BBVA da carpetazo a Sabadell: prefiere invertir en fintech

BBVA no quiere saber nada sobre Banc Sabadell. “Fue una operación que se analizó, no hubo acuerdo en términos económicos y lo mejor es no especular más”. Así zanjaba el tema este jueves el presidente, Carlos Torres, cuando se le preguntó por la posibilidad de volver a intentar una operación con el catalán después de un año en el que los rumores sobre una nueva oportunidad no han cesado.

“Nunca comentamos operaciones concretas, pero diré que lo que ha ocurrido con la digitalización y el mundo que vivimos hace menos probable que por nuestra parte haya operaciones tradiciones“, como las fusiones, añadía; BBVA y Sabadell analizaron una posible integración en 2020, pero a los pocos días de empezar a negociar se rompieron las conversaciones.

Desde entonces, los analistas siempre han mantenido en el radar a estas dos entidades, apuntando a que habrá un segundo intento. Pero el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno ha insistido durante los últimos meses en su deseo de seguir en solitario, más ahora, que TSB, su filial británica, ha empezado a aportar beneficios al grupo tras años de pérdidas.

Lo que si ve BBVA es un camino entre crecimiento orgánico e inorgánico, con más inversión en los mercados donde no están presentes como acaban de hacer en Italia, donde han aterrizado únicamente con una cuenta online aprovechando la infraestructura tecnología que ya tenían.

“La idea sería seguir creciendo en Italia con este modelo de negocio y extenderlo a otros países”, apuntaba. Pero también seguirán apostando por invertir “en competidores puramente digitales” que estén asentados en otros mercados. De hecho, esto es lo que han estado haciendo durante los últimos años.

Lo han hecho en Reino Unido, donde ya alcanzan un 40% de Atom Bank el primer banco exclusivamente móvil del país. BBVA ha ido elevando su participación hasta hacerse accionista de referencia, y su inversión tiene un valor en libros de 64 millones de euros.

Leer más: BBVA da por cerrados los ajustes de plantilla y oficinas en España

BBVA también está en Alemania a través del 16% que tiene en solarisBank, una firma de ‘Banking as a Service’ donde invirtió en 2018. La fintech ofrece a todo tipo de empresas digitales servicios bancarios online de marca blanca, lo que incluye pagos e IBAN virtuales, cuentas, depósitos y transacciones o servicios de identificación digital y tarjetas.

Según los últimos datos disponibles, su participación tiene un valor en libros de 39 millones euros. Fuera de Europa, BBVA también ha invertido en Neon, el primer banco exclusivamente móvil de Brasil, aquí ya cuenta con una posición del 10%.

Todas estas inversiones se han hecho a través de su fondo de capital riesgo Propel (antes BBVA Ventures) desde donde han acompañado a las startups no solo en la inversión inicial sino todas sus ampliaciones de capital, explicaba el presidente de BBVA.

En sus años de vida, Propel ha invertido en más de 40 empresas y seis de ellas se considen unicornios, es decir, que están valoradas por encima de los 1.000 millones de dólares. Además, dos de ellas ya cotizan en bolsa. La más famosa es Coinbase.

Carlos Torres también fue preguntado por la posibilidad de posicionarse en la oferta sobre Banamex después de que el miércoles la presidenta del Santander, Ana Botín, admitiera estar interesada en esta entidad, así podría crecer en México, donde BBVA es líder del mercado.

“Cualquier operación de M&A que sea atractiva la analizamos, y si hubiera alguna posibilidad lo miraremos, pero no significa que estemos detrás”, aclaraba. “Banamex no nos va a distraer, vamos a seguir a lo nuestro” puntualizaba.

Asimismo, explicaba que no tienen atención de sacar a bolsa su filial mexicana. Actualmente, BBVA está presente en este país a través de Bancomer, y es el primer mercado para el grupo. Según las cuentas presentadas este jueves al mercado, México aportó al beneficio 2.568 millones de euros, el 45% del total.

El exceso de capital alcanzado con la venta de su negocio en Estados Unidos, recordaba el consejero delegado, Onur Genc, no se utilizará para comprar porque sí, solo si la operación tiene un sentido, como ha ocurrido con Turquía, su tercer mercado.

El pasado mes de noviembre BBVA anunció su intención de hacerse con la totalidad del capital social de Garanti que aún no posee, un 50,15%. La entidad estima que el cierre de la OPA tendrá lugar en este primer trimestre de 2022.