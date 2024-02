Podemos apoyará este martes en el Congreso las dos iniciativas de Sumar

Podemos votará este martes en el Congreso de los Diputados a favor de las dos iniciativas parlamentarias que somete a debate su antiguo grupo parlamentario de Sumar y decidirá qué hace con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en función de sus partidas de gasto social y militar.

Lo comunicó en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces su diputado Javier Sánchez Serna, quien, sin entrar en ulteriores valoraciones, avanzó que Podemos apoyará tanto la toma en consideración de la proposición de ley de Sumar sobre justicia universal, que permitirá investigar delitos de lesa humanidad fuera de España, como la proposición no de ley que defiende la reducción de la jornada laboral sin rebajar el salario.

Respecto al proyecto de Presupuestos, Sánchez Serna explicó que Podemos está «esperando a conocer la propuesta del Gobierno» y a «conocer las líneas generales en donde se va a poner el acento». Y detalló: «Si es más presupuesto militar o más derechos sociales». «Sin conocer las líneas generales que ahora mismo el gobierno no nos ha informado y no nos hemos sentado, no nos podemos pronunciar sobre ello», justificó.