El PSOE usa publicidad en Facebook para rascar votos a PP y Vox en una treintena de provincias

De Santa Cruz de Tenerife a Guipúzcoa, pasando por Guadalajara, Asturias o Cádiz, el PSOE está llevando a cabo una publicidad segmentada en la red social Facebook para intentar llevar la estrategia del voto útil de este 23J a la máxima expresión: si su adversario político, el PP, pide que ningún elector «que desee el cambio» se quede en casa, en una llamada a aglutinar ese descontento en torno a su papeleta, los socialistas quieren «quitarle un diputado» a las derechas llamando a escogerles a ellos. ¿Cómo? Alertando de que tan sólo les separan un puñado de votos muy concreto de ese cometido.

En treinta provincias el PSOE quiere inclinar la balanza y que los terceros y cuartos escaños que se reparten en esas circunscripciones no se capitalicen en diputados para el PP o incluso Vox. Es la manera que en Ferraz han encontrado de responder al plan de los populares en esos territorios, en los que la división de voto en el bloque de la derecha hacía que los socialistas mantuvieran, por el reparto de escaños del sistema D’Hondt, casi una quincena de diputados. Pero a propios y a ajenos ha sorprendido la precisión de los números que alega el PSOE en su anuncio, donde en algunas provincias cifran en «menos de 200 votos» el poder birlar ese diputado «a las derechas».

Fuentes de la dirección de Ferraz, consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, alegan que los datos vienen de sus «trackings internos», pero niegan facilitar mayor información al respecto. Tampoco contestar cuáles son esas provincias en las que tienen escaños en liza, o por qué utilizar publicidad segmentada en, precisamente, Facebook bajo el lema «vota eficaz». Otras fuentes del gabiente de Presidencia del Gobierno confirman la existencia de esos trackings, pero no tienen respuesta sobre cómo explicar esa precisión al respecto.

La precisión de los datos del PSOE

Así, para Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de la consultora Atrevia, se trata de un «ejercicio de medias verdades». «¿Se puede saber con exactitud cuántos votos separan? No, evidentemente no», ahonda el experto en demoscopia, pero añade matices: «Ahora bien, si tu tracking dice que se estima una participación del 71% y en, por ejemplo, Salamanca se eligen 4 diputados, y el 4 está en liza que sea entre PSOE y Vox, y te sale un 15’2% y Vox 15’6%, pues se puede inferir«.

«No es muy riguroso, pero el fondo es cierto. Se puede construir sobre la base de participación que presupongas«, zanja Mostaza. El hecho de que este 23J sea, además, una jornada electoral marcada por la avalancha de voto por correo, es decir, electores que no acuden a sus colegios electorales y no se puede prever su voto en las llamadas israelitas -encuestas a pie de urna en el mismo día de las elecciones-, no es relevante a este respecto. «No necesariamente afecta, porque tú cuando haces la encuesta, puedes preguntar la modalidad. Puede distorsionar un poco, sí. Pero no lo invalida al 100%. Puede afectar, porque es más complicado estimar, pero el encuestado para los partidos puede ser válido igualmente».

Las provincias donde el PSOE se publicita

La publicidad lleva funcionando, al menos, desde el 11 de julio, en los primeros momentos de la campaña, y se muestra de manera segmentada en los territorios a los que apela. Eso sí, los datos a los que hace referencia no se han alterado en el trascurso de estos diez días. Así, tan sólo hay un puñado de territorios en los que no se está destinando esta campaña. Son Córdoba y Almería; Toledo; Cáceres y Badajoz; Melilla; Madrid; Zaragoza y Teruel; Cataluña al completo, Vizcaya y Álava, Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, y Pontevedra.

Pero en la treintena de circunscripciones donde sí, las cifras cambian y es más caro -o menos- que esos escaños se queden en el bloque de la izquierda. Así, el PSOE pone a tiro -esto es, a menos de 500 votos- los diputados en Guadalajara -400-, Huelva -200-, Ceuta -300-, Valladolid -300, Ciudad Real -400- o Salamanca -300-.

En el otro extremo, aparecen Cádiz -2.000 votos-, Granada -2.000-, Valencia -4.500-, Alicante -4.000-, Huesca -3.000- u Orense -2.000- como los territorios más complicados para rascar esos diputados a PP y Vox. En la parte media de la tabla están Jaén, Málaga, Asturias, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Burgos, Lugo, Soria, Cuenca, Castellón o Cantabria, entre otras.