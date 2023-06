Los fiscales trasladarán a Bruselas el «escándalo sin precedentes» de la elección de Delgado como fiscal de Memoria

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) trasladará a la Comisión Europea el «escándalo sin precedentes» de la elección de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, al considerar que puede afectar al Estado de Derecho en España.

En un comunicado remitido este viernes y recogido por Europa Press, la APIF ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusan de haber «evitado» retrasar el nombramiento de Delgado para que el Consejo Fiscal no pueda analizar su «incompatibilidad». «Un fiscal general del Estado, capaz de perpetrar este tipo de actuaciones, debería dimitir«, denuncian.

La asociación ha sostenido que analizar esa posible incompatibilidad es «competencia del Consejo Fiscal, no del fiscal general». Sin embargo, denuncia que «como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar».

Delgado, nueva fiscal de Memoria Democrática con la mayoría del Consejo Fiscal en contra

Este jueves, García Ortiz decidió proponer a su predecesora como nueva fiscal de Memoria Democrática con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria en el consejo, como el vocal de la APIF se han mostrado en contra del nombramiento de Delgado y han decidido no participar ni en la votación ni en el debate, según fuentes consultadas por Efe.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE / Salvador Sas

Los tres vocales natos del Consejo Fiscal -entre ellos el fiscal general- han votado por la candidatura de Delgado, así como uno de la Unión Progresista de Fiscales; mientras que el segundo vocal con que cuenta esta asociación se ha decantado por otro de los candidatos, Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa y que también aspiraba a la plaza de fiscal especializado en delitos de odio.

Han sido por tanto cuatro votos a favor de Delgado, uno a favor de otro candidato y siete abstenciones, ya que los seis vocales de la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han optado por no participar en las votaciones.