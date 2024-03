Koldo asegura que el Govern del PP en Baleares estaba dispuesto a hacer «borrón y cuenta nueva»

El exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte Koldo García maniobró para que el Gobierno del PP en Baleares, que sucedió al de la socialista Francina Armengol, desistiera de la reclamación por los 2,6 millones de euros que costó el envío de mascarillas defectuosas. El sumario de la causa desvela conversaciones de García con el cerebro del grupo, Juan Carlos Cueto, en las que le informaba de contactos con el nuevo Ejecutivo autonómico que le dieron que estaban dispuestos a hacer «borrón y cuenta nueva» y «colaborar».

El sumario hace un relato detallado de los contactos que hizo Koldo para intentar que el Gobierno balear no materializara la reclamación del dinero por ese envío fallido cuando Armengol, actual presidenta del Congreso, era la presidenta autonómica. Su nombre, no obstante, no aparece en los informes de la Guardia Civil.

Koldo llegó a pedir la ayuda del exministro, al que el juez califica de «intermediario» en esos intentos. El objetivo era evitar la devolución de los 2,6 millones facturados por esas mascarillas que resultaron defectuosas.

Fue en el mes de mayo de 2022 cuando el Gobierno autonómico recibió una partida de mascarillas cuya compra se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión. En junio de 2023, un informe técnico certificó que el material recibido no se ajustaba lo contratado, por lo que en julio de ese mismo año, la administración autonómica pidió la devolución del dinero.

Estos hechos inquietaron sobremanera a los empresarios de la trama que pidieron a Koldo que usara su influencia con Ábalos para convencer al Ejecutivo de Armengol de que desistiera de su reclamación. Es en ese punto en el que el juez instructor coloca al exministro como posible «intermediario» de esta petición.

Pero en julio de 2023, Marga Prohens, del PP, tomó posesión como nueva presidenta, en sustitución de Armengol, por lo que los integrantes de la trama se centran a partir de ese momento en influir en el nuevo gobierno y en buscar contactos con el Partido Popular.

En ese escenario, el sumario recoge conversaciones de Koldo García en las que presume de haber pactado una cita con Miguel Tellado, actual portavoz del PP, que los investigadores de la Guardia Civil no han podido contrastar, y expresa su intención de buscar algún contacto en la nueva administración autonómica.

La gestión y seguimiento del expediente de reclamación quedó así en manos del gobierno de Prohens, que no dio ningún impulso al expediente administrativo antes del 18 de enero de 2024, fecha en la que expiraba el plazo legal de tres meses para la reclamación. A tenor de esta sucesión de hechos, el juez instructor apunta que las gestiones de los investigados «surtieron efecto», puesto que no se materializó la devolución del dinero. El PP sostiene que el expediente sigue vivo.

En una conversación registrada por la UCO, Koldo asegura a Cueto que ha logrado contacto con un interlocutor «de las islas» y que le han hecho llegar la disposición del Ejecutivo autonómico a «llegar a un acuerdo». En otra charla entre ambos, el exasesor informa de una posible reunión en la que «lo mejor de todo es que van a aceptar» algún acuerdo para evitar la devolución del dinero.

«¿Qué van a aceptar lo que les digamos?», quiere confirmar Cueto. «Sí, sí, sí. O sea, es decir, hombre, lo que opinan es borrón y cuenta nueva», le responde Koldo, quien insiste en que sus interlocutores le aseguran que le han «dado a entender» que hay disposición a «colaborar». Y le advierte al empresario: «Te van a montar el pollo, se van a hacer de rogar, y habrá que chupársela, eso por cojones».

Según la investigación, no hay constancia de que la reunión supuestamente pactada por Koldo con Tellado el 10 de enero «a las 10.15 en Génova» se llegara a producir y, de hecho, durante los seguimientos que se le hicieron no hubo ningún desplazamiento a la sede del PP situada en esa calle de Madrid.

El 7 de diciembre el exasesor dice a Cueto que «todo va por buen camino» y que es mejor que estas maniobras pases «desapercibidas». Sólo una semana después, en un nuevo contacto, Koldo aseguró que el asunto estaba ya «más que hecho».