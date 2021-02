Simón se enfrenta a Maroto por el pasaporte de vacunación: “No podemos hacer bandera”

El epidemiólogo de cabecera del Gobierno, Fernando Simón, contradice el discurso de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a cuenta del pasaporte de vacunación en el que trabaja su Ministerio para desarrollar los denominados corredores turísticos y reactivar el turismo. Simón considera que “no podemos hacer bandera” del certificado porque “no se puede desarrollar en poco tiempo”.

Esta medida requiere “mucho trabajo de fondo”, por lo que el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) no lo ve factible “por el momento”.

Un mensaje contradictorio y opuesto al de la ministra Maroto que horas antes había anunciado que España es uno de los países “que estaba trabajando en la iniciativa” para crear protocolos comunes que “generen la confianza que necesitan los viajeros para hacer viajes seguros”.

La ministra indicó que este tipo de certificación sanitaria se iba a utilizar para recuperar la maltrecha estructura turística nacional, como un elemento de movilidad segura entre viajeros de diferentes países. Se trata de una medida en que están trabajando diversos estados europeos, en el seno de la Comisión Europea y la OCDE.

“Esto es una cosa que tenemos en mente desde hace mucho tiempo y, de hecho, ya se piden pruebas PCR e, incluso, de antígenos. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo”, reiteró Simón.

Turismo insiste en que la medida no tardará

Desde el Ministerio de Turismo prefieren no hacer declaraciones al respecto para Economía Digital. “Estamos trabajando y, según vayamos avanzando, daremos más información sobre los colectivos sobre los que se va a aplicar, no solo a los vacunados, sino para poder incorporar este certificado de vacunación para la movilidad de otros colectivos”, señalan.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, trabaja en un protocolo para garantizar la llegada de visitantes a la Comunidad Valenciana con un corredor turístico seguro. Foto: EFE/Fernando Villar/Archivo

Desde Turismo insisten en que la medida se va a llevar a cabo pronto y aseguran que “ya contamos con los protocolos de seguridad en los establecimientos, pero queremos dar un paso más para que el reinicio de los viajes se pueda hacer en cuanto que las condiciones sanitarias lo permitan”.

En cuanto a los corredores turísticos, Reyes Maroto recordó que “España fue pionera en la puesta en marcha de los corredores turísticos sanitarios”, y lo hizo “con mucha agilidad”. “Ya tenemos estos protocolos aprobados para utilizarlos en Canarias y Balears y estamos trabajando con la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía para que, en el momento en que se puedan utilizar, sea una herramienta al servicio el reinicio de estos viajes”, zanjó.