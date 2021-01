Protestas en EE.UU: los partidos miran a Podemos mientras que Iglesias y ERC señalan a Vox

El asalto al Capitolio de Estados Unidos se ha colado en la batalla política española con las manifestaciones del 1-O y las movilizaciones del 2016 que rodearon el Congreso, mientras que Unidas Podemos y ERC sostienen que los altercados de Washington pueden ser un preludio de lo que ocurra en España si Vox sigue creciendo.

Conforme llegaban las primeras imágenes los líderes de los principales partidos en España lanzaron “preocupación”, como Pedro Sánchez o “confianza en la democracia” de Pablo Casado. Sin embargo, el terreno político apenas tardo en embarrarse estableciendo comparaciones con sucesos ocurridos en nuestro país como el ‘Rodea el Congreso’ o el ‘Asalto al Parlament’.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, señaló directamente a Unidas Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, recordando que “los que rodearon el Congreso en 2016 y lanzaban piedras a diputados y los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en 2019 contra la alternancia política: los radicales que hoy gobiernan”.

Condenamos el asalto al Capitolio, como todo ataque jaleado en España por el populismo. Los que rodearon el Congreso en 2016 y lanzaban piedras a diputados y los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en 2019 contra la alternancia política: los radicales que hoy gobiernan pic.twitter.com/b8v2Z4esq4 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) January 6, 2021

No ha tardado en unirse Ciudadanos. El portavoz naranja en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, adjuntó un vídeo de la movilización de 2016 ante la Cámara Baja española. “Seguidores de Trump no respetan el resultado electoral e intentan violentar la sede de la soberanía nacional. Espera, son podemitas rodeando el Congreso”, escribió con ironía en Twitter. Su compañero y candidato a la Generalitat de Cataluña, Carlos Carrizosa, también adjunto el vídeo para destacar que “no es Washington, sino el Parlament de Cataluña. No respondían a Trump, sino al ‘apretad, apretad’ de Torra”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también hizo lo propio y escribió en sus redes sociales: “Me extraña que a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio. Aquí tenemos a un vicepresidente que llamaba a asaltar el Congreso. Aquí tenemos a una Generalidad gobernada por los que asaltaron el parlamento catalán”.

Podemos y ERC se quedan solos

Unidas Podemos y ERC se han quedado solos señalando a Vox y advirtiendo de que “intentar igualar a aquellos que defienden la democracia a los que la atacan es ser cómplice de los ataques a la democracia (…) es ser cómplice de la ultraderecha”, comentó el diputado de Podemos, Rafa Mayoral.

El también el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos ha asegurado este jueves que las democracias se encuentran en una “encrucijada”, que pivota entre “avanzar en el proceso de profundización democrática” o el “salvajismo neoliberal” que plantea Trump y “la extrema derecha” con sus expresiones políticas.

Este último planteamiento radica para Mayoral en poner en cuestión que los gobiernos se deciden en las urnas, del que han visto “ecos” en España por parte de formaciones asociadas a Steve Bannon, exasesor de Trump, y de otras formaciones que no tienen “ningún decoro” en hablar de “gobierno ilegítimo” a la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, sostuvo que el mensaje que lanzan los manifestantes pro Trump son las mismas consignas de Vox: “Trump, un sociópata golpista, es el referente político de VOX. Para que nos ubiquemos”.

Del mismo modo que Bannon y Trump secuestraron al Partido Republicano y la ultraderecha racista del UKIP secuestró a los Tories y llevó al Reino Unido al Brexit, VOX tiene tan secuestrados a PP y Cs que son incapaces de condenar con contundencia un intento de golpe de estado. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 7, 2021

A esta tesis se sumó el portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, quien compartió varias imágenes de manifestaciones de policías y de Abascal. “Así se empieza”, apuntó el republicano.