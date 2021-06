Protección de Datos abre procedimientos sancionadores contra Sanidad y Economía por ‘Radar Covid’

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto dos procedimiento sancionadores, uno contra el Ministerio de Sanidad y otro contra el Ministerio de Economía por una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la aplicación de rastreo del coronavirus, ‘Radar Covid’.

Tras varias reclamaciones interpuestas por la ONG Rights International Spain y Pau Enseñant, el director ejecutivo de la plataforma Reclamadatos, al fin se ha considerado esta medida sancionadora por la posible infracción de protección de datos.

Según estas entidades, el Gobierno no ofreció la información necesaria sobre el desarrollo de la aplicación en base a las directrices europeas.

‘Radar Covid’ es la aplicación impulsada por el Gobierno el pasado septiembre con el fin de combatir al coronavirus mediante un rastreo de contagios por Covid-19 entre los ciudadanos España no fue el único país que puso en marcha una app de estas características, ya que fue una herramienta usada en otros estados miembros de la UE.

Leer más: Sánchez reconoce el fracaso de Radar Covid cuatro meses después de su estreno

El Ejecutivo invirtió 3,2 millones de euros en ‘Radar covid’, de los cuales un total de 1,5 millones fueron a parar a partidas de márketing y publicidad con el fin de que la población española conociera la aplicación. Sin embargo, se estima que solo fue instalada por algo menos de un 15% de los usuarios de aplicaciones móviles en España.

En el documento que la Agencia Española de Protección de Datos ha enviado los demandantes, se subraya que “a tenor de la información preliminar de la que se dispone, se aprecian indicios racionales de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la tramitación”.

La primera reclamación contra el Minesterio de sanidad y el Ministerio de Economía ante esta vulneración de datos, fue presentada en septiembre del año pasado por Pau Enseñat, CEO y fundador de la plataforma Reclamadatos, organización dedicada a descubrir y reclamar los datos de personas.

No hay sanción económica

La investigación contra Sanidad y Economía, dirigida por la Agencia Española de Protección de Datos, podría durar hasta 9 meses, un tiempo donde se comprobará las actuaciones llevadas a cabo durante el procedimiento, y posibles medidas correctoras.

Pau Enseñat ha manifestado como “una vergüenza” que la fecha límite para la resolución esté en mayo de 2022, pues se tiene constancia de que en otros países con reclamaciones similares sobre ‘Radar Covid’ pararon sus aplicaciones en mitad de la pandemia.

“Aquí, que se inicie procedimiento sancionador una vez que ya está buena parte de la población vacunada, como que vamos tarde, como siempre. Vamos tarde”, se queja el director ejecutivo de la plataforma Reclamatos ante la acción tardía por parte de la Agencia Española de Datos.

Asimismo, al contrario que en otros países, no habrá sanción económica. La Ley no lo contempla para estas entidades públicas. La sanción consiste en un mero aviso, “lo cual al final no supone realmente un incentivo para cumplir”, ha señalado el abogado de la ONG Rights International Spain, Sergio Carrasco Mayans.