Junts pide que se repita el voto exterior del 12 de mayo por irregularidades

Junts presentó el sábado una queja ante las juntas electorales provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona debido a «graves irregularidades en el proceso electoral en el exterior«, solicitando la repetición del proceso debido a la presunta vulneración de derechos de los electores.

En sus comunicados a las juntas electorales provinciales, el partido de Carles Puigdemont señala que «en las distintas circunscripciones existen votos no escrutados (no introducidos en la urna) correspondientes al voto CERA que representan un porcentaje significativamente alto en comparación con lo que sería el voto no escrutable en las mesas electorales presenciales».

Además, destacan que al solicitar el dato del total de votos recibidos por cada Junta, la respuesta fue que se revelaría el lunes, una demora que consideran «totalmente inadmisible y deja a este partido en una posición de absoluta indefensión» ya que «se habrían agotado todos los plazos para la protesta o queja».

Junts argumenta que «es evidente que lo ocurrido en este proceso electoral ha causado perjuicios significativos y ha puesto en duda la transparencia, rectitud, legalidad e imparcialidad del proceso, así como del sistema que garantiza el derecho de participación política de los catalanes residentes en el extranjero».

Por tanto, para remediar la «vulneración de los derechos de los electores y de las candidaturas», Junts solicita la repetición del proceso electoral del voto CERA en las circunscripciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, lo que implicaría «la suspensión de la proclamación de resultados hasta que se repita esta votación».