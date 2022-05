Sanidad activa la alerta sanitaria por la viruela de mono tras detectar 8 posibles casos en Madrid

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han activado la alerta sanitaria por viruela del mono o «monkeypox», una enfermedad muy poco frecuente causada por un virus endémico de África central y occidental, tras la detección de ocho casos probables en Madrid pendientes aún de confirmar.

Los ocho casos están aún pendientes de las pruebas genéticas que se están llevando a cabo en el Centro Nacional de Microbiología, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad, que estos primeros posibles casos evolucionan bien aunque la enfermedad puede requerir ingreso hospitalario.

«Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles y cuando tengamos información un poco más sólida ya se explicará y se darán los datos necesarios» Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, se ha abierto una alerta a nivel nacional, se ha comunicado a la Potencia de Alerta la situación y se ha avisado a todos los actores claves para garantizar una respuesta rápida, oportuna y coordinada, ha informado el Ministerio de Sanidad.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que no es probable que la viruela del mono vaya a generar una transmisión importante en España pero ha alertado de que hay que tener cuidado porque tampoco se puede descartar.

El coordinador del Ccaes, Fernando Simón, en una rueda de prensa. | EFE/CM

Ha aumentado la transmisión

Este virus se transmitía de los monos a los humanos y, en general, entre humanos presenta una transmisión muy baja y los brotes hasta hace pocos años no tenían más de un segunda generación de transmisión.

Los primeros casos en humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970

Pero en los últimos brotes sí se han detectado hasta terceras y cuartas generaciones de transmisión y hay que identificar los casos en Reino Unido y los de Portugal y ver en España, si se confirman, cómo evolucionan.

Los primeros casos detectados han sido en Reino Unido

Los primeros casos en Europa fueron notificados el pasado domingo por Reino Unido, que comunicó cuatro confirmados sin antecedente de historia de viaje a zonas de riesgo. Asimismo, este martes Portugal confirmó tres casos en Lisboa, 2 pendientes de confirmación y 15 casos más en investigación.

Viruela del mono

El virus del mono es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente. Los primeros casos en humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970 y el número ha ido aumentando durante la última década en países de África occidental y central.

Fuera del continente africano, se han documentado casos de infecciones humanas en diferentes países, como en EEUU, Reino Unido, Israel y Singapur, siempre asociados a un caso importado o a contacto con animales importados.

La viruela del mono no se considera particularmente contagioso entre personas y, en general, la transmisión de persona a persona es limitada. No obstante, no hay vacuna o tratamiento específico para este virus.

El cuadro clínico inicial suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías y cansancio; unos días después de la aparición de la fiebre se desarrolla un exantema, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo.