El presidente de Paraguay denuncia la agresión a Ucrania pese a los «profundos» lazos con Rusia

El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este jueves en el Foro de la Nueva Economía que «lo que hoy le está ocurriendo a Ucrania es exactamente lo mismo que nos ocurrió a nosotros hace 150 años» y por ello han cortado el «profundo» lazo «político y económico con Rusia».

Así lo sostuvo Santiago Peña durante un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que explicó sobre la agresión rusa a Ucrania, de la que se cumplieron dos años el 24 de febrero, que «Paraguay tiene un lazo político y económico con Rusia muy profundo de muchísimos años».

«Paraguay en 1932 va a una nueva guerra para defender su territorio junto con Bolivia, y oficiales rusos vinieron a Paraguay a entrenar y fueron inclusive a la guerra, o sea ese es el nivel de cercanía que nosotros tenemos con la Federación Rusa», explicó.

«Rusia hasta hace poco, antes del conflicto, era uno de los principales mercados para la exportación de carne de Paraguay, entonces este conflicto nos afecta política y económicamente», subrayó.

Imperativo moral

«Pero Paraguay tiene una obligación moral, tiene un imperativo moral, Paraguay no puede simplemente poner en la balanza, el peso político y económico y desconocer que lo que hoy le está ocurriendo a Ucrania es exactamente lo mismo que nos ocurrió a nosotros hace 150 años, no podemos: sería un nivel de cinismo que, yo al menos, no me animo a tener».

«Paraguay ha pedido que el conflicto pueda terminar, porque los costos económicos, pero principalmente en vidas humanas van a ser irreparables», recalcó.

«Realmente uno se pone a evaluar realmente quién es el que está ganando en esta guerra, porque claramente Ucrania está perdiendo, Ucrania está llevando lastimosamente la peor parte de este conflicto», apostilló.