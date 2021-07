La cepa india es tan contagiosa como la varicela

La comunidad científica se mantiene en alerta ante la expansión de la variante delta, originaria de la India, que ha demostrado ser más contagiosa y resistente a las vacunas. Un documento interno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos la coloca ya como más transmisible que la varicela.

Los científicos estadounidenses han concluido que la nueva cepa se contagia con mayor facilidad que algunos de los virus que más han golpeado a la humanidad como el SARS, el MERS, el ébola, el resfriado común, la gripe estacional o la viruela, según el informe que han destapado The New York Times y The Washington Post.

Los analistas han mostrado su preocupación por la “amenaza muy seria” que representa el avance de este nuevo conjunto de mutaciones de la Covid-19 que ya se ha extendido a nivel mundial, elevando las cifras de contagios entre las grandes potencias mundiales.

“La guerra ha cambiado”, han relatado.

Los vacunados siguen propagando la cepa delta

Una de las grandes conclusiones del informe se centra en la capacidad que tienen las personas que han recibido ya la vacuna contra la Covid-19 para seguir propagando la enfermedad entre el resto de la población, dificultando la erradicación definitiva de la pandemia. Pueden propagarla con la misma facilidad aunque con menos frecuencia.

Se trata de una idea que ya había sido planteada por la comunidad científica internacional con anterioridad. Sin embargo, ahora los miembros del CDC han especificado cómo funciona. Los inmunizados portan el virus en grandes cantidades tanto en la garganta como en la nariz.

Una profesional sanitaria inocula la vacuna contra el coronavirus. EFE/Juan Herrero.

De acuerdo con el documento filtrado, la infección con la cepa delta muestra una carga del virus en las vías respiratorias que es hasta diez veces mayor que las personas que se han contagiado con otra variante como la Alfa, como se conoce a las mutaciones que aparecieron por primera vez en Reino Unido.

Los CDC exigen que se intensifique el uso de la mascarilla a nivel mundial

Estos datos sobre la transmisibilidad de la variante han llevado a los expertos en infecciones de Estados Unidos a hacer un llamamiento mundial para que se intensifique el uso de la mascarilla, que cada vez se ha ido flexibilizando más a nivel internacional conforme avanzaba la vacunación.

“Dada la mayor transmisibilidad y la cobertura actual de la vacuna, el enmascaramiento universal es esencial”, reza el informe.

En Estados Unidos, uno de los países con una normativa más laxa, calculan que los habitantes de casi el 70% de los estados deberían seguir llevando las mascarillas en cualquier espacio público al interior para contener la pandemia, debido al empeoramiento de sus indicadores epidemiológicos.

Además, el informe sugiere que las personas con sistemas inmunológicos debilitados usen las mascarillas de forma habitual, incluso en los lugares que no presentan una alta transmisión del virus. El abanico abarca desde niños hasta adultos en vulnerabilidad.

Las vacunas sí que reducen la mortalidad de la cepa delta

Los CDC se han apoyado en varios informes científicos para extraer sus conclusiones. Uno de los datos más impactantes es que una persona infectada con la variante india cuenta con una carga viral hasta 1.000 veces mayor que un individuo que se haya contagiado con el modelo original del virus que se secuenció por primera vez en China.

Sin embargo, lo que sí que han ratificado los analistas es la capacidad de las vacunas para prevenir los casos graves vinculados a la nueva cena, reducir el porcentaje de hospitalizaciones y mantener a raya la mortalidad. Buenas noticias para quienes han recibido la pauta completa.