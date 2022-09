Lesmes ultima su salida del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, está ultimando su salida del Poder Judicial después de amenazar con su dimisión si no había avances en la renovación del Consejo, que permanece en funciones desde 2018, por el desacuerdo del PSOE y el PP.

Lesmes dará cuenta la próxima semana a los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal y del Pleno del CGPJ de un informe sobre su eventual sustitución en la titularidad de la presidencia de ambas instituciones, según un comunicado publicado este viernes por el CGPJ.

Dado que el Consejo se encuentra en funciones y que la vicepresidencia del alto tribunal se encuentra vacante tras el cese por jubilación en octubre de 2019 de su titular, Ángel Juanes, el propio Lesmes ha encargado un informe en el que determina quien debe sustituirle e incluye al presidente de Sala del Tribunal Supremo más antiguo, actualmente, el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín Castán, como su sustituto de ambos órganos.

Leer más: Feijóo propone aparcar la modificación de la Ley del Poder Judicial en una carta a Lesmes

«Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ«, dicta dicho informe.

Substitución automática

Así, Marín Castán ejercerá interinamente todas las funciones del mismo, incluida la función de sustitución de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Además, han precisado que la sustitución de Lesmes se dará «de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno».

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dará cuenta del informe a los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal en la sesión que este órgano celebrará el próximo lunes 26 y a los vocales del CGPJ durante el Pleno ordinario señalado para el próximo jueves 29.

No será inminente

En todo caso la dimisión de Lesmes no será de forma inminente, ya que está implicado personalmente en la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Su plan pasa por irse siempre y cuando las negociaciones estén cerradas, aunque a día de hoy no hay nada claro. Consciente de que no habrá acuerdo entre conservadores y progresistas para los nombramientos en el pleno ordinario del día 29, Lesmes prevé convocar un pleno extraordinario 3 de octubre como un ultimátum para forzar un acuerdo y después poder dimitir, según informa Efe.