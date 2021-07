Marca, El País y As, los más perjudicados de la caída generalizada de lectores en papel

La segunda oleada del Estudio General de Medios, hecha pública este martes, confirma la crisis estructural por la que atraviesa la prensa en papel. El diario más leído, el Marca, baja por primera vez del millón de lectores y, de esta forma, ya no hay ningún periódico que sobrepase esa cifra en España. El País y el As son los otros grandes perjudicados.

Marca cierra esta segunda oleada del EGM de 2021 con 849.000 lectores, 224.000 menos que en el estudio anterior hecho público en abril. Ya entonces, se había dejado 262.000 lectores con respecto a diciembre de 2020. La caída del diario deportivo de Unidad Editorial es la más pronunciada dentro del sector papel, pero lo cierto es que todos los medios se han dejado lectores.

El País, segundo periódico más leído en España, cerró junio con 795.000 lectores, 102.000 menos que en la primera oleada del año. La caída es pronunciada, si se tiene en cuenta que en el primer trimestre del año se había dejado 54.000 lectores. El descenso ahora es casi el doble con respecto al anterior estudio.

En todo caso, El País no es la cabecera del Grupo Prisa que más lectores se deja con respecto al EGM de abril. El diario As ha perdido un total de 139.000, situándose en los 378.000 lectores diarios. De esta forma, no se ha beneficiado de la caída del líder y su más inmediato competidor: el Marca.

Por detrás de As se sitúan El Mundo con 511.000 lectores (51.000 menos que en abril); 20 Minutos, que pierde 110.000 lectores; La Vanguardia, que se deja 50.000 lectores; y ABC, que se sitúa en 348.000 lectores diarios, 10.000 menos que en abril. Les siguen La Voz de Galicia (315.000 lectores); La Razón (149.000); El Periódico (218.000); El Correo (241.000); La Nueva España (166.000); y Faro de Vigo con 106.000.

La COPE acorta distancias con la SER gracias a los deportes

En cuanto a los datos de audiencia de las radios, destaca el crecimiento de COPE, que se sitúa a menos de un millón de oyentes de la emisora líder, la Cadena SER, gracias a Carlos Herrera, Ángel Herrera y, sobre todo, a los deportes, que permiten a la radio de la Conferencia Episcopal situarse en los 3.427.000 oyentes, frente a los 4.220.000 de la radio del Grupo Prisa,

Los datos de audiencia de Herrera en Cope (2,6 millones), La Linterna (890.000) y El Partidazo, que presenta Juanma Castaño, (825.000) son los que han permitido a COPE acortar distancias.

Onda Cero, por su parte, se deja 90.000 oyentes, situándose en 1.851.000. Es Radio gana 135.000 oyentes que la impulsan hasta los 757.000 y Radio Nacional de España se sitúa en 1.113.000 tras ganar 15.000 seguidores.