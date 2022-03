Podemos deberá devolver hasta 230.000 euros por el uso indebido de subvenciones

El Tribunal de Cuentas ha reclamado este jueves a Unidas Podemos hasta 230.000 euros debido al uso indebido que realizó la formación morada de las subvenciones que cobró en el año 2017 para gastos de seguridad. En concreto, el partido se embolsó 117.075 euros que finalmente no gastó, y, por otro lado, cargó otros 112.787 euros para abonar gastos que, en realidad, no están permitidos por la normativa que regula esas subvenciones.

Así figura en el último informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos de aquel año que fue aprobado por la institución el pasado 24 de febrero pero que acaba de hacer público el Tribunal de Cuentas, ya que hasta ahora no se había remitido a las Cortes Generales.



De esta manera, tal y como ha destacado ABC, Podemos deberá devolver un 65% de aquellas subvenciones que reciben los partidos políticos para sufragar los gastos ordinarios, de seguridad y electorales. El Tribunal de Cuentas ha concluido que los morados se extralimitaron en un doble sentido al embolsarse la mayor parte de esa subvención.

Y es que la ley establece que la parte no consumida tiene que ser devuelta al Estado. Al finalizar el año, los grupos políticos tienen la obligación de señalar y justificar en que se han gastado la subvención recibida con el objetivo de garantizar que se realiza un uso correcto con estas cantidades de dinero.

En ese momento, el partido que estaba dirigido por Pablo Iglesias -en junio de 2021 le sucedió Ione Belarra, que también es ministra de Derechos Sociales- hizo un uso indebido de un total de 229.860 euros de los 352.334 euros que el Estado le abonó en subvenciones.

También exige a IU y En Comú, entre otros partidos, devolver subvenciones

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha destacado que el Partido Feminista, integrante de la federación de IU, recibió en 2017 aportaciones por un total de 3.987 euros en las que no fueron identificadas las personas físicas que las realizaron, lo que también vulnera la ley.

Leer más: El Parlament aprueba el fondo para avalar las fianzas independentistas del Tribunal de Cuentas

Además, según ha informado Europa Press, la institución aprecia otros incumplimientos de la ley que no se consideran infracciones y que afectan a varios partidos. Así, hay tres formaciones que no habían procedido aún a la apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; 18 partidos que ingresaron esas cuotas y aportaciones en cuentas bancarias que no correspondían; y cinco casos en los que las donaciones no se ingresaron en las cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza.



Asimismo, el Tribunal de Cuentas comunicará a Interior una serie de partidos no gastaron todas las subvenciones recibidas para cubrir gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon frente al terrorismo de ETA. Y como se trata de subvenciones finalistas, la ley establece que el dinero no gastado debe devolverse.



En concreto, la lista de partidos que deben reintegrar esa subvención son: