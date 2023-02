El PP se alinea con el PSOE para volver al Código Penal anterior al Sí es Sí

Un «bochorno» y algo típico de la «soberbia». Esos dos términos son los que usa el Partido Popular en privado para calificar la reforma de la ley del sólo sí es sí que el PSOE registró este lunes sin el acuerdo de Igualdad e Unidas Podemos, una proposición de ley que, según el entorno del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está más que inspirada en el texto que los populares llevaron al Congreso en diciembre. «Nos copian el texto y luego no quieren negociar», aseguran las fuentes consultadas.

«Parece que hay un teatrillo para que cada uno atienda su parroquia», dejan caer desde la dirección del PP, que ya ha anunciado que, tras un importante análisis jurídico para que no incluya ninguna «chapuza», apoyará el texto para corregir los efectos de la aplicación de la ley con las rebajas de penas e incluso excarcelaciones de agresores sexuales.

Pero hay algo que la cúpula del PP tiene claro: la postura de la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, que sostiene la importancia de tener en cuenta la violencia e intimidación para conseguir un alza de las penas de los agresores sexuales es la única tesis posible, aunque ello suponga un «retroceso» a ojos de Unidas Podemos, que ve tacha este movimiento de someter a la víctima a un «calvario probatorio» por recuperar, de manera simbólica, el Código Penal en el que se diferenciaban los delitos de abuso y agresión sexual y que estaba vigente hasta la aprobación del sólo sí es sí.

Que haya «garantías»

«Que dicen que el derecho penal no puede ser un calvario probatorio. Pues menos mal. Habrá que probar lo que has hecho«, sintetizan voces del entorno de Feijóo. Además, según ha podido saber este periódico, el equipo jurídico del PP se encuentra mirando la letra pequeña del proyecto del PSOE, que es «calcado» a excepción de las «disposiciones transitorias». Ahí es donde están puestos los focos populares.

Esta postura del PP, nueva en mitad de la polémica, se produce tras las palabras de Pilar Llop, que afirmó este martes que comprobar si hay violencia o intimidación en una agresión sexual es algo sencillo si se detecta «una herida».

«Dicen que no la pactan con el PP y nos la copian», bufan desde la dirección de Génova. Eso no será óbice para frenar su tramitación, algo urgente para los populares pero que, en ningún caso, sucederá antes del 8-M. «Si vemos que el texto da seguridad jurídica, seremos coherentes. Estamos viendo si hay garantías para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido«, sostienen.