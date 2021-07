El PP exige un debate sobre el estado de la nación frente a la moción de censura pedida por Vox

Moción de cesura no, pero debate sobre el estado de la nación sí. El Partido Popular ha decidido dar un portazo definitivo a la propuesta impulsada por Vox, al no dar los números para que la moción prospere, y centrar sus esfuerzos en celebrar un debate al que Pedro Sánchez aún no se ha sometido como presidente del Gobierno. De hecho, solo participó en uno como líder de la oposición.

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sido el encargado de defender, en una entrevista en RNE, la nueva posición del partido. En Génova, eso sí, siguen reclamando elecciones: “Sánchez debería dimitir, acudir a las urnas y someterse a la opinión de los españoles, porque ha basado su acción de Gobierno en una gran mentira. Todo lo que dijo que no iba a hacer ya lo ha hecho: pactar con los nacionalistas, con Bildu o indultar a los que dieron un golpe a la legalidad”.

Sobre la celebración del debate sobre el estado de la nación, que el PP ya ha reclamado a través de una iniciativa en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que “es una anormalidad parlamentaria que no se celebre el debate parlamentario más importante”, y ha advertido que “Sánchez tiene que convocarlo de manera urgente“.

Montesinos explicó que el PP rechaza una moción de censura porque “no dan los números” y ese debate sólo serviría para reforzar a Pedro Sánchez: “Los números que realmente dan son los de las urnas, de las elecciones”.

Sobre una negociación con el Gobierno para decidir el reparto de los fondos europeos, el vicesecretario de Comunicación ha afirmado que “la realidad es que Gobierno de España nunca ha querido pactar ni negociar nada” con el PP, “ni en una cuestión tan grave como la pandemia o los estados de alarma, de los que nos enteramos por los medios de las decisiones que iban a tomar el Ejecutivo”.

Reforma de las pensiones y Cataluña

Explicó también que el PP está en contra de la reforma de las pensiones del Gobierno “porque no permite su sostenibilidad” y denuncia que el problema es que “no la conocemos”, porque “estamos ante un Gobierno que hoy dice una cosa y mañana la contraria”.

“Esta reforma es mala, hay mucho oculto y estaremos atentos porque nosotros nos debemos a los españoles. Escrivá, después de la pomposidad de la firma del pacto en los jardines de la Moncloa, dijo que iba a haber recortes y para su sonrojo el

señor Sánchez le llamó al orden porque no se podía creer que un ministro de su gabinete dijera la verdad”.

Finalmente, y preguntado si el PP necesita reconstruir la relación con los empresarios tras la polémica de Pablo Casado y Antonio Garamendi a cuenta de los indultos, afirmó que “existe la relación que tiene que existir” entre la patronal y el principal partido de la oposición y que Casado hizo “lo que tenía que hacer” en Cataluña: “Escuchar la posición de los empresarios catalanes, decir que no está de acuerdo, y que los indultos son contrarios a los informes del Supremo y de la Fiscalía General del estado”.

Montesinos también rechazó que Albert Rivera se haya convertido en asesor de cabecera de Pablo Casado, si bien reconoció que la relación entre ambos es buena y han colaborado en la elaboración de recursos del PP. También mantuvo la puerta abierta del partido a antiguos cargos de Ciudadanos, tal y como pasó tras la moción fallida de Murcia.