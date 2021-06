PSOE y Podemos se enfrentan por las vacunas a los jugadores de la Selección

El Partido Socialista y Unidas Podemos han discrepado este martes sobre el adelanto de la vacunación a los jugadores de la selección española de fútbol . Mientras que el PSOE considera como algo excepcional la petición de la Federación Española de Fútbol de vacunar a todo el equipo antes de la Eurocopa 2020, UP opina que primero deberían estar los trabajadores de los servicios esenciales.

Los socialistas sí que han coincidido con el PP, Ciudadanos, PDeCAT y Más País, que han calificado esta vacunación como “compresible”. Sus respectivos portavoces parlamentarios han comentado que los jugadores del equipo deben estar vacunados, del mismo modo que se han inmunizado a los deportistas olímpicos.

La precoz vacunación de los jugadores de la Selección ha provocado múltiples debates, incluso en el Congreso. La diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha señalado que es “lamentable” que se haya demostrado que” hay ocupaciones mucho más relevantes como son los servicios esenciales” y que, sin embargo, se vacune antes a la selección española de fútbol.

“Estuvieron al frente de la pandemia y son relegados por once hombres que dan golpecitos a la pelota. Se pasa por delante de estos profesionales y es una mala noticia que va en contra del sentido común de este país”, ha indicado Aina Vidal.

Otro de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y que se ha mostrado en contra radicalmente de esta decisión ha sido Compromís. Su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado que no debe haber excepciones en la campaña de vacunación. “Sería bueno que los propios jugadores dijeran que ellos son unos ciudadanos más y que mientras haya personal con riesgo no se deberían vacunar. Si no hay excepciones para los políticos tampoco para los futbolistas”.

Jugadores de la selección española saludan a Cristiano Ronaldo, de Portugal. EFE/Kiko Huesca

Cuca Gamarra, la portavoz del PP, también está de acuerdo con la vacunación a los jugadores de la Selección. Sin embargo, ha señalado el “caos” y la “desorganización” del Gobierno al no haber vacunado antes a los jugadores de la selección española de fútbol. También ha apoyado que se les vacune el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, pues el “buen ritmo de la vacunación no depende de 50 vacunas más o menos”.

Desde el PSOE, el portavoz en el Senado, Ander Gil, ha reconocido que entiende la polémica pero que la entendería más si el calendario de vacunación fuera retrasado, algo que no ocurre. Ha desatacado, además, que los deportistas españoles que actúan en las competiciones internacionales como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos son “grandes embajadores” del país.

Preguntado por este asunto, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dejó caer el lunes que no está del todo de acuerdo con la decisión: “¿Si lo hubiera propuesto? No lo sé. Yo creo que el presidente se tendría que haber vacunado con los primeros grupos“.