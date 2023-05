El regocijo del PP: «Sánchez quería una campaña hablando de Biden y sólo se habla de Bildu»

El arranque monotemático de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, con las listas de Bildu y la relación parlamentaria que mantiene la formación con el Gobierno, ha generado una satisfacción honda en el Partido Popular. Porque frente al arranque de campaña que tenían planeado los socialistas, el marco establecido creen que les beneficia en Génova.

Fue algo que no tenían previsto pero que han explotado hasta donde han considerado necesario. «Estamos muy cómodos, se ha hablado de los temas que ellos no querían porque se está llevando a la emocionalidad, y ahí hay un pegamento como ningún otro: Bildu. Si algo une en este país es el rechazo a las políticas de Bildu», valoran desde el entorno del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conversación con Economía Digital.

«El objetivo de Sánchez era arrancar la campaña hablando de Joe Biden, con la visita a la Casa Blanca», recuerda un miembro de la dirección popular. «Y, fíjate, se ha hablado mucho de Bildu y poco de Biden. Sólo de Bildu y nada de Biden». De hecho, el punto clave para Génova fue que, tras años de esfuerzo por parte de la diplomacia española, en vez de recordar la fotografía se rememorará las declaraciones en los jardines de la Casa Blanca alegando que «será legal, pero no decente» que hubiera condenados por terrorismo etarra en las candidaturas de Bildu.

«Ni vamos para abajo ni ellos para arriba»

La confianza está alta entre los de Feijóo. Se ven fuertes y en disposición de arrebatar algún Gobierno autonómico en manos del PSOE, más allá de las victorias esperadas en Madrid y Murcia, con Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras.

Según muestran sus sondeos internos en casa autonomía, el PP tiene partido. «Los tracking de cada autonomía nos dicen que el PP no languidece en ningún territorio y el PSOE no crece. Ni vamos para abajo ni ellos para arriba», cuenta un miembro del equipo de estrategia. «Estamos teniendo la posibilidad, pero no sabemos en qué proporción, todo dependerá de mucha foto finish». Además, recuerdan que muchos candidatos del PP debutan frente a macrobarones del PSOE.

A estas circunstancias ha ayudado, en su opinión, el no dejar pasar hablar de Bildu. «Les hemos llevado a un debate en el que no están cómodos. Y que, además, nos beneficia en el electorado: el de derechas se moviliza aún más y el de centro y centro-izquierda se desmotiva«, valoran. «Se ha hablado de lo que ellos no quieren hablar. Es un arranque de campaña incómodo para el PSOE», calibran.