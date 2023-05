Juan Lobato: «Ayuso y Mónica García defienden lo mismo: igual IRPF para quien cobra 56.000€ que 300.000€»

Al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, le está yendo la vida en explicar su perfil y su modelo propio para Madrid. La agenda llena de entrevistas, conexiones en radio y dúplex, para mostrar una idea clara: Madrid es el gran laboratorio de ideas, con todos los ojos puestos en él.

La media de encuestas, que otorgan a la candidata del PP y actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una mayoría absoluta, le sitúan en una lucha cuerpo a cuerpo con Más Madrid sobre el liderazgo de la oposición. En las últimas elecciones ordinarias, hace cuatro años, el PSOE, con Ángel Gabilondo al frente, consiguió ganar pero no gobernar; hace ahora dos, tras la pandemia, cayeron al tercer lugar tras ser sorpassados por los de Mónica García.

Ahora, Juan Lobato (Madrid, 1984, alcalde de Soto del Real entre 2015 y 2021) tiene un discurso claro: progresividad fiscal y reconocer la excepcionalidad de Madrid en el encaje nacional. Recibe a ECONOMÍA DIGITAL tras un mitin en Mejorada del Campo. No rehúye ninguna polémica, ni su relación con Pedro Sánchez, ni su opinión de Mónica García, ni la inclusión de exetarras en como candidatos en las listas de EH Bildu.

Pregunta.- ¿Cuál es la meta para estas elecciones?

Respuesta.- La meta es representar a esa mayoría que existe en Madrid, de demócratas con convicciones sociales que son claramente mayoría, y que eso tenga un traslado al Parlamento y, por lo tanto, a presidir la Comunidad Madrid. Esa es la meta y no hay otra.

Pregunta.- ¿Sería una victoria pírrica convertirse en el líder de la oposición?

Respuesta.- Es que eso no lo planteamos ni como objetivo. Si Madrid no fuera claramente progresista… Pero es que lo es. Los resultados electorales recientes nos han dicho que ha habido una situación de igualdad. Ganamos las últimas elecciones generales, ganamos las últimas elecciones autonómicas ordinarias de hace cuatro años. Había una alcaldesa progresista en la ciudad de Madrid hasta hace cuatro años. Hace ocho no gobernamos por un escaño, aunque hubo una mayoría de votos que nos hubieran dado el gobierno. Gobernamos en ocho de las diez grandes ciudades de Madrid: en ocho, para dos millones de madrileños. Si no hubiera esta mayoría social de apoyo a un partido como el nuestro, podríamos aspirar a otra cosa menor. Pero con este apoyo vamos a por todas.

Pregunta.- Pero, sin embargo, hace 28 años que el PSOE no gobierna en Madrid. ¿Cuál es el análisis?

Respuesta.- Hay dos partes. Una es los datos. Los resultados electorales, aunque no lo parezca, han sido mucho más igualados, incluso de victorias socialistas recientemente. En 2003 también conseguimos la mayoría parlamentaria, pero pasó lo que pasó con el Tamayazo. En 2015 nos quedamos a uno. Es decir, electoralmente la cosa estaba mucho más igualada de lo que parece, pero al final la moneda siempre ha caído del lado del PP en ámbito de la comunidad, no así de los ayuntamientos, que sí lo gobernamos casi todos.

El PSOE no ha gobernado en Madrid por falta de ambición y liderazgo social

Pero hay una parte de autocrítica y de análisis. En Madrid el PSOE tendría que tener unas mayorías parlamentarias amplísimas. ¿Y por qué no las hemos conseguido? Porque Madrid es una región que va a toda leche, que hay mucho dinamismo, gente que entra y sale. Es vanguardia social, económica, y el PSOE en estos últimos 20 años no ha tenido la capacidad no sólo de adaptarse a esa velocidad, de entender esos cambios, sino de liderarlos, de poner encima de la mesa nuevos paradigmas y decir oiga, que es que yo creo que en Madrid hay que ir por este camino. Eso es lo que hacemos ahora, por ejemplo, con ese nuevo servicio público que queremos crear de apertura de los colegios de 07:00 a 19:00 de la tarde, todo el año, con actividades en robótica, programación, arte y creatividad y deporte y actividad física. Para decir: hay que ir por este camino. Esta tiene que ser la apuesta y esa falta de ambición y de liderazgo social creo que en estas décadas es lo que ha hecho que no haya una mayoría que tenga confianza e ilusión en eso. Y eso es lo que creo que estamos recuperando.

Juan Lobato durante su entrevista con ECONOMÍA DIGITAL. Fue alcalde de Soto del Real entre 2015 y 2021, con un segundo mandato de mayoría absoluta

Pregunta.- ¿Qué es lo que hace a Madrid distinto de otras comunidades autónomas?

Respuesta.- España es un país muy diverso y hay realidades muy distintas y evidentemente Madrid es muy diferente al resto de España y muy diferente a la mediana de España. Por razones económicas, evidentemente, por razones también sociales y culturales, por lo que decía que es que Madrid es plena ebullición permanente. Y ese dinamismo y ese vanguardismo que tiene Madrid en lo cultural, en lo económico, en lo social, hace que seamos diferentes. Por eso nosotros tenemos un proyecto particular que adapta a nuestros valores de más de 140 años de historia a lo que es la realidad de Madrid, a lo que creemos que es el progreso social que necesita Madrid.

Pregunta.- ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas?

Respuesta.- Los valores son los mismos: el PSOE cree que la democracia debe profundizarse, que las libertades -de verdad, no la ficticia- es lo que le da a la gente capacidad de progresar y de avanzar en la vida. Eso es lo que queremos hacer en Madrid. Y ese nuevo paradigma pasa por definir un propósito de región, qué es lo que falta en Madrid desde hace 15, 20 años. Nadie se ha parado a reflexionar, a decidir y a analizar, preferiblemente por consenso, a qué aspiramos, qué queremos ser. Aquí hay tantas cosas que todo marcha y todo avanza porque sí. Pero, si nos pusiéramos de verdad posicionarnos en temas estratégicos de futuro, esto es un cañón. Si tuviéramos la capacidad de consensuar que Madrid en 15 años quiere ser líder en sectores de valor añadido como la digitalización, la innovación, el emprendimiento, la tecnología, la biotecnología, es que no hay quien nos pare. No hay otra región con el potencial que tiene Madrid para ser líder en todo el mundo.

Falta definir cuál es el propósito de región de Madrid para los próximos 20 años

Pregunta.- También lo está poniendo la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, con la apuesta de convertir Madrid en un hub de datos, de digitalización.

Respuesta.- Hay una diferencia. Ayuso no es que tenga esa ambición, es que le ha venido dado. Por ejemplo, en Fuenlabrada se acaba de decir invertir 600 millones en esto, precisamente por lo que me preguntas, un gran centro de data. Es que el PP no lo ha votado a favor en Fuenlabrada, en el Ayuntamiento. Ayuso no se ha enterado de esto porque ni llama al alcalde, porque no le coge el teléfono ni le contesta la llamada. Y pongo el ejemplo Fuenlabrada, pero igual es el de San Sebastián de los Reyes, que el otro alcalde, también socialista, está en lo mismo, con una gran inversión pendiente que puede salir, pero que la Comunidad ni se entera ni responde al teléfono. No se trata de buscar el eslogan para el día concreto, sino de tener de verdad ese modelo analizado, escrito, explicado. Y por eso a mí me gustan tanto los debates, porque yo creo que hay que subir el nivel de exigencia a los políticos. No va de una frase, de un eslogan de diseño, va de tener el modelo claro.

Pregunta.- Estamos en San Isidro. ¿Cuál es la identidad madrileña?

Respuesta.- La identidad madrileña es ese mix de diversidad que conseguimos tener en Madrid y ese espíritu de ambición, de superación y de solidaridad a la vez. Algunos acusan a Madrid de individualismo, pero es que es que Madrid es solidaria de narices. La población de Madrid tiene muchísima participación en ONG solidarias, en trabajos en comunidad. Hay un asociacionismo alto, las asociaciones de padres, de madres, culturales. Esa vanguardia en los temas, esa diversidad y esa solidaridad, creo que es lo que define a Madrid.

Ninguna región tiene el potencial de Madrid para ser líder mundial en digitalización e innovación

Pregunta.- Algo bueno y algo malo de cada uno de sus contrincantes. Isabel Díaz Ayuso.

Respuesta.- Malo, la falta de sensibilidad y de alma. Está en su objetivo personal, en su ambición personal, y no centrada en Madrid. Algo bueno: supo leer el momento de la pandemia. Supo interpretar a su favor eso que dijo de que por un 1% no se iba a sacrificar el resto. Yo pensé que era un disparate absoluto. Yo nunca lo hubiera hecho ni lo haría, porque creo que ninguna victoria electoral merece una decisión como la que se tomó en Madrid, pero ella supo leerlo y tuvo, por así decirlo, el coraje de llevarlo adelante. Cosa que yo nunca hubiera hecho, porque antes que el beneficio electoral están mis principios.

Pregunta.- Mónica García.

Respuesta.- Ha sido guerrera y ambiciosa, y es de reconocer ese trabajo de oposición que ha hecho. El problema que tiene Mónica es que para presidir la Comunidad de Madrid hace falta solvencia, experiencia de gestión, seriedad, tener una idea clara, aguantar una conversación de 30 minutos sobre el futuro de Madrid.

El problema de Mónica García es que no aguanta una conversación de 30 minutos sobre el futuro de Madrid

Pregunta.- Alejandra Jacinto.

Respuesta.- Alejandra también es muy aguerrida y además conoce muy bien el tema de la vivienda. Tiene mucha ilusión, mucha fuerza. Malo: tiene unas posiciones, como Más Madrid, que representan la parte de esa izquierda no socialdemócrata, del comunismo clásico, con las que yo no coincido.

Pregunta.- Rocío Monasterio.

Respuesta.- Malo, la ideología, que es un horror, todo lo contrario a lo que yo pienso en derechos humanos, en derechos civiles. Positivo de ella, en el carácter personal, que en el tú a tú de la Asamblea es muy respetuosa, al menos conmigo.

Pregunta.- ¿Qué le parece la propuesta del Partido Popular de que gobierne la lista más votada? Si se aplicara, en la Comunidad de Madrid hace cuatro años hubiera gobernado el PSOE.

Respuesta.- Claro. Y Almeida tampoco sería alcalde. Pero yo creo que la propuesta del PP es más bien que gobierne la lista más votada donde seamos nosotros [por el PP], y donde no seamos nosotros, que gobierne quien pueda. El modelo parlamentario español es proporcional, otra cosa es si queremos un modelo presidencialista en el que haya segunda vuelta. Para el PSOE, en términos puramente electorales, una votación, esa segunda vuelta en todos los ámbitos, le daría muchos más gobiernos de los que tienen. O sea que el Partido Popular se equivoca.

Si las elecciones en España tuvieran segunda vuelta el PSOE tendría más gobiernos

Pregunta.- ¿Si diera los números para gobernar, pactaría con Más Madrid?

Respuesta.- Yo ya he pasado por esto. Yo ya fui alcalde ganando por muy poquito y decidí gobernar en solitario. Eso sí, sentar todos los meses de mi despacho a la vez a todos los portavoces de todos los grupos para consensuar un modelo de municipio al que aspirar y para consensuar también qué temas eran urgentes, importantes, para llevar al pleno. Eso me hizo aprobar el 90% de los puntos por unanimidad. Pasaron cuatro años y gracias a esa forma de gobernar saqué una mayoría absolutísima. Me sobraban la mitad los concejales. ¿Y qué hice? Decidí incorporar al Gobierno a gente de otros partidos. Esto sorprende mucho, pero la clave está en que haya gente con ambición, con ganas, que comparte una visión de región y que además tengan la capacidad de gestión, la solvencia, como para hacerlo bien.

Pregunta.- ¿Cuáles son sus propuestas fiscales para Madrid?

Respuesta.- Nosotros presentamos una reforma fiscal hace un año, que era consecuencia del Pacto por la Salud y del proyecto educativo que presentamos, que pretende recaudar los 900 millones que necesitamos para que los servicios públicos sean de excelencia en Madrid. ¿Cómo recaudamos 900 millones? Reformando el IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de tal forma que en el IRPF aumentamos los mínimos exentos personales y familiares -suponiendo un alivio fiscal a todas las amplias clases medias de la Comunidad de Madrid-, pero no estamos de acuerdo con que pague los mismos impuestos quien gana 55.000 € que quien gana 300.000.

Por eso, incluimos un nuevo tramo a partir de 78.000 €, para que paguen medio punto más. y otro a partir de 150.000, para que paguen un 1% más adicional. Frente al modelo que defienden Ayuso y Mónica García, que es el mismo, que a partir de 55.000 paguen lo mismo ganando 56.000 o ganando 300.000, nosotros planteamos algo mucho más progresivo: que en Sucesiones y Donaciones no pague ni un euro en Madrid nadie que sea propietario o que herede patrimonio productivo, que esté generando actividad económica de empleo, un bar, un restaurante, una vivienda que esté sacada al mercado del alquiler, acciones de empresas que estén generando actividad económica. Que nadie pague ni un euro, porque ya están generando actividad económica y empleo. Ahora, quien tenga patrimonio especulativo, sí que empiece a pagar Impuesto de Patrimonio, Sucesiones o que decida que ese patrimonio que a lo mejor lo tiene en el extranjero o donde sea, ponerlo a funcionar y a generar actividad económica y empleo.

Juan Lobato defiende una progresividad fiscal inédita en el PSOE.

Pregunta.- ¿El PSOE recuperará alguno de los impuestos que están modificados al 99% autonómicos o alguna figura fiscal aparte de IRPF o Sucesiones?

Respuesta.- Para ese aumento de recaudación, básicamente, en IRPF se aumenta en 50 millones con esta reforma, gracias a esa progresividad, gracias a lo que se exigiría sobre todas las rentas de más de 150.000 €; y en Patrimonio y Sucesiones, esos 0,2% de grandes fortunas de la Comunidad de Madrid que se ahorran cada año 992 millones, pues hay una parte importante que es empezar a recaudar la de esos patrimonios que no sean productivos, esos patrimonios que muchos de esos millonarios los tienen incluso fuera de España. Ahí tendrán que decidir o ponerlo a funcionar en Madrid, generando actividad económica y empleo y por lo tanto generando también más recaudación gracias a eso -y ahí no pagarían ni un euro de impuestos- o decidir que paguen impuestos.

Los millonarios viven donde les da la gana y no piensan en cómo evadir impuestos o dónde tributar menos

Pregunta.- El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, presumió en una entrevista en ECONOMÍA DIGITAL que uno de los grandes progresos de su mandato es que Madrid sea el objetivo junto a Miami de las grandes fortunas latinoamericanas por su ambiente fiscal.

Respuesta.- Ese modelo no es un modelo de éxito. El modelo de dar un 20% a un multimillonario sudamericano de la casa que se compre, cuando el madrileño de clase media es imposible que se compre una casa, me parece lo más absolutamente insolidario. Es pensar antes en gente de fuera, que tiene una capacidad económica altísima, que en nuestra propia gente, que está jodida para llegar a fin de mes, permítame la expresión. Ese modelo es un desastre. Aparte de que no funciona. Lleva diez años el PP planteando que, gracias a las bajadas de impuestos a los millonarios en Madrid frente al modelo que había en Andalucía hasta hace unos años, todos los millonarios andaluces se iban a venir a vivir a Madrid. Durante esos diez años en los que Madrid tenía esos impuestos bajos y Andalucía unos impuestos progresivos, no bajó ni un 1% el número de millonarios que radicaban en Andalucía.

Los millonarios son gente que tiene su patrimonio, pero que vive donde le da la gana y no son gente que esté todo el día pensando en cómo evadir impuestos, cómo esconder su dinero o dónde moverse. Si viven en Sevilla, viven en Sevilla. Y si viven en Madrid, viven en Madrid. Lo que hay que dar es, al patrimonio productivo, oportunidad de que en Madrid haya talento y por lo tanto decidan aquí sus inversiones, porque hay una buena educación y una buena formación. Esa es la clave, no traer un millonario para regalarles euros por comprar vivienda aquí, cuando a los madrileños nos tienes contra las cuerdas.

Pregunta.- ¿Cuál es la clase media? ¿Hay diferencia entre la clase media en Madrid frente a otros lugares de España?

Respuesta.- Respecto a la media, por supuesto, y respecto a la media, quitando Madrid, mucha más. Esto es por el propio coste de vida, empezando por el coste de la vivienda. En Madrid-Barcelona, que son quienes lideran el coste de la vivienda, la vivienda es mucho más cara que en Murcia o Almería o en cualquier otra región del país. Las rentas medias en Madrid son mucho más altas y el coste de la vida también. Hay que adaptar las decisiones que tomemos en Madrid a esas diferencias que hay. El Gobierno de España tiene que definir a nivel nacional dónde está esa media para su modelo fiscal nacional y nosotros decidir dónde está ese nivel de renta media para nuestra política fiscal en Madrid.

Pregunta.- ¿Y cuál es el proyecto fiscal de Juan Lobato para la clase media?

Respuesta.- Planteamos esa reforma fiscal con un alivio fiscal en el que, siguiendo con el hilo de lo que dice, lo que hacemos es subir los mínimos exentos, que es la parte que no paga IRPF porque es la que destinamos a los bienes esenciales para vivir. Hay un rango a nivel estatal y Madrid está en mitad de la tabla, ¡pero si en Madrid, es donde la vida es más cara! Subamos ese rango de parte exenta al máximo para adecuarnos a la realidad de que en Madrid la vida más cara. Y a partir de ahí, establecemos esos nuevos tipos impositivos a partir de 78.000 €, que es el tramo siguiente a los 55.000, donde creemos que debe elevarse, y luego a partir de 150.000.

Pregunta.- ¿Cómo se favorece al tejido empresarial y de inversiones para crear más empleo y más prosperidad?

Respuesta.- Yo me he reunido con todos los CEOs, he visitado todas las empresas, especialmente los sectores de valor añadido de futuro, tecnología, innovación, emprendimiento. Pero hoy la batalla está en el talento, no en un 1% de impuesto de sociedades. El modelo irlandés ya no es el que rige las decisiones de localización empresarial de estas empresas de valor añadido de futuro. Y en Madrid tenemos un problema: un desempleo juvenil alto, 32% y subiendo, en el último mes. Ha subido en un año y medio del 23% al 32%, mientras que el paro baja en toda España. A la vez, 33.000 chavales que han querido hacer FP, muchos en estos sectores estratégicos de futuro, les hemos dejado sin plaza en la Comunidad de Madrid. Y a la vez, el 51% de las empresas nos dicen que no encuentran jóvenes profesionales capacitados. Paro juvenil alto, jóvenes que quieren formarse y no les dejamos y empresas que no encuentran jóvenes formados. Educación, educación, educación. Ese plan de capacitación profesional que presenté hace un año para formar a 250.000 jóvenes en 18 meses, con mochilas de capacitación en estos sectores de valor añadido y de futuro.

Pregunta.- ¿Y alguna iniciativa de cara a la Universidad? ¿Crearía una nueva Universidad pública en Madrid?

Respuesta.- Vamos por la FP, por cursos de capacitación de mochilas de cuatro meses, pero también por la universidad. Presentamos hace un par de meses nuestro Plan Madrid Chip, que viene a resolver y a tratar de posicionar a Madrid en el liderazgo en este ámbito. Ahora mismo el 70% de los semiconductores y chips se producen en Asia, en Taiwán, Corea del Sur, Japón y Singapur, y el 80% del diseño se hace en Estados Unidos. Europa va a apostar con mucha fuerza por esto. Ya lo está haciendo. Tenemos un PERTE, apostó Europa y apostó España en ese vértice. Y Madrid tiene que posicionarse con liderazgo en esto.

Por eso el programa Madrid Chip, que se basa en utilizar ese PERTE y otras vías que van a entrar de la Unión Europea muy potentes en los próximos años, para apostar por una parte clave de formación con este plan de capacitación, con la FP y también a nivel universitario de ingeniería. Y dos, la decisión de la creación de polígonos industriales, pero no genéricos, sino especializados en estas áreas, que son lo que generan ecosistemas que permiten que el talento se atraiga y que las decisiones de localización empresarial claramente vean aquí un foco donde dirigirse. Y esa visión es que va a ser clave en los próximos cinco años. Quien no ve a la mano venir no debe aspirar a presidir la Comunidad de Madrid. Sinceramente, porque Europa va a hacer una apuesta muy bestia, que todavía no se conoce públicamente, pero va a ser total. Además, con el foco en la autonomía estratégica que vertebrará la presidencia española del Consejo de Europa. Eso hay que leerlo, entenderlo y ser capaz de tener la visión y tomar las decisiones para ello.

No creo en supermercados públicos, el mercado debe garantizar la competencia y así regular los precios

Pregunta.- ¿Qué te parece la propuesta de Podemos, de crear supermercados públicos e inmobiliarias públicas?

Respuesta.- Yo sinceramente no lo veo. Yo creo que un partido socialdemócrata europeo como nosotros lo que defiende es la igualdad de oportunidades y a partir de ahí que el esfuerzo de cada uno le lleve donde pueda. Y creemos que el que el mercado debe funcionar garantizando esa competencia y que eso ayude a regular los precios y influir, como está haciendo el Gobierno, con el IVA y con medidas de ese tipo.

Pregunta.- Las inmobiliarias.

Respuesta.- La apuesta tiene que ser por vivienda pública. En Madrid hay un 1% frente al 20% de vivienda pública de las regiones líderes en Europa. Ahora, esto llevamos prometiendo 20 años todo mundo, incluida Ayuso, que ha prometido tres veces 15.000 viviendas. Yo me comprometo, desde el minuto uno, a aprobar en esa ley de vivienda que hace falta en Madrid un descuento de 300 € en los precios del alquiler a esa población en la que todos tenemos claro que van a ser destinatarios de vivienda pública en régimen de alquiler. Mientras tanto, seamos serios y asumamos el compromiso de ayudarles con esos 300 €. Ya verás como espabilamos y somos capaces de eso que llevamos prometiendo 20 años hacerlo cuanto antes para dejar de pagar esos 300 € y poner a disposición esa vivienda.

Pregunta.- ¿Cuál es su relación con su secretario general, con Pedro Sánchez, en un partido con baronías que muestran disidencias de manera clara?

Respuesta.- El PSOE es un partido federal y la posición política del PSOE es la agrupación coordinada de las posiciones políticas de sus federaciones. Y Madrid, que es una región con particularidades importantes, tiene su posición política propia, como debe ser. Pero mi relación con Pedro es muy buena. Vamos, fluida. Nos vemos en todos los actos que vamos celebrando y tenemos relación por wasap asidua e intercambiamos opiniones de forma normal y natural.

No me gustaría tener relación parlamentaria con Bildu hasta que hagan autocrítica y pidan disculpas con vehemencia

Pregunta.- El primer tema de campaña es Bildu, ¿qué le parece la inclusión de exetarras en listas como candidatos? ¿«Es decente, aunque sea legal» -en palabras del presidente Sánchez- pactar con ellos la mayor parte de las medidas de la legislatura con ellos?

Respuesta.- Bildu me provoca mucho rechazo, aversión, me genera mucho rechazo por el tema del terrorismo. Yo creo que Bildu nunca se ha hecho el ejercicio de autocrítica y de disculpas con el nivel de vehemencia que merece la sociedad española. Sinceramente lo creo. Y mientras eso no se haga y de una forma clara, desde luego yo voy a seguir sintiendo eso hacia ellos. Pero aparte de eso, hacia el nacionalismo en general, yo tengo un rechazo ideológico. Es que el socialismo es lo contrario al nacionalismo, es que nosotros creemos en la igualdad de oportunidades de todo el mundo y que luego su esfuerzo y su talento a cada uno le lleven donde donde pueda y quiera aspirar. Y el nacionalismo es lo contrario a eso.

Pregunta.- ¿Eso inhabilita a Bildu como socio clave para aprobar las medidas o no? ¿Usted pactaría con Bildu?

Respuesta.- A mí no me gustaría tener relación con ellos, sinceramente, hasta que hagan ese ejercicio, si es que en algún momento deciden hacerlo. Otra cosa es que en los parlamentos cada uno vote lo que vote. También hay cosas que Vox vota a favor y ya está. Y eso sucede porque hoy el Parlamento es el que es y no hay las mayorías que en otro momento había, pero a mí me desagrada y me desagradaría tener que tener relaciones con ellos.