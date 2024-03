Montero asegura que el PP trata de evadir su responsabilidad en Baleares señalando a Armengol

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró este viernes que el Partido Popular «intenta» sacudirse su «propia responsabilidad» con la reclamación de un contrato de mascarillas en Baleares que aparece en el llamado ‘caso Koldo’ apuntando a la anterior administración que presidía Francina Armengol.

Antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero acusó al PP de estar «sobreactuando» al tiempo que remarcó que fue en el Gobierno de Armengol cuando se produjo «esa petición de reintegro de ese expediente por creer que la calidad de las mascarillas no se correspondía con la adjudicación que se había hecho por parte del contrato».

Pero ahondó en que «lo curioso es que ha sido durante un gobierno del Partido Popular cuando ese expediente ha ido a la caducidad o no se ha estimulado para que, realmente, se pudiera reintegrar todo aquello que se estaba solicitando», en referencia a la Administración balear que ahora lidera la popular Marga Prohens y la reclamación planteada.

Así las cosas, dijo que no sabía «muy bien cuál es la petición de responsabilidad que pide el Partido Popular» sobre Armengol puesto que es, expuso, «durante su mandato», en relación a Prohens, «cuando no se han producido las actuaciones que se habían intentado instar en la administración anterior». «Riñes para que no te riñan», expresó la también vicesecretaria general del PSOE como forma coloquial de definir la posición del PP cuando «intenta sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás, de alguna manera, para señalar con el dedo a otra persona siendo tú el que tienes que dar explicaciones».

Para Montero es el PP y su portavoz parlamentario, Migue Tellado, los que tienen que «dar explicaciones» de por qué aparece en el sumario, si «iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama», si dicha cita tuvo lugar, o «quién es» ese «Alberto que figura también dentro de ese párrafo del sumario».

Para la ‘número dos’ del PSOE y del Gobierno, «hay muchas preguntas en el aire que el Partido Popular tiene que contestar y que no lo está haciendo» mientras «se dedica a señalar o acusar a personas que siguieron escrupulosamente el procedimiento».

Insistió en que «el juez no cuestiona que todos los contratos fueron legales, que los procedimientos fueron los correctos, y por tanto que la administración actuó correctamente». «Eso en ningún caso está puesto en entredicho», sino que lo que se «plantea es que hubo personas que se aprovecharon en el peor momento de la pandemia para sacar rédito personal a costa de unas mordidas a las empresas o a las empresa que resultó adjudicataria», zanjó.