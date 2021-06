Puertos y navieras pierden más de 500M por la cancelación de la Operación Paso del Estrecho

La crisis diplomática abierta entre España y Marruecos está lejos de cerrarse, a juzgar por las decisiones que en las últimas horas está tomando el país vecino. Después de la gravísima presión migratoria vivida hace apenas quince días, en la que más de 10.000 personas cruzaron a nado la frontera de Ceuta, el gobierno marroquí ha continuado su ofensiva y ha decidido suspender sin previo aviso la Operación Paso del Estrecho 2021, que iba a desarrollarse desde mediados de este mes y hasta mediados de septiembre.

En la práctica, esta decisión significa que Marruecos excluye a los puertos españoles de las travesías marítimas para que aquellos marroquíes residentes en distintos países de Europa, Francia, Bélgica o Alemania por ejemplo, puedan viajar hacia su país y reencontrarse con sus familias desde España, principalmente desde el puerto de Algeciras, que concentra el 71% del volumen de tránsito de esta operación.

Una cifra que da la medida de la magnitud de este éxodo migratorio es el balance de la Operación Paso del Estrecho de 2019, la última desarrollada con normalidad ya que la de 2020 fue cancelada por la Covid. Hace dos años, se registraron casi 3,5 millones de viajeros y más de 760.000 vehículos. En cifras económicas, el volumen de pérdidas sería superior a los 500 millones de euros.

La decisión fue anunciada por el Gobierno de Marruecos en un escueto comunicado difundido en la tarde del domingo, en el que informaba que el retorno de los emigrantes marroquíes se hará exclusivamente a través de “los mismos puertos de tránsito del año pasado”. Es decir: a través de los puertos franceses de Marsella y Séte y el italiano de Génova.

Y, si bien las razones argumentadas ahora por Marruecos para excluir a los puertos españoles son las mismas que en 2020, esto es, “razones sanitarias”, lo cierto es que fuentes de la embajada marroquí en España rehúsan comentar si hay otros factores que han influido a la hora de tomar esta decisión, caso de la crisis diplomática que el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra de Exteriores Arancha González Laya como principal responsable, no termina de dar por zanjada.

Distintas voces consultadas por Economía Digital sostienen que, aunque la pandemia sigue condicionando nuestro día a día y las relaciones entre países, hay notables diferencias con respecto al año pasado. La principal es que, en la actualidad, hay un importante porcentaje de población vacunada tanto en España como en los países europeos de origen esos viajeros.

Razón por la que, antes del estallido de esta crisis, se daba por hecho que Marruecos abriría la frontera marítima de pasajeros con España, cerrada desde el 20 de marzo de 2020. De hecho, el pasado abril, la Dirección de la Marina Mercante marroquí pidió a las compañías que operan líneas entre las dos orillas que presentasen su plan de flota en el marco de los preparativos para la próxima OPE.

En este puzzle de afectados desde que España decidiera atender en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, uno de los territorios donde se ha seguido con especial atención esta crisis ha sido Andalucía.

El presidente Juanma Moreno, que reconocía no tener todavía un dato del quebranto a la economía andaluza, ha urgido al Ejecutivo de Sánchez a “reconducir las relaciones con Marruecos” y ha opinado, en un acto celebrado en Sevilla, que “Andalucía no puede ser siempre la pagadora de los conflictos de España“ el país vecino.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno. EFE/ José Manuel Vidal./Archivo

Pérdidas millonarias para las navieras

La noticia, además, supone no sólo un varapalo a España, sino también para la movilidad de los miles de ciudadanos marroquíes que año a año cruzan de punta a punta la Península Ibérica para viajar desde los puertos españoles a Marruecos, opción que prefieren a la de los puertos franceses o italianos, fundamentalmente porque la travesía marítima es más barata y más corta.

Por ejemplo, una familia que cruza el Estrecho con su coche embarcado en un ferry puede cruzar los 14 kilómetros de separación entre ambas orillan en 45 minutos y por unos 250 euros, mientras que el trayecto desde Francia o Italia puede llegar hasta los 1.300 euros y 10 horas más de viaje.

“Una vez más a Marruecos le da igual su pueblo y el coste que esto pueda tener para su economía”, opina una fuente institucional muy conocedora de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Añade que hay navieras de bandera marroquí muy afectadas por este cierre y porque una menor llegada de marroquíes a su país durante vacaciones supone una importante merma en la actividad económica en su territorio. “Ya se ha visto en la frontera, cuando ha mandado a sus chavales literalmente a ahogarse, ahora le importa poco perder dinero si con esto le dice claramente a España que tiene la sartén por el mango”, expone esta misma fuente.

Todavía a esta hora no hay una foto fija de las consecuencias económicas de esta cancelación, pero si atendemos a las cifras parciales que están trasladando los distintos sectores afectados por esta decisión, el quebranto podría llegar a superar los 500 millones de euros, todo ello en el marco de una gravísima crisis provocada por la pandemia.

Según datos del Ministerio del Interior, en el dispositivo de seguridad y asistencia de 2019 participaron más de 21.000 personas procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario, traductores, miembros de Cruz Roja y de los distintos puertos implicados en esta operación, principalmente el de Algeciras, Tarifa y Almería.

Y no hay que olvidar las pérdidas para las arcas estatales en concepto de peajes de autopistas de todos esos centenares de miles de vehículos, que dejarán de moverse en nuestras carreteras.

Unas cuentas que, en el caso de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, que acoge dos puertos clave en esta Operación Paso del Estrecho como son Tarifa y Algeciras, supone una varapalo “muy preocupante”, en palabras de Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.



Si analizamos esta cifra, por volumen de negocio las navieras serían las más afectadas. En este sentido, FRS, una de las principales compañías que operan con Marruecos, calcula que las pérdidas para las compañías de transporte marítimo estarían entre los 450 y 500 millones de euros, en declaraciones de su portavoz Carlos Labandeira a RTVE.

A esta cifra, sólo en el caso del Puerto de Algeciras, los 11 millones de euros, habría que sumar los 11 millones de euros de pérdidas en tasas de viajeros y vehículos que se dejarán de ingresar en esta OPE.

Cabe señalar que desde marzo de 2020, la conexión marítima con Marruecos sólo está abierta para el tráfico de mercancías, no de pasajeros, por lo que la celebración de una nueva OPE era muy esperada en la comarca si bien la conexión de pasajeros con el puerto de Ceuta sí está abierta.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, en declaraciones recogidas por este medio, manifiesta su “preocupación” ante esta noticia para todo el sector portuario, navieras y agencias de viaje, pero también todo el personal temporal, unas 300 personas, que participan de las labores de asistencia o información en el propio recinto portuario y que, en un contexto de parón económico por la pandemia, confiaban en esta OPE a la hora de reactivar la economía local.

Desde hace meses, el puerto de Algeciras lleva trabajando en el complejo dispositivo logístico que conlleva esta operación y, a día de hoy, las carpas protectoras para los vehículos, por citar uno de los elementos más visibles, están instaladas a la espera de la llegada de unos pasajeros que no llegarán por segundo año consecutivo si esta decisión no se revierte.

El alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, en declaraciones a los medios califica de “un auténtico problema” esta decisión, que afecta no sólo al sector portuario, sino también al sector servicios de la zona: taxistas, hosteleros, etc. Todos ellos no solo atienden a los viajeros marroquíes, sino también a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de dispositivo de seguridad de la Operación paso del Estrecho.

Atasco en el puerto de Algeciras a primeros de agosto de 2019 por la Operación Paso del Estrecho. / EFE



Sobre las razones que subyacen en este cerrojazo de Marruecos a España, el alcalde de Algeciras considera que “las cosas no se han hecho bien diplomáticamente hablando, y se ha metido por medio gente que no tiene ni idea de lo que estaban haciendo, pero lo que está claro es que las consecuencias de esas malas acciones, gestiones y decisiones no las puede pagar la sociedad”.

El Gobierno insiste en las “razones sanitarias”

Por parte del Gobierno de España, las reacciones han sido las mínimas y los escasos pronunciamientos, como el Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, se limitan a insistir que en que las razones sanitarias son la base de la decisión de Marruecos.

Fuentes del Ministerio del Interior abundan en esta idea y argumentan que “la cancelación de la OPE, como ocurrió el año pasado, se debe a motivos estrictamente sanitarios. El Ministerio tiene preparados el diseño y los protocolos pertinentes para aplicarlos en caso de que Marruecos cambie de criterio o si se detectan viajes hacia Argelia, que en años anteriores representaron en torno al 10% de los flujos de la Operación Paso del Estrecho, con especial incidencia en los puertos de Almería, Alicante y Valencia. No hay más”.

Queda por ver si, por contra, habrá más capítulos en esta crisis con Marruecos que, una vez más, parece enquistarse.