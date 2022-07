Nuevo varapalo judicial a Borràs: Fiscalía le pide seis años de prisión

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra Laura Borràs, por el presunto caso de corrupción que afecta a la actual presidenta del Parlament y máxima dirigente de Junts. El ministerio público pide seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación para cargo público, además del pago de una multa de 144.000 euros.

La justicia atribuye a Borràs un delito continuado de prevaricación y falsedad documental para adjudicar, de forma irregular, 18 contratos menores a un informático por un valor global de 300.000 euros, durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Descartan la malversación de fondos públicos

En su escrito, Fiscalía ha declinado vincular la causa de Laura Borràs al delito de malversación de fondos públicos, al entender el ministerio público la ausencia de un sobrecoste en los contratos. Ahora bien, para el informático que se benefició del trato preferente de Borràs, Fiscalía también le pide seis años de prisión y el abono de una multa de 72.000 euros.

Por su parte, en el mes de marzo, el magistrado Josep Seguí emitió un escrito con indicios que demuestran como Borràs «abusó» de sus funciones como directora de la ILC para adjudicar contratos menores. En este sentido, el juez cree que la presidenta del Parlament actuaba «con plena conciencia» de que sus decisiones «entraban en contradicción» con las leyes de contratación del sector público «para favorecer» al informático.

Peticiones de dimisión

Ciudadanos, PP y Vox son las tres formaciones que, de una forma vehemente, han pedido la dimisión a Laura Borràs. ERC y PSC no se han expresado de forma directa, pero si han instado Borràs a apartarse de su cargo para «preservar la ejemplaridad de la institución». Incluso algunos sectores de Junts creen que la presidenta del Parlament es un obstáculo para la supervivencia de Junts en el ámbito institucional.

Precisamente la dignidad del Parlament es el argumento utilizado por Laura Borràs, en su negativa a dejar el cargo. «Soy inocente y estoy orgullosa del trabajo realizado al frente de la Institució de les Lletres Catalanes», exclama la presidenta. De hecho, Borràs insiste en que durante su etapa de gestora, el organismo cultural «se puso de lleno en el siglo XXI».

En las últimas semanas, la dirigente de Junts ha mantenido, como su caso es un ejemplo de «actividad autoritaria» de la justicia española. «No me pienso rendir, mi caso no habría llegado tan lejos si no fuese por quién soy y por el proyecto político que represento», denuncia Laura Borràs.