Un mEDium “necesario” estudia los retos actuales de la Unión Europea

El Grupo ED presentó el pasado 5 de diciembre en el campus de la escuela de negocios EAE Business School de Madrid el número 15 de la revista de pensamiento mEDium, con el título Europeos, nueva etapa, nuevos retos.

El nuevo número de mEDium cuenta con firmas como la ex secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana Botella; el Presidente de la Asociación española de Empresas Tecnológicas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio (TEDAE), Ricardo Martín Fluxá; el subdirector general de asuntos internacionales de seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Manuel Selas; el adjunto a la dirección de Defensa y Seguridad en Indra, Borja Ochoa; la directora de la rama en español de CAMERA (Comittee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, Masha Gabriel; Nicolás González, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialista y Demócratas en el Parlamento Europeo; y el doctor en Economía y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras.

En su discurso inicial, el CEO de Grupo ED, Juan García, destacó la dificultad de la publicación de este número de mEDium de cara al final del semestre de la presidencia española de la UE por el “periodo de provisionalidad” del propio gobierno del país tras las elecciones generales del pasado mes de julio.

Con todo, “este mEDium era necesario” para recordar, “frente a las tentaciones crecientes, que Europa es la solución y no el obstáculo”, tanto a nivel mercantil como “los valores que constituyen nuestro común denominador y que son el armazón de nuestras democracias, política exterior y defensa que garantiza nuestro común futuro”, detalló Juan García.

Juan García recordó el último número de la revista Inversión, en que Jamie Dimon, consejero delegado del JP Morgan Chase, y Mark Wiseman, presidente del fondo de pensiones de Alberta coincidían en calificar el actual momento como “quizás el momento más peligroso que el mundo haya vivido en décadas”, debido a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, las guerras civiles, insurgencias y golpes de Estado en decenas de países de África, Asia y América Latina; los desastres climáticos; las migraciones masivas; el aterrador potencial de la inteligencia artificial o una fe menguante en la democracia occidental.

El CEO del Grupo ED citó la ex secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana Botella, que en el último número de mEDium escribe: “No hay mejor forma de enfrentarnos a los conflictos, crisis, amenazas y riesgos que preparando a la sociedad civil; porque los ciudadanos informados de las claves de seguridad de su país son el mejor antídoto frente a pesadillas y dictadores como Putin”.

Juan García concluyó su discurso recordando que la solución se basa en “trabajar en los que nos une, salvar nuestros valores de las nuevas amenazas en el desarrollo de los modernos y punteros sistemas tecnológicos de seguridad, conscientes de que esa apuesta redundará además en una sociedad más libre”.

Las preocupaciones europeas, a examen

La presentación del mEDium contó con la masterclass del profesor asociado a EAE Business School Francisco Pérez Hernández, que aplaudió que una publicación trasladase las preocupaciones europeas al ámbito académico.

En su ponencia, Francisco Pérez destacó las prioridades de la presidencia de España en la UE: Reindustrialización, la Transición ecológica, la Justicia social y económica y la tarea de reforzar la UE para ver a Europa como una unidad.

Asimismo, enumeró los principales logros realizados en esta etapa, incluyendo la reforma del mercado eléctrico, el desbloqueo de las negociaciones del pacto de migración, la emisión de tarjetas de discapacidad de UE, los avances en la política fiscal para garantizar el control de la deuda y disminuir déficit y la reducción de emisión de residuos a terceros países, de la que Pérez Hernández destacó que hay “una descarbonización palpable”.

Estos logros, según el profesor asociado a EAE “dan tranquilidad a los socios internacionales”, básica para los inversores, que saben que “vivimos en una era de la inflación, para asumir expectativas de unos precios altos”. Con todo, Pérez Hernández confía en una “poca probabilidad de recesión”, y hasta un crecimiento en 2024, con un Euríbor por debajo 4%.

