Nueva iniciativa de Unidas Podemos que amenaza con generar un nuevo debate entre los socios de coalición de Gobierno y un choque con la patronal. Ione Belarra e Irene Montero trabajan ya para incluir una ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses en la futura Ley de Diversidad Familiar.

“El Gobierno tiene una cuenta pendiente con las familias de bebés recién nacidos”, ha asegurado la titular de Derechos Sociales, en referencia a los problemas de conciliación durante los primeros años, además de las dificultades para llevar a cabo la lactancia materna y para incorporarse al puesto de trabajo.

“Vamos a trabajar para que los permisos se amplíen a los seis meses y para extender la educación infantil de 0 a 3 años en la red pública de escuelas infantiles”, ha aseverado la secretaria general de los morados en la inauguración del acto Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia.

Nueva negociación con el PSOE

No es la primera vez que Unidas Podemos muestra su intención de ampliar la duración de estos permisos, aunque sí es la primera de forma oficial. El pasado mes de febrero, Montero mencionó su interés en llevar a cabo esta medida que no formaba parte del acuerdo de Gobierno. Ahora, Igualdad y Derechos Sociales la quieren llevar a la futura norma de igualdad, lo que implicará entrar en negociaciones con el PSOE y abrir un nuevo frente.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i), presenta las principales claves de la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, en una jornada en la que intervienen responsables y expertos de la Comisión Europea, del ámbito universitario y de la OCDE. EFE/ J. P. Gandul

“Nuestra intención es que esta prestación no dependa, a diferencia de las existentes, de cuestiones como la cotización a la Seguridad Social. Pensamos que debe ser compatible con otras prestaciones”, ha explicado Belarra, quien ha defendido que el problema tiene su origen en que “las familias y, especialmente, las mujeres de nuestro país, no tienen más hijos porque no pueden por motivos económicos”.

“Esta ley va a la raíz del problema, a proteger las condiciones materiales de vida de las familias y que sea un poquito más fácil criar”, ha aseverado. “Soy consciente de lo enormemente complicado que es para muchas familias conciliar la crianza con el trabajo, especialmente en los primeros años de vida”, ha agregado.

España, por debajo de la media de la UE en inversión familiar

Belarra ha criticado que España destina menos inversión en las familias que la media de los Veintisiete. “No puede ser que la cuarta economía de la UE destine casi un punto menos de su PIB a apoyar a sus familias que la media”, ha criticado. “Los países de nuestro entorno están avanzando en mejorar las prestaciones de apoyo a las familias”, ha remarcado.

“No puede ser que la cuarta economía de la UE destine casi un punto menos de su PIB a apoyar a sus familias que la media”

Y ha ofrecido datos: “España invierte hoy en políticas de apoyo a las familias y la infancia unos 11.000 millones de euros menos al año que la media europea, mientras tenemos la tercera mayor tasa de pobreza infantil del conjunto, que alcanza a 2,3 millones de niños menores de 18 años”, ha lamentado.

Leer más: La salida de Ábalos amenaza a sus afines

Según la ministra, tener hijos aumenta las posibilidades de pobreza, por lo que defiende el derecho de todos a formar una familia. “Poner en marcha ayudas como la prestación por hijo a cargo, permitirá aumentar nuestra inversión en políticas de apoyo a las familias para acercarnos a la media europea”, ha concluido la titular de Derechos Sociales.