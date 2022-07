La encuesta del Ayuntamiento de Barcelona da ganadora a Colau y hunde al PSC

El barómetro semestral de Barcelona correspondiente a los primeros seis meses de 2022 apunta a que Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, ganaría las elecciones del municipio si se celebraran hoy. Ello a pesar de que suspende en valoración con una puntación media de 4,1 puntos y de quedar por detrás de Ernest Maragall (ERC); de Neus Munté (Junts per Cat) y de Jaume Collboni (PSC).

El estudio de opinión realizado por el Ayuntamiento de Barcelona sitúa la intención de voto a Barcelona En Comú – En Comú-Podem en el 11,9%, y hunde la intención de voto al PSC en el 7,5%, colocándolo como tercera fuerza, por detrás de ERC (10,9%).

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Quique García

Estos datos contrastan con con una encuesta elaborada por Electomanía para Metrópoli el 20 de mayo de 2022, que daban como ganador a ERC con el 23,5% de los votos, seguida del PSC, con el 21,4% de los votos y, en tercer lugar, a los comunes, con el 19,1% de los votos. En las últimas elecciones municipales, celebradas el 26 de mayo de 2019, ERC concentró el 21,35% de los votos; Barcelona En Comú – En Comú-Podem el 20,71% y el PSC el 18,40%.

El 59% de los encuestados no escogerían ninguna opción política

El grupo mayoritario en este barómetro es el de indecisos. Un 35,8% de los encuestados no sabe lo que votaría si hubiera elecciones hoy y el 9,7% no contesta. A lo que se suma que el 1,6% votaría nulo o en blanco y que el 11,9% se abstendría en las elecciones. Todo ello suma que el 59% de los encuestados no elegiría ninguna opción política si se realizaran hoy las elecciones. En las elecciones municipales de 2019 ya se registró un 33,8% de abstención.

Según el barómetro, el 60,1% de los ciudadanos consideran que la ciudad ha empeorado en el último año y el 30,8% opina que la ciudad empeorará en el futuro. Además, el 47,1% valora que la gestión del ayuntamiento es muy mala.

Por otra parte, los encuestados detectan que los principales problemas de Barcelona son la inseguridad (22), la limpieza (11,5) y la gestión de la política municipal (7,7).