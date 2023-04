«Si vuelve a gobernar Sánchez, veremos un parón económico muy súbito y profundo»

No cabía duda, para propios y ajenos, de que Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el ideólogo y encargado de reflejar la política de bajadas impositivas de Isabel Díaz Ayuso, iba a repetir en las listas para las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Su puesto número 5 y su defensa continuada del liberalismo económico sólo son dos pistas.

Ese es el camino que el PP de Madrid pretende seguir aplicando si renueva el Gobierno en la Puerta del Sol, con él como el ariete contra la presión fiscal. Recibe a ECONOMÍA DIGITAL en su despacho de la Consejería, con la agenda ya copada de compromisos de la precampaña.

Pregunta.- Se acaban de conocer las listas del PP para las elecciones. ¿Qué tiene el nuevo equipo que le faltara al anterior?

Respuesta.- Se ha presentado una candidatura muy pensada, que combinara renovación y continuidad. La presidenta tiene muy en la cabeza no solamente este paso, sino lo siguientes que quiere dar, si los madrileños le vuelven a dar su confianza. Le estoy muy agradecido por su generosidad conmigo.

Después de las últimas elecciones sí que se vive una nueva intensidad dentro del Gobierno al ser en solitario. La aspiración ahora es de una mayoría absoluta para poder desplegar aún más el proyecto de la presidenta. Desde que Ayuso llegó a la Presidencia se vio: con ella no te aburres ni hay agenda vacía. Además, con orientación estratégica y un fondo de ideas y principios que le dan una explicación a todo. Desde que no hay que discutir cada paso con un vicepresidente de Ciudadanos que quería hacer exactamente lo contrario, todo es mejor, más fácil, más rodado. Da sus frutos: por ejemplo, 20 bajadas de impuestos en dos años.

La meta ahora en mayo es compartida con todos los madrileños que no son de izquierdas, no solamente con los que nos votan: quieren que Ayuso pueda tener un campo más fácil para poder llevar a la realidad las cosas. Ha habido decisiones que ha costado, que se han retrasado, algunas no nos han dejado hacerlas y hubieran sido buenas, como los Presupuestos. No veo a ningún madrileño que no vota a la izquierda, sino al centro y a la derecha, alegrarse de que Ayuso lo tenga más difícil, sino al revés: quieren que le sea más fácil.

Pregunta.- ¿Cómo definen el proyecto para los próximos cuatro años?

Respuesta.- Es un proyecto liberal, un proyecto que da resultados. Lleva 19 años y ahora con un nuevo impulso. Y un proyecto que, defendiendo la libertad y todo lo que eso significa, al mismo tiempo está continuamente pendiente de los detalles, de la atención al ciudadano, de mejorar aspectos de la sanidad, educación o servicios sociales. No es un gobierno que solamente se dedique a la mera gestión, sino que hay un fondo político.

Pregunta.- El liberalismo estuvo en boga durante unos años, pero ¿le ha afectado el declive de Ciudadanos?

Respuesta.- Se malentendía el liberalismo con Ciudadanos, un partido que pretende que es liberal y ni es liberal ni lo ha sido nunca. Algunas de las personas que estaba en Ciudadanos sí lo serían, pero Ciudadanos siempre ha sido más bien un partido socialdemócrata, que le gusta más el gasto público, los impuestos tardó mucho en aceptar que no era malo bajarlos… No, no.

Pregunta.- Y Vox, dentro del ámbito económico, ¿cómo lo define?

Respuesta.- En Vox se ve muy clara una tendencia hacia lo que ellos llaman la defensa de la soberanía. Una defensa de una economía más cerrada, menos abierta, por tanto, más autárquica, menos interrelacionada, por ese miedo que tienen a todo lo que pase fuera, algo muy sorprendente. Y una apelación cada vez más clara al populismo y a la competencia, por ejemplo, por los recursos del Estado de bienestar, lo que no creo que sea un buen camino.

Pregunta.- Se está dando una situación inédita en nuestro país en el que el Gobierno crea nuevos impuestos y las comunidades los recurren por invasión competencial. ¿Lo calificaría como ataques a las autonomías?

Respuesta.- Es un ataque contra principios que son constitucionalmente muy importantes, por ejemplo, el de pluralismo político. No hay derecho a que pretendan que los que no somos socialistas tengamos que hacer una política fiscal socialista obligatoriamente. Que ganen las elecciones, que para eso están.

Pregunta.- ¿Cómo valora la política económica del Gobierno central? Los últimos datos muestran que la inflación se ha controlado pero los precios de los alimentos siguen disparados.

Respuesta.-La inflación, mientras siga habiendo un gasto público desbocado que se financia con deuda, que es lo que está haciendo este Gobierno, va a seguir siendo un problema. La inflación es lo peor que le puede pasar a un país. El Gobierno, a cada paso que da, pone más intervencionismo, más rigidez, y va consiguiendo menos crecimiento económico, menos inversión por parte de las empresas. Al final, el perjudicado siempre es la gente, esa que dicen defender. De ahí la urgencia de que haya un cambio de gobierno a finales de este año.

Pregunta.- Hablábamos de la vivienda. Ha entrado de lleno en la campaña, con el anuncio de la Ley de Vivienda, la construcción de 48.000 viviendas públicas y la aportación de otras tantas procedentes de la Sareb por parte del Gobierno central. ¿Cómo se ataja el problema de la Vivienda en la Comunidad de Madrid, donde los jóvenes y las clases más bajas tienen un problema serio de acceso a unas casas dignas?

Respuesta.- Pedro Sánchez ha hecho dos cosas terribles esta semana. Una es intervenir el precio de las viviendas. Eso, siempre que se ha hecho, en todos los lugares y en todos los tiempos, siempre ha provocado escasez, menos viviendas y precios más altos. El ejemplo es Barcelona, donde ya se llevan aplicando medidas de este estilo desde hace unos años. El año pasado el precio de la vivienda en alquiler subió en Barcelona el doble que en Madrid. Segunda cuestión: pretender engañar a la gente. Y no hay derecho. No puedes decir que vuelven 50.000 viviendas de las Sareb, de las cuales 15.000 no están construidas todavía, 14.000 están ya habitadas por alguien, otras es que no están en condiciones de ser habitadas por nadie porque necesitan una reforma. No hable usted para decir que va a poner en alquiler 500 viviendas en Madrid, para eso no haga usted anuncios. ¿Cuál es la manera en la que la gente va a poder encontrar una vivienda al precio que puede permitirse? Que haya más oferta. Si abres Idealista y te salen 100 viviendas, es bastante probable que no encuentres ninguna que se ajuste a lo que tú estás buscando en precio, en lugar y en tamaño o en configuración. Si en vez de salir 100 te salen mil, es mucho más probable, pero si te salen 10.000 es casi seguro que vas a encontrar algo.

No es solamente una cuestión de competencia y de bajada de precios, que por supuesto, sino de diversidad. Aquí en España la obsesión de la izquierda siempre es restringir la oferta. Y luego se quejan de que la gente no encuentra casa. Pero si es que no dejas construir, si es que le pones problemas a la gente para reformar o para construir. La solución va mucho más por lo que estamos haciendo aquí en la Comunidad de Madrid. Por una parte, con una oferta, que ahora mismo se está construyendo, de vivienda en alquiler a precio tasado en suelo de la propiedad de la Comunidad de Madrid y, por otra, favoreciendo que pueda haber nuevos desarrollos, Madrid Nuevo Norte o los del sureste de Madrid o favoreciendo que haya reformas en edificios. Y por eso Madrid va mejor que Barcelona.

Javier Fernández-Lasquetty es el encargado en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de diseñar las bajadas de impuestos. Foto: Comunidad de Madrid

Pregunta.- ¿No tiene ninguna medida adecuada a su parecer la ley de Vivienda de cara a los jóvenes madrileños, ya sean los gastos de honorarios a cargo de los arrendadores o los beneficios fiscales para que se bajen los precios del alquiler?

Respuesta.- Si los anuncios que se hacen son todos para penalizar a los arrendadores, habrá menos arrendadores y la gente y empresas dedicarán su dinero para invertir en otra cosa. Habrá menos viviendas en arrendamiento. Aquí nadie está obligado a alquilar. Si lo ponen cada vez más difícil, habrá menos inversión en construcción, en reforma de vivienda. Siempre pensamos que todas las cuestiones de edificación, de suelo y urbanismo es una cuestión de las empresas inmobiliarias, no, es de la gente que quiere tener una casa, una oficina, una nave industrial o un local comercial. La historia de la demagogia es tan antigua como el género humano.

Lo de limitar el precio de los alquileres siempre ha salido mal, siempre ha funcionado mal. Franco lo hizo durante 30 años o 40 años. Resultado: había un parque de viviendas cochambroso, casas que se venían abajo porque los propietarios, como lo tenían que hacer obligatoriamente al precio que le marcaba el régimen, no invertían nada. En estas cuestiones, utilizar la demagogia es una manera muy cruel de engañar a la gente, porque le hace pensar que le va a dar una solución, cuando en realidad lo que le está es agravando el problema.

Pregunta.- ¿Qué balance hace de esta legislatura al frente de la Consejería y qué falta por hacer?

Respuesta.- La Comunidad de Madrid, en lo económico, fiscal y de empleo, de nuevo ha demostrado que vamos por un camino correcto y que tenemos que continuar avanzando en él. Madrid ya ha recuperado todo el PIB previo a la pandemia, cosa que no sucede en la media nacional. Ha pasado a ser en estos años la primera economía española, cosa que no lo era hace 20 años. Es la consecuencia de que en Madrid hay más crecimiento económico, más actividad económica, más facturación en los negocios, y se traduce en más empleo. Ese círculo virtuoso que hace que las cosas funcionen para mejor para todos.

20 bajadas de impuestos es un buen balance, 205 reducciones o derogaciones de regulación es importante. Hay que seguir avanzando en quitar carga regulatoria de la que entorpece, de la que hace más innecesariamente caro o no deja competir en los mercados. Los desafíos ahora van por continuar por esa línea, porque creo que sigue habiendo margen para bajar impuestos. Ya lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso que bajará de nuevo medio punto el IRPF, medio punto en cada tramo. La que se hizo el año pasado, que ahora se ve en la declaración de la renta de este año, es la más grande que se ha hecho nunca en la historia de la Comunidad de Madrid. Será, como mínimo, otros 350 millones de euros de ahorro fiscal añadido a todo lo demás para los madrileños. Tenemos que continuar por esa vía, y en la de buscar menos regulación, menos burocracia, que haga que las empresas puedan funcionar con más flexibilidad, que es lo que te hace poder competir, contratar, crecer y avanzar.

Pregunta.- Esta legislatura las rebajas fiscales han tenido un valor de más de 700 millones de euros de impacto en cada uno de los años. Decía que la idea es continuar y seguir bajando impuestos. ¿Es posible hacerlo sin resentir los servicios públicos?

Respuesta.- En un sitio donde las rentas más bajas pagan un 18% de impuestos y las más altas un 45% es evidente que queda margen, por supuesto.

Pregunta.- Pero tiene muy mala prensa.

Respuesta.- No, no tiene mala prensa, tiene una excelente prensa. Por eso llevan votando al Partido Popular en Madrid desde hace 25 años, porque la gente lo entiende, lo ha visto funcionando y además porque hemos enseñado las cifras. Aquí la primera vez que se bajó el IRPF por parte de la Comunidad de Madrid, que fue en el año 2007, la recaudación creció en 300 millones de euros. La segunda vez la recaudación aumentó en 150, pero es que la última vez aumentó en 900 millones de euros. Cada vez que escuches a un socialista decir que por bajar los impuestos va a haber menos dinero que para financiar la sanidad, los transportes o los servicios sociales es importante recordar que es objetivamente mentira. Y a las pruebas nos remitimos.

Pregunta.- Pero, a pesar de esas cifras, se ha vivido una crisis con la sanidad en Madrid, con una huelga y manifestaciones masivas, y continúan las largas listas de espera en atención primaria, aunque se hayan ido reduciendo.

Respuesta.- Esa es la imagen que proyecta la izquierda, la imagen de Mónica García, del PSOE. Es la imagen por la que la izquierda lleva perdiendo desde hace 30 años las elecciones en Madrid. La gente ve que lleva 30 años gobernando el Partido Popular, y han bajado los impuestos, de manera que se ahorra al ciudadano, de media, 20.000 € en estos años y, al mismo tiempo, hay 18 hospitales que antes no había -que significa 20.000 sanitarios más trabajando que antes no trabajaban-, colegios que antes no había, líneas de metro que antes no había, la tarifa del metro congelada desde hace más de diez años. La gente sabe distinguir muy bien la realidad que viven todos los días de la que intenta manipular la izquierda sin ningún éxito.

Javier Fernández-Lasquetty es un convencido del liberalismo económico. Foto: Comunidad de Madrid

Pregunta.- ¿Hay margen para reducir el gasto público regional?

Respuesta.- En Madrid lo que hay es una eficiencia en el uso de los recursos con la que no podemos bajar la guardia. En Madrid, el coste de toda la sanidad, los servicios sociales, la educación, el transporte público son 3.400 € por habitante al año. Esos mismos servicios están en otras comunidades autónomas 4.100, 4.500, hasta 5.000 € por habitante. ¿Y son mejores? No, no son mejores. No digo que sean peores, pero desde luego, mejores no son. ¿Qué ocurre? Que aquí en la Comunidad de Madrid, nadie, ni la presidenta, ni ninguno de los consejeros, ni nadie de los funcionarios que trabajan la Comunidad de Madrid piensa que si vamos a ampliar un servicio o hacer algo nuevo o mejorar algo, que lo vamos a financiar subiendo un impuesto. Todo el mundo sabe que es aprovechando mejor lo que tenemos y sigamos creciendo. La clave de que todo esto funcione es que ha habido crecimiento económico. En España, el crecimiento económico en estos 20 años la media ha sido un 12,5% y Madrid ha sido un 25%. Eso es lo que explica que pueda haber dinero en un marco de bajada impuestos, que financie el crecimiento de los servicios.

Pregunta.- ¿Tiene conocimiento o intuición de que vaya a haber más casos como el de Ferrovial de grandes empresas que se puedan ir de España?

Respuesta.- No tengo conocimiento de ningún caso. Lo que sí que tenemos una percepción muy clara hablando con empresas grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas, de que hay muchísima gente en España que está aguantando con sus planes de inversión o de crecimiento pensando: en noviembre y diciembre se acaba este infierno. Cosa que yo creo que va a suceder. Pero si no sucediera, entonces sí que me da la sensación de que podemos ver, no sé si exactamente lo mismo que el caso de Ferrovial, pero un parón económico, pero muy súbito y muy, muy profundo.

Pregunta.- Hablábamos antes de que Madrid es el motor económico de España. Aquí ha surgido un claro competidor que es Andalucía. ¿Es su rival?

Respuesta.- Los liberales pensamos que la competencia es buena. Nosotros estamos especialmente contentos de ver cómo mejora y evoluciona favorablemente Andalucía. Sirve para demostrar muchas cosas: como dice Ayuso, que del socialismo se sale y ya está, no es inevitable. Segundo, que es mentira que esta política sólo se pueda hacer en Madrid: se hace en Andalucía, se hace muy bien y da también muy buen resultado. Y tercero, que que le vaya bien a Andalucía es algo que beneficia al conjunto de España y que, por tanto, nos conviene. Ojalá suceda lo mismo en Valencia, en Cataluña, en otras comunidades autónomas que están estancadas por culpa del socialismo. Sería muchísimo mejor para todos que salieran del socialismo lo antes posible.

Pregunta.- ¿Cuál es la política de atracción de empresas y de inversiones de la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Está dirigida hacia el extranjero. No nos dedicamos a buscar inversiones que están en la provincia al lado, ni cuatro provincias más allá, eso sería una tontería y no tendría ningún sentido. Sí hacemos una política muy activa: Madrid recibe el año pasado 17.000 millones de euros de inversión desde el exterior, que es más de la mitad de la inversión extranjera que llegó a España, pero, sobre todo, que es más de toda la inversión extranjera que recibió Austria, o más de toda la inversión extranjera que recibió Dinamarca.

Pregunta.- ¿Madrid está de moda?

Respuesta.- Claro. Hacemos política para los que están aquí y para los que nos ven desde fuera, que cada vez se fijan más. Mandamos un mensaje muy claro de impuestos cada vez más bajos, libertad económica cada vez mayor y seguridad jurídica y estabilidad financiera todo el rato. Por eso suprimimos los impuestos propios. Queríamos mandar un mensaje diciendo a todo el que nos viera desde cualquier lugar del mundo ‘Ahora que ve usted que están por todas partes creando pequeños impuestos que no recaudan nada, pero que al que le caen le destruyen su plan de negocio, que sepa que Madrid tiene la garantía de que no nos vamos a inventar ningún impuesto justo para lo que usted se dedica’.

Pregunta.- ¿Cuáles son los mercados que están más boyantes, y a dónde mira la Comunidad?

Respuesta.- La inversión extranjera que llega a Madrid principalmente viene de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Hay una inversión que, si agrupamos todos los países latinoamericanos, entonces Latinoamérica es importante y cada vez lo es más. Y eso es muy, muy bueno, que empresas o fortunas que antes veían solamente Miami, o EEUU, como el único sitio donde operar fuera de su propio país, que ahora vean Madrid como un sitio en el que invertir, en el que crear empresas. Hay cada vez más empresas, por ejemplo, para el sector de la construcción de primer nivel, que son propiedad de multilatinas. De restauración, también. Todo eso es muy bueno y genera en Madrid mucha actividad, mucho crecimiento. Nos estamos enfocando fundamentalmente en esos países de origen de inversión. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, teniendo en cuenta además que Asia ha estado mucho más complicado en los últimos tiempos, también en Israel y Oriente Medio, en general.

El consejero de Economía y Hacienda recibió a ECONOMÍA DIGITAL en su despacho del madrileño barrio de Chamberí. Foto: Comunidad de Madrid

Pregunta.- Todo esto sucede mientras continúan las acusaciones de dumping fiscal y en un contexto en el que se busca la armonización tributaria entre comunidades.

Respuesta.- Es algo que no tiene ningún sentido, pues no ha existido nunca tal cosa como un dumping. También es un término que expresa otra cosa distinta, que es vender por debajo del precio, pero no. Aquí hay 15 comunidades autónomas que tenemos las mismas reglas, unas las aplicamos para bajar los impuestos, otras las aplican para subirlos. En Cataluña llevan ya 19 impuestos propios. Creo que es una desgracia para ellos y lo lamento y ojalá no fuera así, pero lo respeto. Todo el empeño del gobierno y de la izquierda en general en armonizar que ha empezado en los últimos 5, 6, 7 años, se produce cuando ya empieza a no ser posible ocultar lo bien que le ha funcionado a Madrid y a otras comunidades, a Castilla y León, a Galicia, ahora Andalucía o Murcia la política que hacemos, que es una política liberal. Como no lo pueden ocultar, lo que quieren es suprimir el testigo molesto de que la política liberal funciona mejor que el socialismo. Pero eso no es admisible.

Pregunta.- Más allá de la armonización y de las comunidades que tienen las mismas reglas, el sistema de financiación autonómica necesita una reforma. ¿Espera Madrid que Alberto Núñez Feijóo, si en diciembre llega a la Moncloa, lo reforme, o, en el caso de que se vuelva a revalidar el Gobierno actual, se abra este melón?

Respuesta.- El Gobierno actual no ha hecho literalmente nada para la reforma. Una reforma del sistema de financiación es una cosa complicada y el Gobierno ni siquiera se han molestado por abrir lo que saben que es un avispero. El sistema actual de financiación está caducado desde hace va camino de diez años y necesita una reforma claramente. A Madrid es un sistema que no le va bien. Lo diseñaron Zapatero y Elena Salgado con la intención deliberada de que a Madrid le penalizará y, efectivamente, nos ha penalizado, nos resta recursos todos los años, cuenta como si hubiera menos ciudadanos de los que en realidad existen y usan la sanidad.

Queremos un sistema, primero, lo más importante, que sea acordado por todos, no un pacto con la Generalitat de Cataluña y lo que sobre para los demás, con autonomías de segunda y de primera. Y segundo, que respete la autonomía fiscal y financiera, la capacidad para bajar impuestos que tenemos -y si puede aumentarla, yo soy partidario de aumentarla-. Y tercero, que sea más sencillo. Es un sistema demasiado complicado que hace que termine habiendo un efecto de distorsión, no por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que es el más limpio de todos y el que efectivamente reduce las diferencias, sino por los otros fondos que hay, que son los que realmente introducen distorsiones, el fondo de suficiencia y el fondo de garantía.

Pregunta.- Si vuelve a gobernar España el Partido Popular, ¿le gustaría formar parte del Consejo de Ministros

Respuesta.- No tengo ninguna aspiración política distinta de la que tengo hasta ahora.