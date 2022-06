¿Pedro Sánchez hasta 2027? Moncloa busca acallar los rumores europeos

Los murmullos venían rondando desde hacía semanas: la intensa agenda internacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, venía desplegando en los últimos tiempos -y que continúan este mes, con la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid-, con citas en Davos, en Bruselas, viajando incluso a Kiev, parecía auspiciarle un futuro lejos de la Moncloa y la política patria. Y este miércoles, en el Pleno del Congreso de los Diputados, fue la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la que verbalizó el runrún.

La líder naranja acusó a Sánchez de utilizar las instituciones españolas para buscar una salida política en la Unión Europea cuando termine su Presidencia, porque «está asumiendo que no va a poder repetir como presidente». Pero Sánchez se enfureció: «Me tacha de no sé qué, si me quiero ir, que no voy a ganar las elecciones».

Negó la mayor, lo calificó de «absurdo». «Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023″, despejó.

«En Sánchez todo es impostura»

Es, desde que existen esos rumores, la primera vez que Sánchez los afronta, aunque ya ha ratificado en varias ocasiones su voluntad de agotar la legislatura, lo que sitúa el escenario en finales del próximo año. Pero la oposición se muestra incrédula. «Si Sánchez dice blanco, lo más probable es que haga negro», afirman fuentes de la dirección del grupo parlamentario del PP a Economía Digital, por ejemplo.

En los principales partidos políticos nacionales presentes en el Congreso, a excepción, claro, del PSOE, las palabras de Sánchez no causan demasiada confianza. «Todo en Sánchez es impostura», indica un importante diputado popular. Pero no sólo en la Cámara Baja la sensación es tal. Fuentes de Génova retan al presidente del Gobierno a que, efectivamente, se presente.

«Aquí le esperamos», guiñan, en referencia a la alternativa que a sus ojos personifica su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien ya ha dado por hecho que la legislatura está a punto de terminarse por culpa de los malos agüeros económicos que rodean la gestión del líder socialista.

Una Arrimadas audaz

En Ciudadanos la sensación es similar. Fue Arrimadas la que tuvo la audacia de llevar a la tribuna lo que se comentaba en los pasillos, en un ejercicio de liderazgo. Desde el entorno de la presidenta naranja rememoran las palabras de Sánchez sobre que nunca gobernaría con Podemos, por ejemplo.

«Sánchez nos tiene acostumbrados a decir una cosa y la contraria de forma habitual. No sólo Podemos, también con los indultos o con Bildu», insisten. «Él ha empeñado su palabra». Para los naranjas, la intervención de Inés Arrimadas sólo se ha «limitado a constatar una duda que está en todos los medios desde hace meses».

Y, para muestra, un botón. Los guiños del presidente socialista a la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, también han tenido lugar este miércoles. En este caso, ante la moción de censura que algunos eurodiputados pretenden plantear contra ella. «No es de mi partido, es de la derecha, pero es vergonzoso». Cabe recordar que en el Parlamento Europeo, los socialistas alemanes y españoles son quienes más peso tienen en la Cámara.

Vox y Podemos no se posicionan

Cuestionados por Economía Digital, desde Vox no han querido aclarar si consideran la declaración de Sánchez como humo. «De momento no nos hemos posicionado oficialmente al respecto», alegan.

El socio de Sánchez en el Gobierno de coalición, Podemos, tampoco han querido valorarlo. Sí que entienden que «entra dentro de la perfecta normalidad» que repita como candidato, cuando este periódico les pregunta. Eso sí, «como cualquier decisión de otro partido, y más de los socios de Gobierno», la respetan «profundamente».

Las ministras del partido, insisten desde su entorno, están «con la cabeza en ampliar el Escudo Social». No es tiempo de decidir el destino de Sánchez… al menos, de momento.