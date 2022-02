Madrid se lleva medio Primavera Sound 2023 de Barcelona tras la pugna del festival con Ada Colau

La edición 2023 del Primavera Sound volverá a celebrarse durante dos fines de semana, como este año, pero tendrá doble sede: del 1 al 3 de junio los conciertos serán en Barcelona, mientras que del 8 al 9 del mismo mes se celebrará en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid. Este cambio se produce después de la pugna de la organización con el ayuntamiento de Ada Colau por el formato del festival.

Según ha informado este miércoles la organización del festival, los días 1, 2 y 3 de junio de 2023 el Primavera Sound se celebrará, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs. Pero por primera vez, también se celebrará en la ciudad madrileña, el 8 y el 9 del mismo mes.

Muy ilusionados de anunciar que Primavera Sound 2023 se celebrará en Barcelona y en Madrid. https://t.co/EH4QW4pzxA pic.twitter.com/ZRJxUlf2n4 — Primavera Sound (@Primavera_Sound) February 23, 2022

En ambas sedes, el festival «mantendrá su identidad de festival urbano con la programación de Primavera a la Ciutat durante el resto de días de la semana», precisa el comunicado de la organización.

La organización ha garantizado que este acuerdo supone un «puente cultural» entre Madrid y Barcelona. Asimismo, han asegurado que «por muchas razones, esta doble sede no cogerá por sorpresa a quienes conozcan la historia de Primavera Sound», y han indicado que, «el aterrizaje en Madrid, no es más que el último capítulo en nuestra larga y estrecha relación con la ciudad, pero también el primero de todo lo que está por venir«.

«Doble sede, doble ilusión»

«Por comunicaciones y conexiones, por los antecedentes, de un Primavera Sound que en 2023 empezará en Barcelona y acabará en Madrid solo puede salir beneficiado nuestro público«, ha resaltado la organización, que resume esta alianza con el lema: «Doble sede, doble ilusión».

Según un comunicado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el acuerdo de la doble sede se ha consolidado en una reunión de la la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los promotores del festival de música. Asimismo, la presidenta madrileña ha mostrado su apoyo públicamente, a través de su cuenta de Twitter. «Cada vez son más los proyectos culturales, gastronómicos o turísticos que eligen esta región libre, abierta y pujante», ha publicado.

«Desde Primavera Sound no podemos estar más que agradecidos a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Arganda del Rey por todas las facilidades y entusiasmo con el que han estado y están trabajando con nosotros para que esta edición que tanta ilusión nos hace sea una realidad en 2023», concluye el comunicado del festival.

La organización se planteó dejar Barcelona

En diciembre, las fuertes discrepancias entre los promotores del festival de música y el Ayuntamiento de Ada Colau abrieron una gran brecha que amenazaba con acabar con esta relación, después de 15 años instalados en la capital catalana.

Los responsables del festival advirtieron que el Gobierno municipal no daba su brazo a torcer con algunas de las peticiones que habían realizado para mantener el modelo de festival urbano. «Mientras tenemos muy buena relación con todas estas ciudades a las que vamos, en Barcelona no tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento. No tienen ningún tipo de implicación«, lamentó uno de los directores del Primavera Sound, Gabi Ruiz, en una entrevista con La Vanguardia.

Este año el Primavera Sound se celebrará del 2 de junio al 12 de junio en la misma localización de siempre con un amplío abanico de artistas.