Moncloa da por amortizada la crisis del ‘sólo sí es sí’: no cree que haya desgaste

Puede que la presión interna vaya a más, pero, de cara a la galería, el Gobierno de España tiene claro que la crisis generada por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales tras la aplicación de la ley conocida como del ‘sólo sí es sí’ no implica un desgaste electoral. Así lo aseguran fuentes del Consejo de Ministros, sobre todo, al calor de las nuevas encuestas publicadas, cuyo trabajo de campo se realizó después de que estallara la polémica.

Porque, siempre cuando los focos están encendidos, es importante para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un único punto: mantener, por el momento, la estabilidad de la coalición. Tras aprobar las cuentas públicas para el próximo año y conseguir remontar la ola que aupaba al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde que accedió al liderazgo del PP, lo último que se busca es atacar las relaciones con el socio del Consejo de Ministros.

Por eso hay un objetivo claro: no va a jugarse la posible ruptura, y menos en los compases previos a un año electoral. En Moncloa son conscientes de la importancia de los tiempos y, desde luego, éste, con la reforma de la sedición coleando y la posibilidad de retocar malversación, no es uno para jugársela. Tampoco teniendo una difícil convivencia con Unidas Podemos tras bloquearle sus leyes clave. Tanto que, de hecho, esta semana tampoco se ha aprobado la legislación de Familias, estandarte del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

Defensa cerrada socialista a la ley

Eso no implica que no haya voces en la bancada socialista de Moncloa que estén alertando del coste social de no reformar la ley. El sentir de voces importantes del PSOE es que hay que solucionar la crisis, aunque sea de manera interna y sin hacer sangre, dado que la ley del ‘sólo sí es sí’ fue aprobada por el Gobierno al completo. Por eso, Sánchez ya respaldó desde Bali hace unas semanas a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Aquella orden sigue en pie. Tras las matizaciones que tuvieron que llevar a cabo la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, o la titular de la cartera de Educación y portavoz orgánica en Ferraz, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vuelto a defender este lunes en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para Rodríguez, la ley es una norma «absolutamente protectora que va mucho más allá de la reforma penal» y rechazó hablar de una eventual reforma, mientras no se pronuncie el Tribunal Supremo para unificar doctrina en su aplicación. Ante el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de esa ley, varios periodistas preguntaron de nuevo a la portavoz tras el Consejo de Ministros sobre la posibilidad de una reforma, pero Rodríguez se limitó a señalar que siguen «pendientes» de conocer la opinión del Supremo.

Todas las leyes «tienen el mismo rigor»

El alto tribunal ya afirmó que la aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’ en beneficio del condenado debe analizarse caso por caso, por lo que hay que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre otras condenas, más allá de la del caso de la Arandina, para ver la unificación de doctrina, apuntan fuentes del Ejecutivo.

Mientras tanto, la portavoz ha vuelto a elogiar una norma que, ha dicho, vio la luz para proteger a las mujeres, les presta ayuda incluso sin mediar denuncia y tiene carácter integral, abordando aspectos como la educación, la formación o la asistencia a las víctimas.

Preguntada sobre si en el gabinete hay dudas sobre la seguridad jurídica de los proyectos legales diseñados por los socios de Unidas Podemos, Rodríguez ha destacado que las normas no las escribe solo el Gobierno, sino que llegan al Consejo avaladas por un trabajo técnico y jurídico «importante», y ha afirmado que seguirán trabajando «con el mismo rigor».