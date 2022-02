Las noticias más importantes de hoy, viernes 4 de febrero

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. PP y Vox se preparan para judicializar la reforma laboral tras el caos en el Congreso

El PP ha decidido judicializar el cómputo de un error del voto telemático de un diputado ‘popular’ que ha facilitado la convalidación de la reforma laboral y Vox ha anunciado que lo llevará al Tribunal Constitucional y demás instancias

2. Los empresarios catalanes lamentan el “amateurismo económico” de ERC con la reforma laboral

El texto salió finalmente adelante con el apoyo del PDeCAT, con el que los empresarios ya contaban desde hacía días

3. Colau rechaza explicar las subvenciones judicializadas a la oposición y remite un informe sin contenido

Ada Colau elude el control de la oposición. Aunque la alcaldesa de Barcelona se comprometió a realizar un informe detallado sobre las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento en un plazo de tres meses a propuesta del PP, esto no se ha producido: el consistorio entregó un documento sobre cómo se producen las subvenciones públicas.

4. BBVA da carpetazo a Sabadell: prefiere invertir en fintech

BBVA no quiere saber nada sobre Banc Sabadell. “Fue una operación que se analizó, no hubo acuerdo en términos económicos y lo mejor es no especular más”. Así zanjaba el tema este jueves el presidente, Carlos Torres, cuando se le preguntó por la posibilidad de volver a intentar una operación con el catalán después de un año y medio en los que los rumores sobre una nueva oportunidad no han cesado.

5. Torres desvía la atención en la polémica sobre los mayores: “Es más un problema de educación financiera”

Si hay algo sobre lo que se ha preguntado, y mucho, a los presidentes y consejeros delegados de la banca en las dos últimas semanas, coincidiendo con la presentación de resultados del pasado 2021, ha sido por la polémica generada sobre el trato de la banca a los mayores ante el avance de la digitalización.

6. Little Caesar’s reabre la guerra de la pizza en España tres años después del aterrizaje de Papa John’s

El tercer mayor grupo de pizzerías del mundo pretende abrir medio centenar de restaurantes en el próximo lustro

7. De Sandra Ortega a Rodríguez Cebrián: las sicavs del ‘universo Inditex’ esquivan la ola de cierres

Hace más de una década que Amancio Ortega puso fin a sus inversiones a través de sicavs. Sin embargo, y a pesar de la oleada de cierres, fortunas gallegas que forman parte del pasado y presente de Inditex, de Sandra Ortega a Rodríguez Cebrián, mantienen, al menos por ahora, estos vehículos.

