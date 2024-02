El PSOE incide en «tolerancia cero» a la corrupción sin atreverse a pedir la dimisión de Ábalos

El PSOE ha continuado la estrategia que ha venido marcando en los últimos días para capear el temporal mediático desatado por el estallido del supuesto caso de corrupción protagonizado por Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. De esta manera, ha insistido en trasladar un mensaje de «tolerancia cero» contra la corrupción, si bien ha evitado pedir de forma expresa la dimisión del que fuera uno de los hombres fuertes del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el transcurso de su primer gobierno.

Siguiendo la línea del discurso pronunciado por el secretario general del PSOE en la inauguración de la internacional socialista, la portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal de los socialistas, Pilar Alegría, ha remarcado el compromiso de su partido por acabar con la corrupción «sean quienes sean y vengan de donde vengan», durante la presentación de la candidatura del PSE-EE a las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 21 de abril.

Después de asegurar que el PSOE «no se esconde y da la cara», se ha mostrado convencida que las filas socialistas están repletas de «gente honesta», dispuesta a colaborar con la Justicia para garantizar la transparencia. A pesar de que no ha hecho alusión directa al exministro de Transportes, tal y como ha explicado la agencia EFE, la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha enfatizado que el partido es «implacable ante la corrupción».

Ábalos descarta dimitir como diputado

Tanto la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han considerado que ha de ser Ábalos quien decida si debe renunciar a su escaño por estos hechos. Sin embargo, el extitular de Transportes ha dejado bien claro en una entrevista en La Sexta que no tiene ninguna intención de dimitir y abandonar el escaño que ocupa en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Ábalos ha remarcado que, si el caso hubiera salido a la luz cuando se encontraba al frente de la cartera de Transportes se hubiera visto obligado a dimitir «en el momento», pero considera que como parlamentario «no tiene ninguna responsabilidad».

El exasesor de Ábalos está siendo investigado por la Audiencia Nacional en una causa dirigida por el juez Ismael Moreno, que apunta al presunto cobro de comisiones irregulares para adjudicar contratos de compra de mascarillas en pandemia, que habría perjudicado a varias administraciones. Por el momento, se encuentra en libertad provisional, si bien ha de presentarse en el juzgado cada 15 días, no puede salir del país y se le ha retirado el pasaporte.

El PP tacha las palabras de Ábalos de «extorsión en toda regla»

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, se ha mostrado convencida que el Pedro Sánchez es un «presidente extorsionado» y le ha reclamado que desgrane que hay detrás de las amenazas que, según ha asegurado, le lanzó Ábalos. En estos términos se ha expresado durante un acto de la ‘Ruta por la Igualdad’ que ha emprendido el PP para recordar que el próximo miércoles se cumplen cien días desde la toma de posesión de Sánchez.

A su parecer, la legislatura lejos de ser «un homenaje a la buena política, es todo lo contrario». «Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno con un discurso que dividía a los españoles«, ha remarcado Fúnez, para después reprocharle que pronunciase un «discurso en el que habló que iba a construir muros para dividirnos y lo único que ha hecho ha sido construir un muro para aislarse de los españoles, con una política sin límites».

«¿Por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? ¿Qué ocurre para que no le pida la dimisión? ¿Desde cuándo conocía estos hechos y cómo investigó estos hechos dentro de su Gobierno?¿Qué teme y qué ocurre para que a día de hoy, el señor Ábalos aún no haya dimitido?», ha preguntado de forma retórica al presidente del Gobierno.

A la vez, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha enfatizado que el socialismo se está quedando «sin relato ante la corrupción», para después augurar que pronto también «se quedará sin Gobierno», en el transcurso de un acto en Tarragona. «España ya no se tragará más sus vergüenzas y mentiras», ha afirmado con vehemencia.

«Los agricultores se manifiestan contra el Gobierno, el ministro Marlaska desprotege a los guardias civiles, no apoyan un minuto de silencio en el Parlament por los guardias asesinados en Barbate, el chófer de los ERE es condenado por comprar droga con dinero de la Junta, prorrogan la amnistía para seguir negociándola con el prófugo y tenemos al Gobierno salpicado por comisiones ilegales en la pandemia», ha hecho hincapié.

Por su parte, la portavoz del Gobierno ha acusado a la derecha de pretender construir una «tormenta» de ruido y mentiras. «Nosotros nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores, ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos», ha destacado para acabar rechazando las «lecciones del PP».