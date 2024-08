Puigdemont anuncia que ya ha iniciado su regreso a España para asistir a la investidura de Illa

Carles Puigdemont quiere estar presente en el pleno de investidura de Salvador Illa previsto para este jueves 8 de agosto. Por ello, ha emprendido «el viaje de regreso», ha asegurado. El expresidente de la Generalitat podría ser detenido entonces, pues las investigaciones sobre él por malversación siguen en pie pese a la Ley de Amnistía.

Precisamente, en el vídeo publicado en sus redes sociales donde anuncia su regreso, Puigdemont carga contra los jueces del Supremo que se «niegan» a «obedecer la Ley de Amnistía aprobada y en vigor y que es de obligada aplicación». Un «desafío», a su juicio, que «hay que contestar y confrontar», ha subrayado.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX