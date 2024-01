La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha desvelado más detalles del acuerdo alcanzado con los socialistas, en el que se incluye la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat de Catalunya, entre otros aspectos, a cambio de su abstención en la votación de los tres primeros decretos ley impulsados por el Gobierno. Concretamente, ha aseverado que recoge los permisos de residencia y la expedición de documentos así como la gestión de «flujos migratorios».

«Se ha dado un pase de gol a la Generalitat, y esperemos que la Generalitat marque este gol», ha celebrado la dirigente de la formación nacionalista, a la vez que ha lamentado que «algunos» hayan confundido «argucias a última hora con discreción», en alusión a las negociaciones con el partido encabezado por Pedro Sánchez, que se cerraron a última hora.

Cabe recordar que, precisamente, la abstención de Junts favoreció tanto la aprobación del decreto ómnibus con reformas para la Justicia, como el de medidas anticrisis. A ojos de Nogueras el acuerdo evidencia que los socialistas deben «dejar de negociar de espaldas a Cataluña», según ha defendido en una entrevista en la emisora de radio Rac1.

El traspaso de competencias se materializará con una ley orgánica

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recalcado que el acuerdo permitirá a la Generalitat de Catalunya «hacer una gestión integral en materia de inmigración», lo que también pasa por impulsar políticas de integración. «Todo se debe decidir desde Cataluña», ha reivindicado si bien ha evitado pronunciarse acerca de si es partidario de expulsar a inmigrantes irregulares que sean multirreincidentes: «Empezar el debate por aquí es empezar la casa por el tejado».

No obstante, sí ha aclarado que la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya se llevarán a cabo a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución mediante una ley orgánica específica, una opción hacia la que también ha apuntado Nogueras. «Hasta ahora podíamos hacer muchos debates, pero no teníamos los instrumentos», ha destacado para zanjar: «Asumimos la responsabilidad de un tema que no es sencillo y tiene muchas derivadas, pero ahora tendremos la gestión integral».

También ha puntualizado que las negociaciones de la ley orgánica las asumirá Junts, puesto que «tiene que ir al Congreso», si bien la gestión la encabezará el Govern. Así, ha recalcado la importancia de elaborar una «muy buena» ley orgánica para que la Generalitat se convierta en la «Administración de referencia» para cualquier inmigrante «con independencia de quien gobierne.

Después de reconocer que ahora se deberá redactar «la letra pequeña», ha destacado que tratarán de traspasar «todo aquello que se pueda», si bien también ha hecho hincapié en que se pondrán en marcha las políticas necesarias para que «la gente que venga» sea consciente que se encuentra en «una nación en la que se habla el catalán y que es importante para vivir saber esta lengua».

Bolaños evita concretar si Cataluña controlará su frontera

Por su parte, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no ha especificado si la ley incluirá el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular. Tras ser preguntado por la posibilidad de que la Generalitat asuma el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes en situación irregular, se ha limitado afirmar que el acuerdo «literal por escrito» es acordar una ley orgánica para delegar la competencia a la Generalitat de Catalunya.

«El acuerdo estrictamente que hemos adoptado es aprobar una ley orgánica por la cual se delegarán las competencias», ha subrayado para después ahondar en entrevistas en las cadenas de televisión TVE y Telecinco: «Iremos al parlamento y se verán cuáles son las competencias exactas, pero hay que esperar a que tengamos esa ley y ver el detalle».