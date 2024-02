El PSOE impugna la ‘ley ómnibus’ de Ayuso ante el TC por ser una «ley antitransparencia»

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, anunció este jueves que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la ‘ley ómnibus’ aprobada el pasado 22 de diciembre, que calificó como «ley antitransparencia de Ayuso».

Así lo anunció en la Asamblea madrileña, donde remarcó que este recurso «se presenta conjuntamente con la dirección del partido y firmado por 50 senadores», con el objetivo de que «esta ley antitransparencia de la señora Ayuso no se produzca».

Lobato defendió este recurso para conseguir «que no desaparezca el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que no se usurpen esas potestades y esas capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidencia y con el objetivo de que no se siga amordazando Telemadrid como se está haciendo».

El portavoz socialista explicó que dicho recurso se registrará «en las próximas semanas» y confió en que, a partir de ahí, el Tribunal Constitucional atienda a las razones que plantean y «podamos recuperar, al menos mínimamente, esa posibilidad de que los ciudadanos en Madrid tengan derecho a acceder a la información de una forma directa y veraz».

En este sentido, informó que recurren toda aquella parte de la normativa que «va directamente contra la transparencia, la pluralidad política y la posibilidad de participación política de ciudadanos y grupos políticos».

Por tanto, Lobato dijo que afecta a «esas modificaciones, esa eliminación en la práctica del Consejo de Transparencia, esos cambios en la Cámara de Cuentas que prácticamente le dan derecho a veto al presidente para decidir qué se puede o no fiscalizar de la propia Ayuso y, sobre todo, todo el procedimiento en relación a Telemadrid que está limitando el acceso por parte de los ciudadanos a información veraz, pública y de interés general».

Lobato señaló que «es muy claro» el objetivo que tiene el Partido Popular y matizó que el de su grupo es el contrario. «Es facilitar que, como en toda democracia liberal, la transparencia es un elemento esencial y un fin en sí mismo».

El portavoz socialista denunció que Ayuso «aprovecha su mayoría absoluta para aplicar ese rodillo» y para, «en vez de ser más transparentes y participativos cuanto más votos y escaños tienes, hace lo contrario y limita el acceso a cualquier información y posibilidad de fiscalización de su propia labor».

Lobato justificó que la decisión de presentar el recurso se basa en que, «a diferencia de en otros niveles, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha tomado una decisión de modificar la estructura que había para ir en la dirección contraria a lo que establece la Constitución».

En este sentido, recordó que «existía un órgano colegiado, independiente y que respondía ante el Parlamento». «La decisión que se toma va en la dirección contraria a los objetivos constitucionales de transparencia, de participación política y de pluralismo», concluyó.