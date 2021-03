Las comunidades autónomas ponen en evidencia el plan turístico del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Ejecutivo apremian a la Unión Europea para acelerar los trabajos para que el próximo verano pueda estar listo el pasaporte de vacunación. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto se ha impuesto que España tiene que ser de los países que lideren este documento para recuperar rápidamente el turismo y el crecimiento económico que ello supondrá.

Pero en los distintos territorios le leen la cartilla a Pedro Sánchez: uno de los requisitos que fija la ‘letra pequeña’ de la UE a la hora de incorporarlo es que en verano el 70% de la población española esté vacunada.

Algunas comunidades ya han alertado al Gobierno que no cumplirán con este punto por falta de vacunas y tardanza en la gestión. España precisa el triple de dosis semanales para cumplir lo prometido por el Gobierno.

Según ha podido saber Economía Digital, desde los distintos territorios apremian a Sanidad y hablan con Turismo para señalar que “las previsiones del Gobierno sólo se cumplirán si se alcanza el millón de dosis administradas a la semana, o en torno a las 130-140.000 diarias”, señala a este medio un consejero de Turismo.

A ello se suma que ni Moderna ni Pfizer están en condiciones ahora mismo de ofrecer al gobierno más de 500.000 dosis semanales, explican. Sin embargo, desde el Gobierno siguen negando la mayor y aseguran que “España cumplirá con el objetivo anunciado por el Ejecutivo”.

Una propuesta de la UE

Primero fue Fernando Simón. El epidemiólogo de cabecera del Gobierno terminó dando una pequeña jaqueca la semana pasada a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, al desautorizar sus palabras y pedir “no hacer bandera” con el pasaporte de vacunación.

“Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e, incluso, de antígenos. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo“, reiteró el epidemiólogo.

En distinta línea a la de Simón, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció este lunes que el Ejecutivo comunitario presentará en el mes de marzo su propuesta legislativa para poner en marcha lo que ha calificado de “Pase Verde Digital”, también conocido como “pasaporte de vacunación”, que permitirá a las personas ya inmunizadas poder viajar sin tener que afrontar todas las restricciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, estudia acciones legales contra las farmacéuticas por los retrasos. Foto: EFE

La alemana señaló que el pasaporte tendrá dos elementos fundamentales: incluirá la prueba de que el portador ha sido vacunado o bien los resultados de la prueba negativa en caso de no haber podido ser inmunizado.

La cuestión se desbloqueó el pasado jueves ante la creciente presión de Grecia y también de España. Este mismo lunes se reunieron los ministros de Turismo de la Unión Europea, y antes del anuncio de la Comisión, Maroto, insistió en que “los certificados son una herramienta útil y eficaz para retomar la movilidad de una forma segura“.

La crítica que realiza una gran parte de territorios a la ministra Maroto es que España se haya comprometido ante la Comisión Europea a tener vacunada al 70% de la población este verano, “cuando nuestras cifras no llegarán ni por asomo”, señalan desde la Comunidad de Madrid.

Las reservas de los territorios

Madrid ya estima que no podrá vacunar al 70% de su población hasta 2023. Según señaló el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, “es imposible” teniendo en cuenta “el ritmo actual” de vacunación, “cumplir con el objetivo del Gobierno de España de alcanzar el 70% de ciudadanos inmunizados en junio, ya que supondría llegar a más de 9 millones de vacunas”.

Asimismo, añadió que, si nada cambia, ese objetivo no se alcanzaría antes de 2023, por lo que pide a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que “vaya a Bruselas y exija a la Unión Europea más vacunas y mayor ritmo de vacunación para España”. “Tenemos que plantarnos para que envíen más dosis. Necesitamos más vacunas y más test y todo lo que no sea centrar el esfuerzo en esta tarea, será alargar la lucha contra el virus”, señaló el dirigente de Ciudadanos.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tilda de “trampantojo” el plan del Gobierno de España. Foto: EFE/Archivo

Según los cálculos de Castilla y León, la inmunidad se podría alcanzar en diciembre de 2022, más de un año después de lo previsto por el Ministerio de Sanidad. Fuentes del gobierno regional dan por hecho que “el ritmo previsto a corto plazo y con las previsiones de lotes de vacunas de marzo, la inmunidad se logrará en junio de 2022”, y la vacunación de todos los españoles a finales de ese año.

La falta de dosis es el principal problema al que se está enfrentando la campaña de vacunación en España. Madrid ya suspendió durante un par de semanas la administración de la primera dosis. Los expertos cuestionan la meta del Gobierno porque lograr esa inmunidad de grupo implica la vacunación de 33 millones de personas, todas ellas a doble dosis.

Como ejemplo y con los datos ofrecidos por Sanidad, Andalucía se convirtió la semana pasada en la comunidad donde más personas han recibido las dos dosis de la vacuna. En total 225.068 personas. Una cifra todavía muy lejana a cómo debería de ir el proceso para que tener al 70% de la población vacunada en verano, señalan desde prensa del gobierno andaluz.

La epidemióloga Margarita del Val ya resaltó la dificultad de disponer de unos 66 millones de dosis antes del verano, aunque apunta a que, “si la vacunación se convierte en una prioridad política y el proceso se organiza bien a través de los centros de salud”, se podría alcanzar la inmunidad de rebaño en el plazo previsto, “pero tiene que aumentar su ritmo de vacunación”.

Según sus cálculos y dado que se requieren dos dosis por individuo, se podría inmunizar con esos fármacos a 250 millones de personas de los 448 millones de ciudadanos de la UE. Unos 25 millones de españoles.

Sanidad mantiene su compromiso

Al Gobierno le siguen saliendo las cuentas y espera una vacunación masiva a partir del segundo trimestre, con la llegada de nuevas vacunas y el aumento de la capacidad de producción de las farmacéuticas. Un supuesto envío que pondrá a prueba el sistema nacional de vacunación para recuperar el tiempo perdido.

Las fuentes gubernamentales consultadas son conscientes de que hay que aumentar el ritmo actual para cubrir lo previsto hasta verano. El Ministerio de Sanidad aspira haber inmunizado a 33 millones de españoles esa fecha, el 70% de la población. Hasta el momento, han recibido las dos dosis 1,2 millones de personas, un 2,6% de la población.

Desde Sanidad explican que el ritmo de vacunación aumenta, pero siempre condicionado al número de dosis recibidas. La última entrega semanal a las comunidades autónomas ha sido de 886.680 dosis. Mayor que las 700.000 recibidas las dos últimas semanas, pero todavía insuficientes para lograr el objetivo.

Según las estimaciones, España precisa de 2,4 millones de dosis semanales en lugar de las menos de 900.000 recibidas por el momento para inmunizar a 33 millones de españoles a finales del verano, por lo que necesitará alrededor de 75 millones de dosis.

La Unión Europea ha recibido hasta ahora un total de 18,5 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, de las que 17,6 millones corresponden al fármaco de Pfizer-BioNTech y 854.000 al de Moderna, según anunció la Comisión Europea (CE). A España, por población, siempre le corresponden aproximadamente el 10% de esas vacunas.