Junts cede la dirección del partido a Borràs y Turull

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y el exconseller, Jordi Turull, han acordado una lista única para renovar la dirección de Junts Per Catalunya (JxCat) en el congreso del partido del 4 de junio en Argelers (Francia).

Con las renuncias del expresidente, Carles Puigdemont, como presidente y del secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, se intensificó el pulso por tomar el mando del partido entre el sector procedente de la antigua Convergència, más pragmático y con Turull como cabeza visible, y el ala más unilateralista y sin pasado convergente, liderada por Borràs.

Después de días de negociaciones, han pactado que Borràs ocupará la presidencia del partido en el lugar del expresidente Carles Puigdemont, y Turull será el nuevo secretario general, en substitución de Jordi Sànchez, según informa El Món. El pacto ha llegado horas antes de que este martes, a las 16.00 horas, finalice el plazo para presentar precandidaturas a la dirección.

El 4 de junio los postconvergentes tendrán que votar la presidencia y cuatro vicepresidencias, la candidatura de secretaria general y 18 personas para integrar la ejecutiva. Fuentes del entorno de Borran han asegurado al mismo medio que la posición que ocupe la presidenta del Parlament y el exconseller es indiferentes porque la presidencia seria ejecutiva. Asimismo, avanzaron que el proyecto de Junts hacia la independencia seria liderado por Borràs.

Renuncia de Artadi

Esta semana también se despedía de Junts, la presidenta del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Ayuntamiento de Barcelona, candidata a la alcaldía y también diputada en el Parlament, Elsa Artadi. «No puedo más, no tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece, no me siento con la fuerza para continuar», ha confesado entre lágrimas en una comparecencia, acompañada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los concejales del grupo muncipal, Jordi Martí, Neus Munté, Francina Vila y Ferran Mascarell.