Más País y Compromís votarán a favor de la reforma laboral del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha garantizado el apoyo de dos de sus socios habituales en la izquierda en la votación decisiva sobre la reforma laboral. Tanto Más País como Compromís han anunciado este martes que darán un ‘sí’ al proyecto que ha negociado Yolanda Díaz con sindicatos y patronal, a pesar de que no recoge todas sus exigencias.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciado que finalmente respaldará la nueva normativa laboral, a pesar de que no ha abordado asuntos clave como el coste del despido, la recuperación de la autorización autonómica de los ERE o los salarios de tramitación. “Vamos a apoyar ese avance pese a que no es la reforma laboral que habríamos hecho y tampoco la derogación que el propio Gobierno prometió”, ha afirmado.

La recuperación de derechos laborales, las normativas para reducir la temporalidad o el fortalecimiento de la negociación colectiva son tres de los puntos clave que finalmente han llevado a estas formaciones a ceder su voto al Gobierno. Aunque también han logrado algunas contrapartidas como el compromiso del Ministerio de Trabajo de colaborar en políticas de salud mental o precariedad.

La reforma laboral es un avance que recupera derechos para los trabajadores, reducirá la temporalidad y fortalece la negociación colectiva. Vamos a apoyar ese avance pese a que no es la reforma laboral que habríamos hecho y tampoco la derogación que el propio Gobierno prometió. — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 1, 2022

Las palabras de Errejón no han estado exentas de críticas al equipo de Pedro Sánchez, al que le ha reprochado tanto su negativa a tramitar la nueva ley en forma de proyecto de ley, como su acercamiento a Ciudadanos para desencallar la aritmética parlamentaria. “El acuerdo social es un medio, no un fin en sí mismo”, ha subrayado.

El Gobierno sigue con los apoyos en el aire

El espaldarazo de las dos formaciones minoritarias allana el camino para conseguir que el decreto se convalide en el Congreso, aunque el Gobierno todavía no tiene todos los números armados. La coalición de PSOE y Unidas Podemos suma 154 escaños (por la ausencia de Alberto Rodríguez). Mientras que ya se han inclinado públicamente por el ‘sí’ Ciudadanos (9), Más País (2) y Compromís (1) o Teruel Existe (1).

La suma por el momento no da para evitar un bloqueo si tanto la derecha como las formaciones nacionalistas votan en contra en bloque, por lo que la aprobación pasa por una hipotética abstención de algunos de los grupos afines al Ejecutivo como Esquerra Republicana (13) o el Partido Nacionalista Vasco (5) que hasta ahora se han mostrado muy críticos con el proyecto.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha vuelto a manifestar su apoyo al Gobierno en el proyecto siempre y cuando el texto acordado con patronal y sindicatos permanezca intacto. “Soy optimista respecto a que se convalide el real decreto ley sin tocar una coma. Aunque no nos fiamos del Gobierno, confiamos en que el jueves el empleo de los españoles gracias a Ciudadanos salve esta bola de partido”, ha reafirmado.

La pelota seguirá tendida así en el tejado de los socios nacionalistas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) sigue abierto a negociar, aunque no dará su apoyo si no se modifica el texto. “Nuestra mano va a estar tendida hasta el último minuto para mejorar la reforma en beneficio de los trabajadores. O el acuerdo se modifica o no avalaremos la reforma laboral”, ha añadido la portavoz, Merche Aizpurua.