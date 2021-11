Odón Elorza rompe la disciplina de voto del PSOE en contra de Arnaldo para el TC

El diputado del PSOE, Odón Elorza, ha roto la disciplina de voto de su grupo parlamentario este jueves para no sentar al magistrado propuesto por el PP, Enrique Arnaldo, en el Tribunal Constitucional.

El diputado vasco se reunió con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y les explicó que rompería este jueves la disciplina de voto, tal y como ha hecho saber a través de las redes sociales.

“Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso”, escribió en Twitter.

Tal y como publicó este medio, el diputado socialista se enfrenta ahora a una sanción de hasta 600 euros por haber roto la disciplina de voto, según apuntan los estatutos de la formación.

Dirigentes de PSOE y Podemos en la Cámara Baja se han quejado en las últimas horas a sus respectivas formaciones asegurando que no pueden aprobar el nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo para el TC, a propuesta del PP, porque incumplió en su día el Estatuto del Congreso al cobrar como asesor del Gobierno balear de Jaume Matas (PP) mientras era coordinador jurídico de varias comisiones de la Cámara baja.

Diputados del PSOE critican que “el voto no es secreto”

A pesar de ello y desde las respectivas direcciones de los grupos se ha instado a los diputados a seguir la disciplina de voto. Según ha podido saber Economía Digital, las quejas se suceden este jueves entre algunos diputados del PSOE porque, a pesar de que la votación es secreta, los dirigentes socialistas han tenido que enviar una copia del certificado de votación electrónico para acreditar a la dirección del Grupo que han votado. En ese papel, además, viene certificado el sentido del voto del diputado que, según la Constitución es “personal e indelegable”.

Fuentes del grupo socialista denuncian, por tanto, que el voto “no es secreto”. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista aseguran a este medio que se trata de un procedimiento que “siempre se ha hecho así para asegurarnos la participación de nuestros diputados”, insisten.

El sistema genera un comprobante de la votación en un PDF que en este caso tiene cuatro páginas en el que indica que el diputado ha votado, pero también queda reflejado el sentido de su voto. Así, la dirección ha tenido constancia de qué nombres han escrito los parlamentarios para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas en el marco del acuerdo alcanzado por el PP.

Una decisión que Unidas Podemos no ha adoptado, aunque sí ha tratado de evitar votos en contra de la elección manteniendo contactos con todos los diputados. La Mesa del Congreso decidió que no habría votos presenciales.

Una diputada de Podemos también ha votado en contra

La diputada de Unidas Podemos, Meri Pita, ha roto este jueves la disciplina de voto de su grupo parlamentario en la polémica elección del magistrado Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional.

Fuentes del partido morado confirman a Economía Digital que sólo ha habido una diputada en su formación que “ha votado en conciencia” saltándose la disciplina de voto.

Tal y como publicó este medio, la diputada se enfrenta ahora a una sanción de hasta 1.000 euros, según los estatutos de Podemos, y la posible expulsión temporal o permanente del partido si así lo consideran sus órganos de decisión.

Este miércoles dos diputadas -la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y la diputada canaria Meri Pita- se rebelaron en contra de su partido asegurando que es “inasumible, el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía”. Ante esta advertencia, desde Unidas Podemos garantizaron este jueves que contaban, al menos, con el voto a favor de una de estas dos diputadas.

Elizo deslizó este jueves un escrito en redes sociales donde asegura: “Llámalo teoría del caos o simple ingenuidad, pero yo sigo creyendo que bastan pequeños gestos de coherencia, aislados actos de dignidad, para provocar grandes cambios, señalar que la democracia es posible y mostrar que el mundo puede ser mejor..”; mientras que la diputada Pita aseguró en los pasillos del Congreso que había votado “en conciencia”.