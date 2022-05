La CUP amenaza: si Sánchez no da explicaciones por ‘Pegasus’ no habrá mesa de diálogo

La portavoz de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí, ha advertido este martes que si el el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da explicaciones o “miente” este próximo jueves durante el Pleno monográfico sobre el ‘Caso Pegasus’, no será posible «que se continúe esperando que el PSOE negocie en una mesa con condiciones de honestidad», en la mesa de diálogo con Cataluña.

Así lo ha indicado Vehí en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha destacdo que el PSOE “ha demostrado con creces que no está dispuesto a negociar con honestidad”. “Nos parece que ha llegado al fin el tiempo de las mesas de diálogo encerradas en un despacho, tienen que explicar a la ciudadanía de qué se habla en esa mesa y no nos vale una comparecencia pactada después de la reunión, nos vale luz y taquígrafos”, ha dicho.

Leer más: Moncloa da por cerrada la crisis de Pegasus y busca a ERC para aprobar las cuentas de 2023

Además, asegura que espera que este jueves Sánchez aclare los “puntos ciegos del escándalo de Pegasus”, quién controla el CNI, qué responsabilidad tiene tanto él como la ministra de Defensa, Margarita Robles, en este “escándalo político” y “qué razones políticas justifican que un juez pueda abrir la puerta a que se persiga y espíe a la oposición democrática por razones ideológicas”.

“Si no las responde, que es un escenario que podría, el problema ya no va a ser del PSOE, el problema va a ser de los partidos que se relación con este partido, y no hablo de votaciones concretas en las Cortes, sino de las relaciones sistemáticas y duraderas con la formación socialista”, ha añadido, en clara alusión no solo a los otros miembros de la coalición, Unidas Podemos, sino también al resto de partidos que han ejercido de socios del Ejecutivo, como EH Bildu o ERC.