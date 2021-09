Junts echa en cara a Aragonès que eluda la “confrontación” con España

A Junts per Catalunya no le ha terminado de gustar el discurso de Pere Aragonès. La portavoz del partido de Puigdemont en el Parlament, Mònica Sales, ha recriminado al president que el acuerdo entre su formación y ERC no se haya visto reflejada del todo, al no encontrar mención ninguna de su apuesta por la “confrontación cívica y pacífica”.

“Hemos evidenciado por lo que se refiere a la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado que no hemos visto la totalidad del acuerdo que tenemos, porque compartimos esta apuesta por el diálogo y la negociación política, pero también la resolución del conflicto a través la confrontación cívica y pacífica”.

Más menciones a Puigdemont

Frente a las apelaciones de Aragonès para que se sumen a su hoja de ruta, Sales ha asegurado que Junts “no ha bajado nunca del tren del diálogo”: “Quiere sentarse siempre en esta mesa de negociación”. La portavoz ha asegurado que participarán en las reuniones cuando se levante el supuesto veto a sus nombres propuestos, como los indultados Jordi Turull y Josep Rull.

Carles Puigdemont entra telemáticamente en el acto final de campaña de Junts para las elecciones del 14-F / Julio Díaz (JxCat)

Sales también ha echado en falta más contundencia de Aragonès sobre la detención de Carles Puigdemont y las críticas del Govern a la “represión” del Estado, haciendo especial hincapié en la crisis abierta con el expresidente fugado la semana pasada en Cerdeña (Italia).

Discurso “aburrido y decepcionante”

El PSC tampoco ha quedado contento con el discurso de Aragonès. La portavoz socialista, Alicia Romero, ha tildado el discurso de Pere Aragonès de “aburrido y decepcionante”. “He visto a un presidente que habla a la mitad de los catalanes, que no habla para todos y todas los catalanes”.

Leer más: Aragonès veta al PSC como socio para aprobar los presupuestos de 2022

Romero ha insistido en que Aragonès, lejos de hablar de concordia, ha impuesto “la amnistía y la autodeterminación” que solo interpela a la parte independentista de la sociedad. “Nos ha repetido, nos ha vuelto a decir, que reincidirán en los errores”, ha lamentado la parlamentaria socialista.

“Una mala intervención, una mala proyección en este próximo año y una decepción en todas sus letras, de más de dos horas, que se ha quedado corto. No hemos encontrado respuestas”, ha lamentado Romero. Aragonès había interpelado al PSC, al acusarlo de “conservador” por pasar página, y tras exigir al Gobierno que presente una propuesta sobre la mesa.