía? Pues a mí también», concluyó.