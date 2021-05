Manuel Valls anuncia el fin de su etapa como concejal en Barcelona

Las aspiraciones de Manuel Valls de triunfar en la política municipal catalana han terminado. El líder Barcelona pel Canvi ha comunicado su intención de dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento para poner punto y final a una andadura que comenzó en los comicios locales de 2019 con el objetivo de lanzar una nueva alternativa de unidad constitucionalista, que finalmente no obtuvo el rédito esperado.

El que fuera primer ministro de Francia ha justificado ahora su cambio de rumbo por su voluntad de hacer política de nuevo en su país de origen, tras dos años enfrascado en las disputas de Barcelona. “Ahora sé que soy mayormente francés: en mis valores, en mi forma de pensar y de hacer política. Mi etapa de concejal se ha acabado. En breve haré pública mi renuncia”, ha explicado en una entrevista en El Mundo.

“Quiero hacer política en Francia” Manuel Valls

Valls no ha especificado cuándo dejará de forma definitiva su puesto ni quién ocupará su lugar en la organización del partido. El líder de Barcelona pel Canvi ya comunicó en marzo que no iba a presentarse a las próximas elecciones municipales de 2023 aunque entonces no había planteado públicamente que fuera a renunciar también a terminar la legislatura en la oposición. Eso sí, siempre ha defendido la necesidad de renovar su proyecto político en el futuro.

“Voy a participar en el debate electoral de 2022. Ese año en que Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia“, ha agregado.

Valls se va del Ayuntamiento sin cerrar sus heridas con Ciudadanos

La decisión se ha producido justo cuando se alcanza el ecuador de la segunda legislatura de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona que fue posible precisamente gracias a los votos de Valls que garantizó que la líder de los comunes revalidara su puesto, a pesar de que eso le iba a costar romper su alianza electoral con Ciudadanos. Ahora, se marcha sin haber cerrado sus heridas con la formación naranja.

El líder de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, durante la sesión de investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. EFE/ Quique García

Tras dos años de desencuentros Valls se despide de la política española recordando la falta de diálogo que tuvo con Albert Rivera durante el breve lapso en el que las dos formaciones confluyeron bajo las mismas siglas y que se rompió por la negativa de Ciudadanos a investir a Colau. “Al final esta lista electoral mía permitió que Barcelona no fuera gobernada por un partido que respaldó y respalda la sedición”, ha expuesto Valls.

El líder de Barcelona pel Canvi accedió a mantener a Colau en el poder para evitar que cerrara un acuerdo con Esquerra Republicana, aunque supuso su ruptura definitiva con Ciudadanos. Desde entonces, las dos formaciones han actuado como dos grupos municipales independientes.