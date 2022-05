Madrid alerta ya de 23 posibles casos de la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad ha alertado ya de hasta 23 casos susceptibles de ser la conocida como ‘viruela del mono’, una rara afección recientemente detectada sobre la que el departamento que dirige Carolina Darias todavía se encuentra recopilando información.

Durante esta mañana se contabilizaban algo menos de una decena, mientras que actualmente hay contabilizados hasta 23 casos cuya sintomatología coincidiría con esta enfermedad solo en Madrid. Por ello, el Ministerio ha pedido a las Comunidades Autónomas que estén alerta y notifiquen si se detectan más casos.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Microbiología (CNM) está llevando a cabo pruebas para confirmar si se trata de la viruela del mono.

La sintomatología habitual consta de fiebre, mialgias, adenopatías y una erupción en manos y cara. Su transmisión, a falta de más datos, se produce por vía respiratoria, aunque el Ministerio aclara que no es la única vía y, en estos casos, se habría producido a través de relaciones sexuales.

Los afectados están confinados en sus domicilios

Por el momento, advierte la institución, los pacientes se encuentran confinados en sus domicilios bajo estrecha vigilancia médica. Y es que los servicios médicos permanecen alerta a la espera de si alguno de los contagiados necesita ser ingresado. No obstante, por el momento los pacientes evolucionan favorablemente.

La Dirección General de Salud Pública está a la espera del resultado de las pruebas de laboratorio y realizando una labor de seguimiento de los contactos para marcar la línea de la trazabilidad de la enfermedad. Una vez estén los resultados del CNM, se adoptarán las medidas y tratamientos necesarios.

Por el momento, esta afección se ha detectado ya también en Portugal y en el Reino Unido.

La viruela del mono no está considerada como altamente contagiosa y, aunque los síntomas por regla general no suelen ser graves, sí se puede desarrollar gravedad. Además, todavía no hay tratamiento o vacuna específico disponible.