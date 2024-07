Puigdemont: el TJUE comunicará en septiembre la sentencia sobre su condición de eurodiputado

Novedades en el recurso judicial del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, por la decisión que tomó el Parlamento Europeo de no reconocerle –ni a él ni al exconseller Toni Comín– como eurodiputado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará la sentencia sobre el recurso de casación que Puigdemont y Comín presentaron contra el fallo del Tribunal General de la UE (TGUE) el próximo jueves 26 de setiembre, según ha comunicado el organismo. La sentencia será leída a las 9.30 de la mañana en el Tribunal, con sede en Luxemburgo.

El TGUE avaló la decisión del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de negarles el acceso a su escaño obtenido por Junts per Catalunya y, por lo tanto, otorgarles la inmunidad asociada, en junio de 2019, tras las elecciones europeas de mayo de 2019. Esta declaración se produjo después que Puigdemont interpusiera un recurso contra la resolución que tomó Tajani.

El tribunal declaró en julio de 2022 «inadmisible» el recurso presentado, pues la negativa del expresidente del Parlamento a reconocer a los demandantes la condición de eurodiputados «no constituye un acto que produzca efectos jurídicos obligatorios que afecten a Puigdemont y Comín». Además, los jueces sentenciaron que no pudieron ocupar sus escaños «en aplicación del Derecho español».

Sin embargo, tanto Puigdemont como Comín finalmente ocuparon sus respectivos escaños en enero de 2020, después de otra sentencia que el TJUE emitió sobre el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en diciembre de 2019. Esa sentencia estableció que la condición de eurodiputado se adquiere desde la proclamación oficial de los resultados, momento en que se obtiene también la inmunidad parlamentaria.

Aún así, el expresidente y el exconseller acudieron ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE. Sobre esta cuestión, en abril de este año, el Abogado General Maciej Szpunar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó en sus recomendaciones a Puigdemont y Comín. Aunque los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo, en la mayoría de los casos la sentencia final sigue la línea marcada por las recomendaciones.

Posibles consecuencias en la nueva legislatura

El nuevo Parlamento Europeo se constituirá este 16 de julio, después de las elecciones del pasado 9 de junio. Por lo tanto, la sentencia que se dictamine en setiembre ya no tendrá efectos sobre la legislatura que termina. Sin embargo, podría ser tenida en cuenta en el caso de Comín, que repite como eurodiputado.

De momento, el exconseller no podrá ocupar su escaño porque la Junta Electoral Central no ha incluido su nombre en la lista comunicada a la Eurocámara pues, como ocurrió tras las elecciones de 2019, Comín no acudió al Congreso de los Diputados el pasado lunes 1 de julio