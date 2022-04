Marlaska defiende que su ministerio no ha tenido acceso a Pegasus «en ningún momento»

El Gobierno sigue negando su vinculación con el caso de espionaje con Pegasus a políticos promotores de la independencia de Cataluña. Y es que en este caso ha sido Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, quien ha afirmado este mismo viernes que «el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil» no han tenido acceso «en ningún momento» al sistema de ciber espionaje Pegasus con el que supuestamente han sido investigados decenas de líderes independentistas catalanes y vascos.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación esta mañana en la localidad coruñesa de Ribeira, Marlaska ha defendido que «el Gobierno de España cumple la ley estrictamente» y que «ni ha convenido ni ha negociado con la empresa titular de ese sistema», reservado a Estados y fuerzas de seguridad, para su posible uso. De esta manera, el titular de Interior se ha mostrado dispuesto a «dar cuentas» en sede parlamentaria sobre este asunto si se le es requerido, como demandan varios de los socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados, incluido el grupo de Unidas Podemos, organización que forma parte del Ejecutivo estatal.

No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse acerca de si es adecuado abrir una comisión de investigación acerca de este espionaje y ha respondido que «tendrán que decidirlo» aquellas personas con competencias en la materia, no su departamento. Finalmente, ha sostenido que España cuenta con un Gobierno propio «de una democracia plena» y se ha dirigido «a la ciudadanía y a la sociedad» para que «no tengan ninguna duda al respecto».

Por otra parte, Òmnium Cultural, asociación cultural que promociona la lengua y cultura catalanas, así como la independencia de Cataluña, aseguró este jueves pasado que se querellará contra la empresa israelí impulsora del sistema Pegasus, NSO Group, por el «espionaje político» a más de una sesentena de líderes independentistas. Así, en declaraciones a la cadena de televisión catalana TV3, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, afirmó que se presentarán querellas en cuatro Estados europeos, ya que «se han infiltrado en móviles y comunicaciones que tienen lugar en cuatro países europeos, aparte de España».

Concretamente, Antich denunció 22 ataques de Pegasus a Òmnium, uno de los cuales «se produjo justo una semana antes de que la Guardia Civil entrara a la sede» de la entidad, y otro de ellos tuvo lugar «una semana antes del juicio del Tribunal Supremo» por el «procés». «Aún no somos conscientes de la gravedad y magnitud de este escándalo, que es de naturaleza global», incidió Antich, que también señaló que «no se trataba de personas concretas, sino que cada una de ellas era el nodo de una serie de redes».