Patxi López minimiza un posible rechazo a la reducción de los plazos de instrucción

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, rebajó este sábado la oferta de los socialista de modificar los plazos de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para salvar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía: «Si no se quiere, pues no pasa nada», afirmó.

Así lo dijo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que se mostró seguro de que se aprobará la ley de amnistía. «Estamos convencidos de que habrá ley de amnistía porque estamos convencidos de que la ley que tenemos ahora en tramitación es una ley que es constitucional, que da cobertura a todas aquellas personas que participaron en el ‘procès’, y que consigue los objetivos que persigue», argumentó.

Unos objetivos que, afirmó, suponen la «aportación definitiva para ese reencuentro de los catalanes y de los catalanes con el resto de España y para esa de consolidación de la convivencia y de la concordia. Por eso estamos convencidos de que habrá ley».

Para ello, sostuvo que en el PSOE están buscando que esta ley salga adelante con «fórmulas» que lo permitan «sin que las conversaciones que estamos teniendo supongan un paso atrás de lo que ya existe en la ley».

En este contexto, recordó la «posibilidad» que ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reducir los plazos de instrucción, porque «los plazos, cuando se alargan, se pueden utilizar de manera no correcta». «Bueno, por ahí puede haber una posibilidad. Si queréis, bueno; si no se quiere, pues no pasa nada».

Por otra parte, ante la visita a España de la Comisión de Venecia, López aseguró que «en absoluto» le preocupa lo que diga en su informe porque «lo único que le interesó fue la tramitación de la ley y si estaba vulnerando algún derecho de los diputados».

Sin embargo, reprochó a los dirigentes del PP el intento «permanente que tienen de enredarlo todo» porque hicieron un «mitin» en la comisión y mostraron que «les da igual usar absolutamente todo» para «enredar y para atacar al Partido Socialista y al Gobierno progresista».