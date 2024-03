La Mesa del Congreso avala la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ impulsada por el PSOE

La Mesa del Congreso admitió este martes a trámite la comisión de investigación parlamentaria impulsada por el PSOE tras el estallido del ‘caso Koldo’, aunque aún queda la aprobación de la misma en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.

Para superar este primer trámite parlamentario, en la reunión de la Mesa del Congreso celebrada este martes, los miembros del Partido Popular que forman parte de este órgano de gobierno optaron por la fórmula de «ausentarse» -aunque se quedaron presentes- en la votación porque, según trasladaron a Servimedia fuentes parlamentarias, tomaron esta decisión de no participar a tenor de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, apoyase la tramitación.

Así lo confirmó el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde explicó que su formación pidió a Armengol «que se inhibiese en la votación».

El principal partido de la oposición considera que la presidenta del Congreso debería abstenerse de votar «sobre una comisión de investigación que finalmente debiera investigarla a ella como una de las partes de la trama». «No es razonable poner al zorro a cuidar de las gallinas», apostilló Tellado.

«Pirueta extraña»

En este contexto, el PP volvió a pedir la dimisión «inmediata» de Armengol tras su comparecencia, y ratificó el escrito que presentó ayer solicitando la marcha la expresidenta de Baleares por la contratación con una de las empresas investigadas en la presunta trama de las mascarillas del ‘caso Koldo’.

Posteriormente a las declaraciones de Tellado, el secretario primero del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, cargó contra la posición del PP. «Vino a hacer una cosa muy extraña, de la cual no hay casi precedentes. Y es que estando allí presentes, querían contar como si no hubieran votado, como si no hubieran estado presentes», expuso antes de calificar su postura como «una pirueta extraña».

Fuentes presentes en la Mesa del Congreso reconocieron que esta reunión de la Mesa fue la más «áspera» de lo que va de legislatura. En este sentido, explicaron que, mientras que en la Junta de Portavoces el tono es más elevado, la Mesa suele distanciarse más de la bronca del Pleno.

Asimismo, desde la coalición del Gobierno interpretaron la posición del PP como una forma de oponerse a la comisión de investigación sobre los contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia sin que constara su voto en contra de forma expresa.